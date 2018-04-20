【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

成也台積電，敗也台積電

加權日週 kd 翻成死亡交叉，務必調整持股

【盤勢分析】

美股昨日下跌，台積電 adr 重挫，拖累整體半導體走勢，外資昨日大買 10257 口多單，今日破發，反手出１９０８０口多！主因日 KD 週 KD 同步死亡交叉，而台積電的大跌，主要在法說的【不如預期】，但這恐怕並非單一原因，有沒有可能是整體半導體走弱（中美貿易的升級），後續仍需非常留意

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

加權日 KD 又死亡交叉，指數大跌 191 點！而週 KD 也死亡交叉，週線出現很醜的黑 k，且出量，量價結構出現了改變，如預期現階段就是需積極調整持股

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，盤中一度曾收斂跌幅，可惜亞洲盤同步被台股拖累，造成外資把昨日進的多單又倒出來囉！

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，昨日外資期指大買，今天開低走低還大賣，怪不怪，這就是今年的走勢！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-15 元收 508)，5483 中美晶 (-5.5 收 133)，6182 合晶 (-0.4 收 48.7 元)、3532 台勝科，3707 漢磊、3016 嘉晶，今日股價與大盤同步下跌，需觀察法人籌碼有無鬆動！

◎【被動元件】需留意高檔不過高的賣壓如：2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯、4721 美琪瑪、4739 康普，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申 (+1.6)、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 的走勢

◎ PCB 及相關族群：2367 耀華 (+0.35)、2313 華通 (+0.4)、6191 精成科、6141 柏承、3354 律勝、6153 嘉聯益 (+0.65)、3645 達邁、4939 亞電 (+0.15)、5480 統盟、5469 瀚宇博、6269 台郡，留意蘋果新機消息！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：3661 世芯 (+2.5)、3228 金麗科(-1.95)、3035 智原(-1.7)，3443 創意(-16.5) 此族群以台積電相關企業創意為弱勢指標