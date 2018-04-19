上交所將搭建互聯網平台 豐富期權品種助力ETF發展

21世紀經濟報道，4月19日，上海證券交易所産品創新中心主任劉逖公開表示，期權對基礎标的的促進是比較大的，上證50期權上市幾個月後，50ETF就從單市場最大發展為全市場最大。目前，上證50期權持有人在50ETF交易量中的占比已達到30%，交易期權的人，持有基礎标的接近10%的市場份額。上交所下一步將進一步豐富期權品種，助力ETF發展。

他認為，經過十多年的發展，ETF現在已經到了爆破成長的時機，市場規範化和近日落地的養老金優惠政策都提供了助力。不過，目前也應該看到一些問題，ETD方面總體規模不大，流動性分化也比較嚴重。

針對這些問題，上交所提出五方面打算：

一、推動産品創新，為投資者提供更多标的。下一階段將推出跨市場ETF、綠色金融ETF、跨省國企改革ETF、結合金融科技的ETF創新品種等，商品ETF也在考慮之中，如原油。

二、優化做市商制度，借鑒境外市場做法，如新上市的ETF隻允許做市商交易。

三、探索ETF發行機制，做持續申購發行機制。可以通過做市商來做，另一種是基金公司來做。

四、建立ETF互聯網平台，拓寬投資者基礎，把場外市場客戶發展進來。

五、持續加大ETF推廣，從去年下半年開始，直接面向個人投資者做培訓推廣。從今年開始，建設ETF分析師隊伍。

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