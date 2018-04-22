日本財長：日美在貿易政策上存在分歧

4 月 20 日，為期兩天的 G20 財長和央行行長會議在華盛頓閉幕。彭博社報導，日本財長麻生太郎向美國財長姆努欽表示，貿易保護主義不是好事。此舉加劇了日美兩國間的貿易緊張局勢。

麻生太郎並非首位不喜貿易保護主義的日本高官。本周早些時候，日本央行行長黑田東彥也曾發出警告稱，貿易保護主義對全球經濟無益。

另據上述媒體稱，麻生太郎在 G20 會議結束後對記者們表示，他和姆努欽在全球經濟的背景下討論了外匯問題，但在貿易政策方面，日美顯然存在分歧。

日美貿易分歧，究竟在哪？

顯然，這分歧並非由財長們的「嘴炮」決定。

4 月 18 日，川普在海湖莊園與來訪的日本首相安倍晉三舉行聯合記者會時，宣布美日之間將進行新的貿易對話，但兩人的意向似乎有些南轅北轍。

川普表示，

美國致力於達成自由、公平和互惠——最後這個詞很重要——的貿易。我們致力於達成對兩國有利的雙邊貿易協定。

而安倍回應稱，

我很清楚美國對雙邊協定感興趣。但日本希望從「TPP 對兩國而言都是最好的貿易協定」這個角度來討論這個問題。

彭博社分析表示，川普意圖推動達成一項有助於減少美國對日貿易逆差的協定，而安倍則在尋求回到川普當選之前的局面——美國主導跨太平洋夥伴關係協定（TPP），沒有額外的鋼鋁關稅。

去年 1 月，川普執意簽署行政令讓美國退出了 TPP。但他上周表示，已經委任白宮經濟顧問庫德洛和美國貿易談判代表萊特希澤重新審視加入 TPP 的可能。

根據川普 17 日的推文，他目前依然反對重新加入 TPP 協議：

雖然日本和韓國希望我們重新加入 TPP，但美國不喜歡這個協議。有太多不可預見的事情。如果它沒有效果，就沒辦法退出了。雙邊協議則更有效、有益，也對美國工人更好。看看 WTO 對美國有多糟就知道了。

『新聞來源／華爾街見聞』