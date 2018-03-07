菲律賓比索下跌 受惠千萬海外勞工 資金大幅回流

菲律賓比索兌美元匯率，下滑至 11 年來的低點，對菲律賓在海外工作的約 1000 萬人口來說為好消息，菲律賓比索的下滑，鼓勵海外資金匯回國內，刺激國內的消費和經濟成長，有助於彌補國家經常帳赤字，同時海外工作者在菲律賓的投資選擇更多元。

以理財選擇來說，海外工作者可在此時間點，將外幣換成菲律賓比索進行儲蓄，當他們歸國時，將有更多現金可使用，或是投資地產與共同資金。在香港的海外勞工也表示，比索下滑使他幫助菲律賓家人支付家庭開支變得更容易。

菲律賓央行預測海外匯款今年將上升至 291 億美元

以亞洲主要貨幣來說，比索在今年表現為最弱的，主因為菲律賓政府積極推動基礎設施建設，導致需進口更多燃料，造成貿易逆差與經常帳戶赤字。

來自海外的菲律賓僑民的匯款，在過去十多年中穩定增長，在 2017 年達到創紀錄的水平，而菲律賓央行預計，今年的海外匯回匯款將上漲 3.6％至 291 億美元。

根據世界銀行的數據顯示，菲律賓在 2016 年，是繼印度和中國之後的全球最大匯款接收國，來自海外的匯款，為菲律賓第二大的外國收入來源，僅次於出口收入。

然而，在菲律賓工作的工人表示，比索疲弱的好處，正在被國內生活成本上升所侵蝕。僅管外幣可以兌換更多的比索，但相對的國內物品價格亦在提升，貨幣的下跌，只能提供某種程度的幫助。

菲律賓財政部長 Carlos Dominguez 接受彭博電視訪問時表示，以 2012 年為基準計算，通貨膨脹率在 2 月份加速上漲至 3.9％，即將突破央行 2％至 4％的通膨目標範圍，為了對物價施加壓力，因此徵稅增加、​​油價上漲以及比索貶值。

央行總裁 Nestor Espenilla 表示，在今年通膨應該會維持在目標區間內，因此央行可能將在本月維持利率政策不變。在週三上午 10 點 30 分，比索今年已下跌 4％，52 比索兌換 1 美元。

ING Groep NV 在馬尼拉的經濟學家 Joey Cuyegkeng 指出，由於央行的支持力度減弱，比索應該會減弱，海外匯回匯款價值。薪水以美元計算的菲律賓工人，為比索走弱的最大贏家。