【運達投顧】生技是資金避風港

◆盤勢分析

美股昨天受台積電法說成績不理想影響到相關族群也出現下跌，費城半導體的影響最重，台股今天也在台積電大跌影響出現跌勢加重，這對台股的指數動向不利，因此後勢的變化要了解資金的動向與指數的規畫，分析如下：

1. 台積電佔台股權重 19.7%，以台積電昨天的法說會透漏了電子股的危機，重點如下：(1) 智慧型手機市場疲弱 (2) 加密貨幣挖礦市場變數很大 (3) 匯損問題困擾著出口產業。智慧型手機發展至今已經進入成熟期，未來還有多少的創新空間目前還看不到，當台積電對未來有疑慮也影響道蘋果英特爾等股價出現下跌，鴻海今天又再創波段低點，當智慧型手機的未來有疑慮時電子產業就會有疲乏的弱勢，從近期相關產業的個股如：智邦譜瑞創意穩懋嘉澤… 等都從高檔走空來看很多電子股面臨到修正的壓力跟空間，加上台積電會有匯損的壓力對於電子小廠無法有效避險下匯損壓力會更重，因此台積電的弱勢會是電子股的警訊。

2. 就籌碼來看，新台幣匯率在本週都是偏貶值所以外資持續匯出的動作並無法改善，外資會積極匯出這應該也與預期台積電的後勢不樂觀有人先落跑有關，若匯率的問題不解決外資匯出的資金就不會回台，台股指數空間就無法轉強，尤其美元今天來到 89.9，這幾天說明美元來到區間下緣後會開始有轉多的機會，此時美元又走強新台幣就還會走弱，所以影響到的是外資持股以台灣 50 為例，今天正式破半年線也跳空創 3 月來的低點，當台股最重的權值股都偏弱那麼指數就會被拖累，所以台股今天面臨到半年線的保衛戰，半年線失守在技術面上就會出現 3 月以來的頭部並且月季線會有死亡交叉走空的趨勢，所以就籌碼與技術面來看台股不容樂觀，但暫時這裡還是先將台股看成區間。

3. 以國際股市的結構來看，台積電影響台股指數空間大，但是對於其他國家的股市反而是有利的契機，所以今天在其他股市的表現裡如道瓊高科技股費半指數都還是維持在一個區間裡，亞洲股市南韓日本也沒有出現續弱，所以在國際股市都還維持在區間裡台股雖然受制台積電壓盤，我們還是在此先將台股看成一個大的區間盤局，以半年線為基準上下震盪走個股表現。

4. 至於資金的避風港這兩天可以看到生技股的偏強，我們從上週二生技股漲多大跌後仍提醒生技股還是市場資金聚集的方向，因為生技股的結構分為三個部分：(1) 漲多的生技股修正後不續弱就沒有走空的疑慮，(2) 中裕浩鼎撐盤生技指數就不會走弱，(3) 低檔的生技股會開始有輪動的買盤。以這三點來看就剩下第三點低檔生技股的輪動，所以就時間點來看下週低檔有本質的生技股只要開始轉強生技股又會開始有明顯的攻擊訊號，所以可留意下週資金聚集的效應及低檔坐轎的機會。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

