【華冠投顧】黃睿緯 型態戰法 盤後分析

還會再漲、還有高點、就是要賺!!! 要賺什麼???

昨台股開高衝高百點，一度回測平盤，最後小漲 37 作收，雖然表面看起來有點強中透弱，但老師說兩日 K 線形成多頭孕育組合，所以給大家的昨天給大家的標題簡單明聊，簡短有力，就是: 多頭孕育，機會來了!!! 果不其然今天大盤立即出現一根開高走高的帶量中長紅 K，相信大家都看到了，也完全作了印證!!! 而今天大盤收在 10971，成交量有 1530 億，量價配合理想，不過短線在 11000 點附近，還會作洗盤，反覆沖刷，但是屬於良性洗盤，明日小紅小黑為主，較大的波段則是還會再漲、還有高點，持續驚驚漲。

盤勢大漲，但個股因個別公司的基本面與短線題材及股價位階，表現仍相當兩極化，其中昨強今續強的個股如 1795 美時、2388 威盛、今轉強可留意如 6182 合晶的落後補漲，都可鎖定。另外強轉弱的代表股，如近期的強勢噴出的主流被動元件股，其中帶頭大哥 2327 國巨，今日衝高到 704 元，已反向出現獲利調節的轉弱整理訊號，後續族群個股可能也將陸續會出現獲利調節賣壓，宜注意短線獲利拔檔時機。另外挖礦龍頭 6150 撼訊，見高 420 後，出現連 8 黑大幅修正走勢，昨天的週轉率高達 7 成，籌碼散亂，今公布第一季每股獲利高達 10 元的利多，股價確是先反彈後，再殺跌停，可算是利多不漲，股價接近腰斬，先留意止跌訊號，但不宜預設立場。其它可留意的轉強股如 5425 台半、6411 晶炎、另外 2454 聯發科創波段高後小回，仍然後戲可期，提供參考!!! 祝明天操作順利賺大錢!!!

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