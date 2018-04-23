上交所：將進一步修訂異常交易監管标準 堅決防止股市大起大落

上海證券報報道，日前，包括上交所總經理黃紅元在内的上交所高層在兩周的時間裡分赴上海、深圳、重慶、北京四地召開第八次會員大會分區說明會。

關于上交所今年的工作重點，《上海證券交易所2017年總經理工作報告》提出，全面落實交易所一線監管主體責任，提升監管有效性、針對性、權威性。一是強化實質性信息披露監管，防範上市公司重大風險。持續加大刨根問底式監管力度，深化分行業監管，實施提高上市公司質量專項行動，強化財務信息披露監管，發揮中介機構在規範上市公司行為方面的看門人作用。二是加強上市公司和IPO企業現場檢查配套制度建設，提升現場檢查能力，把好資本市場入口。三是深化落實“以監管會員為中心”的交易行為監管，推進監管關口前移。督促會員落實管理客戶的主體責任，加強會員新業務新産品的風險監控，深入推進滬股通“看穿式”賬戶監管體系建設。四是精準識别、果斷遏制異常交易，有力維護健康有序的交易秩序，堅決防止股市大起大落。

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