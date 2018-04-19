【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

前天台股重挫 144 點，我翻開 2015 年的紀錄很清楚告訴大家這是假性利空，果然昨天也無風無浪，今天台股馬股上重回整理區間的中間值。

台股已輕連續第 17 個交易日在 10758~11120 間進行整理，這個區間的中間值為 10939。靠近區間下緣自然就是撿便宜的機會，而我們也趁大盤強漲帶動之際，順勢把前天低接的部位獲利出場，這就是操作的靈活性。

被動元件再創新高，2492 國巨、2456 奇力新、2492 華新科、3026 禾伸堂都在在走軋空，空軍越是不信邪就被修理得越慘。

上周二風電股重挫，市場一片看壞，但我跟你說只會高檔震盪。果然今天帶頭大哥 3708 上緯再創新高 188 元，2208 台船也差一檔追平前高。明天舉辦第一階段 0.5GW 遴選會議，後面還有第二階段的 3GW、競標的 2GW，行情當然還沒走完。

台股現階段就是盤整，個股表現，漲價題材除了被動元件外我還看好半導體矽晶圓，至於今天大漲的 MOSFET 因為產業能見度目前只到第三季所以我沒有那麼看好。

蘋概股的部分，我目前也只看好 PCB，包括 2313 華通、2367 燿華，甚至昨天寰宇盤中連線請投資朋友留意的 6153 嘉聯益今天也開始動起來。至於法人降評、持續破底的 2317 鴻海、5264 鎧勝、2439 美律等等，從業績、線型、籌碼三面向來看都還沒出底部，投資朋友最好先避開和減碼。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估