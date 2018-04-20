台股盤後─都是台積電惹的禍 大盤重挫191.84點失守半年線

台積電 (2330-TW) 法說會對智慧手機市況保守看待，下修今年營運目標，外資預估來自蘋果的營收恐將減少 3 成，股價今日重挫 6.33%，拖累大盤指數開低走低，盤中一度重挫 201.17 點，終場收在 10779.38 點，大跌 191.84 點，成交 1553.36 億元，周線收黑下跌 186 點，周跌幅 1.7%；證券分析師張陳浩認為，下周有機會蘊釀反彈，但仍要觀察國際股市表現，短線可能在半年線、季線間橫向擴底。

美股周四收跌，道瓊收跌 83.18 點，NASDAQ 指數收跌 57.18 點，S&P500 指數收跌 15.51 點，費城半導體指數收跌 57.9 點，台股今日以 10802.42 點開出，大跌 168.8 點，盤中最高點落在 10831.56 點，低點則下探至 10770.05 點。

權王台積電重挫，是拖累大盤大跌的主要原因，股價終場收 229 元，成交量爆出 12 萬 8292 張，另外，蘋果 iPhone 銷量表現不如預期，也讓蘋概股表現續弱，重要指標大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW) 同樣收黑，不過觸控雙雄 TPK-KY、GIS-KY 則出現止穩跡象，雙雙反彈上揚。

除了蘋概相關相關權值走跌之外，聯發科 (2454-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 也是下跌表現，但非蘋陣營宏達電 (2498-TW) 股價逆勢小漲；盤面上強勢族群主以缺料題材的被動元件，原物料相關塑化、水泥，還有生技股表現較強。

張陳浩表示，台積電盤中雖然企圖上拉，但終場還是收低，主要是受到法說會所釋出訊息的影響，不過在今日一次性賣壓宣洩後，下周賣壓可望相對減輕；雖然台積電大跌影響大盤重挫，但預期最應是今日，下周有機會蘊釀反彈。