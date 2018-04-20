【倫元投顧】關鍵仍是在5~6月

◆盤勢分析

受台積電法說低預期股價重挫影響，台股今天是開低走低以下跌 191 點收在 10779 點，成交量為 1553 億。

不應前天大跌 144 點而看空，也沒因昨天打大漲 123 點就樂觀以為要大漲上去，過去這一個月來不論多少國內外利多利空消息。故也不必因為今天大跌下來，外資賣超 207 億、期指多單大減 1.9 萬口就又感到恐慌害怕。極短線而言下週先看能否馬上來回補今天空方缺口，否則就還有機會回測年線 10600 上下。預計仍要整理到快則 4 月下旬慢則 5 月中第一季財報公佈利空出盡後，在蘋概股 i9 準備拉貨轉強至少做一波強彈的帶動下，指數才有機會再來突破前高 11270 點。

反之若 5~6 月蘋概還不漲甚至續跌的話，因為 6 月之後指數將開始扣抵萬點之上，屆時就得提防指數破年線走空下去。畢竟光靠風電、生技、被動元件、矽晶圓、工具機等近期強勢股，是撐不住景氣和指數的。且萬一下半年真的景氣反轉，那上述族群反而將因與年線乖離過大而衰的非常重，信不信由你。當然目前我仍傾向 5 月之後由蘋概股利空出盡、i9 陸續啟動拉貨行情，帶動指數往上去突破 11270 點。

王信傑 分析師

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