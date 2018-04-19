【港股100強】華盛資本證券張霆：金融科技創新風險應當由更好的技術解決

2018年4月19日，前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民、國泰君安國際董事會主席閻峰、富途證券CEO鄔必偉、雲鋒金融CEO李婷、華盛資本證券CEO張霆出席第二屆香港上市公司發展高峰論壇，並就“創新與風險”主題展開圓桌討論。

金融科技的發展作為近來金融業內熱議話題，亦成為了此次圓桌論壇的焦點。新經濟公司不斷選擇香港作為上市地點，新興的商業模式也帶來一定風險。張霆指，現下目前技術在發展，整個金融環境、科技環境都在變化，諸多金融創新都是由技術驅動，且這個改變是不可逆的。創新固然存在一定風險，金融在發展過程中亦存在不同的風險點，這些新出現的風險因素應當以更高水準的技術迎接和解決。

談及內地金融科技發展迅速是否會對香港國際金融中心地位產生威脅時，張霆表示，香港發展金融科技的環境相對來說沒有大陸好，但香港作為亞洲金融前沿、連接內地與境外的金融樞紐，具有一定特殊地位。若此時香港能將深圳地區或大灣區科技類優勢相結合，可將此項危機變為優勢。

此外，張霆認為金融科技讓資訊更加透明化，金融機構可利用更好的科技手段使客戶更加清楚地認識產品，這是科技進步對風險控制帶來的幫助。

作者：朱亦丹

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)