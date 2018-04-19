菲股好悲情 菲幣貶、外資大逃離 今年跌幅全球最難看

菲律賓股市（PSEI）周四盤中大跌 3.3%，創下 2016 年元月以來最大單日跌幅，累計今年以來跌幅一度近 12%，成為全球表現最差的股市之一。

菲股表現落後於亞洲其他股市，主要受到通膨壓力上升 、經濟過熱，引發市場擔憂該國央行可能採取更為收緊的貨幣政策；而今年以來，亞洲貨幣中表現最差的菲律賓披索（PHP），也讓投資人擔心。

菲股（白線）表現與 MSCI 新興市場指數大相逕庭。（圖：Bloomberg）

AB 資本證券高級分析師 Lexter Azurin 表示，菲股目前的估值仍高，投資人恐怕還有得難過了；而且許多分析師也認為，菲國央行的貨幣政策落後反應。

菲律賓披索走弱同時也拖累菲股下跌，加速外資逃離，將資金匯兌成美元。菲股周四大幅震盪，歷經盤中大跌 3.3% 後，尾盤快速拉升，終場跌幅收斂至 1.42%，以 7682 點作收。

菲股已連續 11 周遭外資連續賣超，為目前亞太地區中外資最長賣超期，在此期間，外資累計賣超金額達 8.05 億美元。

即使外資持續出走，但瑞士信貸分析師 Dan Fineman 和 Justin Cimafranca 周三出具的報告中仍力挺菲股，其估值不但低於 5 年平均水準，甚至進一步接近 10 年平均水準，建議投資人低檔買進。

儘管如此，但買進菲股仍須考量菲律賓披索的走勢，由於該國經常帳赤字擴大，披索一直承受壓力，周四美元兌披位於 52.057 附近，累計今年以來跌幅達 4.3%。