開發金展望利多 外資搶買擠進近十日買超前5名

開發金 (2883-TW) 去 (2017) 年稅後純益 116.9 億元，創近 11 年來新高，每股稅後純益(EPS)0.8 元；今年第 1 季自結稅後純益 31.9 億元，年增 77.8%，EPS 約 0.22 元，且強調今年會維持高股利政策。在營收表現亮眼、股利政策誘人下，擠進近十日外資買超第 4 名，買超張數達 38325 張。

觀察近十日外資買超前 5 名，依序為玉山金買超 52531 張、新光金買超 45756 張、遠百買超 40648 張、開發金買超 38325 張以及潤泰新買超 30015 張，顯示金控股在獲利報喜、美國升息循環、股票配息等利多下，普遍受到外資青睞。

開發金近年來都維持高股利政策，平均現金股息發放率約 70%，其中 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年現金股利分別為每股 0.4 元、0.6 元、0.5 元及 0.5 元，現金股息殖利率均逾 4%。開發金指出，因帳上現金部位充足，高股利配發率是未來持續進行的政策。

展望今 (2018) 年，開發金表示，希望在 2020 年底前凱基銀行、凱基證券及中華開發資本的股東權益報酬率 (ROE) 能提升至 12% 以上，且希望公司的股價能有合理的反應，股息分派能逐年成長，其中更盼 2020 年底前將中壽納為 100% 的子公司。

若投資人看好開發金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：開發金麥證 77 購 01 (072642-TW)、開發金元富 78 購 01 (073489-TW)、開發金國泰 78 購 01 (071979 -TW) 等。