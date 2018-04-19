【港股100強】國泰君安閻峰：是金融利用互聯網，而非互聯網顛覆金融

2018年4月19日，前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民、國泰君安國際董事會主席閻峰、富途證券CEO鄔必偉、雲鋒金融CEO李婷、華盛資本證券CEO張霆出席第二屆香港上市公司發展高峰論壇，並就“創新與風險”展開圓桌討論。

金融科技是多因素驅動的結果，不斷演變的技術，特別是與互聯網、大資料、移動技術和計算能力相關的技術，已成為金融服務創新的顯著驅動力。越來越多的金融科技公司在頭國內外嶄露角，成為深受投資者熱捧的“獨角獸”公司。談及最近熱門話題獨角獸，閻峰表示獨角獸為什麼這麼火？因為裡面有一個獨一無二的“獨”字。當然，獨角獸公司亦有風險，主要是如何識別“獨角獸”與“毒角獸”之間的區別。現在科技創新、觀念創新都有一套自有邏輯，但一些成功的邏輯並不適合複製到整個行業。因而關鍵問題還是在於控制風險，所以風險管理貫穿整個過程中。

對於金融與互聯網之間的關係，閻峰認為是金融利用互聯網，而不是互聯網思維要顛覆金融，因為金融最大的根本就是風險管理。關於ICO，閻峰亦有自己的見解。他指，ICO是一種技術，這個技術要用到好的方面。若用在比較好的，例如交易所風險管理上，ICO是好的，但是若將科技創新搞成了集資創新，這就會產生一些有害的風險。

隨著人均生活水準的提高和金融發展，財富亦在不斷積累。閻峰表示，目前大力發展財富管理業務，實際上就是提供不同的產品，滿足於不同的需求。現在多樣化的金融產品，實際上是滿足需求的一個手段，是為了不同人的財富管理需求所產生的。閻峰續指，相信隨著國家經濟增長，錢還會越來越多，但金融產品還不多，現在才剛剛開始。

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