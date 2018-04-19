無現金社會願景，2025年能否實現？

自從去年 Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay 等三大手機支付系統登台以來，行動支付議題越來越夯，加上 LINE Pay 與街口支付加入戰局，以及早先開放的五家第三方支付業者，台灣市場正興起一波「支付大戰」！預期在未來兩到三年內，將徹底改變台灣消費者的金流行為。

「期望達到 2025 年行動支付普及率，提高至 9 成的目標！」行政院長賴清德曾宣示，將建立友善的行動支付環境，讓政府與民間、業界共同努力。

國發會主委陳美伶先前表示，政府推動行動支付發展，正在積極投入「體驗行銷」，並且密切與各縣市政府合作。舉例來說，元宵節在嘉義舉辦的台灣燈會中，「無現金市集」就很受到歡迎，而在今年底舉辦的台中花卉博覽會，更要讓全國來參加的民眾，都能享受到行動支付的便利。

台灣三星電子三星支付總監邱淑鈴指出，Samsung Pay 希望未來在平台上能做投資、轉帳，以及創造更多線上線下的應用，這就是國際行動支付業者的責任。在她口中，「我們責無旁貸，希望能夠運用各種不同的場景，創造出更多活潑面的異業結盟，讓使用者看到更多行動支付更有趣、人性的一面。」

相較於台灣行動支付正在戰國時期，中國的行動支付比例已達八成，成為全球「無現金社會」的領頭羊，以微信支付與支付寶來說，就是中國人日常生活中，金流需求的優先工具。

「我認為微信支付在中國能成功，三點因素是發紅包、社群社交及雙向補貼！」騰訊國際業務部台灣區協理林芳璟指出，發紅包與社群社交大家都知道，但是「雙向補貼」則是微信成功最重要的機制。

因為在台灣幾乎都是「單向補貼」！以滴滴出行來舉例，只要有人訂車，不僅補貼司機十塊人民幣，同時也會補貼乘客十塊人民幣，讓乘客與司機都會傾向使用微信支付，取代傳統的支付方式，而這種雙向補貼對於推動市場上，也有非常大的助益。

面對中國行動支付的發展迅速，台灣是否能夠迎頭趕上呢？台北市長柯文哲先前實地參訪上海，體驗了無現金消費環境後，就表達出了很大的焦慮感。

「台灣一開始本來就沒有支付的問題！」悠遊卡公司總經理陳亭如表示，台灣每個街口都有 ATM、便利商店都能做小額支付，只是我們一直覺得我們沒有「電子支付」且複製不出來成功模式，或是做了很多支付的 APP 後，卻沒有太大的市場震撼與效果時，大家就會開始焦慮。

的確，悠遊卡與一卡通，還有香港的八達通，乃至於港台信用卡的高使用比例，都跟大陸的發展環境有很大差異。如今到了行動支付時代，加速無現金社會的到來，這正是台灣官方與民間，必須急起直追的發展目標。

國發會陳美伶主委，以及邱淑鈴、林芳璟、陳亭如等業界領袖，都將在 4 月 25 日於政大商學院玉山國際廳舉辦的第二屆「Hit FinTech」數位金融科技產業高峰會，發表對台灣 FinTech 產業動態的獨到觀點。

本屆「Hit FinTech」峰會由國家發展委員會擔任指導單位，政治大學金融科技研究中心、亞洲．矽谷計畫執行中心、KNOWING 新聞共同主辦，海內外超過 30 位產官學研領袖，包括政治大學副校長暨金融科技研究中心主任王儷玲、金融監督管理委員會副主任委員鄭貞茂、IBM 全球企業諮詢服務事業群合夥人吳建宏、新加坡 Singapore Fintech Association 執行委員暨 JEDTrade 執行長黃美玲、貝萊德集團 (BlackRock) 董事總經理暨台灣貝萊德投信董事長 Leo Seewald、台北富邦銀行執行副總經理黃以孟、台新金控資訊長孫一仕、元大金控數位金融事業處執行長吳杰、Facebook 大中華區行銷顧問總監徐信平、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲、香港立法會議員（資訊科技界）莫乃光、立法委員姚文智、立法委員余宛如、立法委員許毓仁、矽谷橡子園創投原始創辦人林富元、諦諾科技執行長劉晉良、香港 Standard Kepler 首席顧問鄧進一、政治大學資訊科學系特聘教授暨金融科技研究中心副主任陳恭、政大副研發長蔡子傑、Maicoin 總經理張軒豪、共識科技執行長宋倬榮、亞洲 · 矽谷計畫執行中心顧問卓瑩鎗、美商中經合創投合夥人陳儀雪、國際趨勢專家 Ross Feingold、KNOWING 新聞創辦人暨總編輯楊方儒、BlockEx 亞太區執行董事鄒昌翰、CherryPay 執行長湯化德、香港 FundPark 執行長孫慧來，都將齊聚一堂，發表全球 FinTech 產業發展的前瞻想法與作法，活動內容精彩可期，期待您能撥冗出席大會共襄盛舉。

議程與報名資訊，請上活動官網：https://www.accupass.com/event/1803150257291854525970