平安好醫生引入七家國際知名基石投資者 超額認購逾109倍

中國平安（02318-HK）旗下的平安健康醫療科技（簡稱平安好醫生），將於下周一招股，花旗、摩根大通為聯合保薦人。據5間券商透露，其累計孖展預訂額增至逾630億元，相當於公開發售集資約5.7億元，超額認購逾109倍，名副其實是「未招股先超額」。

新股招股反響熱烈

據悉，平安好醫生以公開發售部分6.5%計，公開招股部分集資約6.5億元，每手100股，集資約87.7億元。招股價規模初步定於介乎每股50.8元至54.8元，每手100股，入場費5535.22元。根據預測，平安好醫生估值介乎580億至逾800億元，較其去年底完成的上市前融資時約54億美元（約421.2億港元）估值大增四成。

市傳引入7家國際知名基礎投資者

市傳平安好醫生已引入7名海外大型基金及企業作為基礎投資者，名單包括新加坡政府投資公司（GIC）、馬來西亞國家主權基金國庫控股（Khazanah Nasional Berhad）、美國著名基金貝萊德（BlackRock）、加拿大退休金計劃投資委員會（CPPIB）、瑞士再保險、基金公司資本集團（Captial Group），以及平保的主要股東泰國正大集團。

中國互聯網醫療行業的領軍企業

以2016年月均活躍客戶及日均在線諮詢量計，平安健康醫療科技有限公司是中國最大規模的互聯網醫療平台，於2014年8月成立，公司註冊資本3.5億元，提供在線醫療健康服務，如家庭醫生服務、消費型醫療服務、健康商城和健康互動。於2017年，平安好醫生提供每日平均約370,000次的在線諮詢，平台平均月活躍用戶達32.9 百萬名。

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