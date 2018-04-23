港股盤前—好壞消息參半 A股走勢繼續主宰港股

今天推介股份：

京城機電（187）- 大 AH 折讓加上被納入滬港通

1）港股上週五再度轉弱。手機設備及軟件股受台積電下調全年銷售預測，及中興、華為和聯想被美國點名可能涉及商業間諜活動而全面走低。雪上加霜的是 A 股又轉弱及南下資金回復淨流出，恆指收盤下瀉 291 點。成交金額按日下跌約 15% 至 993 億。滬深港通總成交按日下跌約 7% 至 122 億，淨流出金額約 25 億。板塊方面，只有內銷和港銀表現相對比較好。另外，做空佔大市成交再下滑至 11.8%。

簡評：在消息面上，科技股週五的下滑是正常的，但週四強勢板塊如內銀和資源股的回落和成交量大減則顯示了市場信心的不足。南下資金也頗飄忽，短錢當道下港股仍是上落格局。平安好醫生的招股或令市場銀根短絀，再加上滬深港通將於週四（26 日）起關閉四天，成交縮減更容易放大單邊走勢。預期本週港股可能更波動。

2）受蘋果持續走弱及債息攀升下，美股三大指數週五再下跌。川普在美股開市前又發文批評油價過度人為做高並不能接受。但油價只是先跌後回穩。道指收跌 202 點或 0.8%；標指和納指分別下跌 0.9% 及 1.3%。十年期國債債息最新報 2.96%。港股 ADR 回落 50 點，拆合等於恆指 30369 點；滙豐（5）、石油股、中國人壽（2628）和中聯通（762）的 ADR 表現較好。

簡評：看來沙特阿美的 IPO 仍然是油價的守護神，川普除了批評外也看不出可做什麼，不要忘記美國本身也有大油企！高油價也許會令頁岩氣股份再抬頭。台積電的預警、蘋果 iPhone X 的銷售憂累、中興的七年制裁再加上 3 間中資企業的間諜指控，科技股的降級潮可能會被發酵。港股的騰訊、瑞聲、舜宇等的下行風險應會加大，筆者覺得仍不是時候去接這些跌下來的刀子。

3）上交所上週五收盤後公布，滬港通下港股通股票名單發生調整，調入京城機電（187）和重慶鋼鐵（1053），調出中石化油服（1033）。今天 23 日生效。

簡評：被納入的或會受短錢追捧，但這和公司的基本因素無關，反而被調出的中石化油服，若股價過份拋售則是買入機會。

4) 中證監上週五公布，聯想控股（3396）成為首家 H 股全流通試點企業，下一步中證監將與本港有關方面進行溝通，會以「成熟一家推出一家」循序推進。

簡評：在理論上，H 股全流通會增加該股票的供應量，在需求和供應不平衡下，股價應有下行壓力。但考慮到推出 H 股全流通的背後意義包括解決同股同權不同利、幫助中資企業去槓桿及提升企業管治質素，再加上大量 H 股會加入全流通行列，市場一般共識是國家隊或會擔任護航任務，股價或不跌反升。挑選聯想控股作首家試點也不排除和最近的中美關係有關。股價走勢方面，或可見聨想控股走高而子公司聯想集團（992）走弱（估計這配對交易可能走紅）。若聯想控股走強，紫光（365）會是另一選擇。年初時公司増持聯想控股和中芯國際（981），相信不是白買的。

如大家再加一點幻想力，中國的市場自由化將會繼續推行。另一可想像的是 AH 股互聯互通，若這屬實，AH 股存在的溢價 / 折讓將會大幅收窄，有興趣的投資者可參考以下的連結 ：http://money18.on.cc/info/liveinfo_hastock.html

5）北韓領導人金正恩週六宣布：平壤將不再進行核試或試射洲際彈道飛彈，並將關閉核武試驗場。北韓官媒稱，國家正在轉移政策，試圖改變經濟。另外，媒體週日報導，美國財長努欽正考慮訪華與中方商討貿易紛爭。中國商務部發言人稱，中方已收到美方希望來北京進行經貿問題磋商的訊息，中方對此表示歡迎。

6）新股訊息：

寶申（8151）今天掛牌，暗盤收報 0.46 元，比招股價低 4.2%。