全球原油過剩大致消除 惟OPEC和俄羅斯料維持減產

彭博社報導，本週石油輸出國家組織 (OPEC) 和俄羅斯將在沙烏地阿拉伯召開會議。目前全球市場上石油過剩的情況已大致消除，儘管潛在的政治危機有可能進一步使供應緊縮，但這些產油國似乎仍致力於維持減產計畫。OPEC 及其產油盟國的減產措施實施近 16 個月之後，原油價格已上揚至近 70 美元的三年高位。儘管委內瑞拉的石油經濟瀕臨崩潰，美國總統川普又威脅要制裁伊朗，但油價上漲再度讓產油國進帳滿滿，並激勵其延長減產。



法興銀行的市場研究主管 Mike Wittner 說道：「OPEC 現在會宣布勝利並收手嗎？肯定不會，OPEC 希望看到庫存繼續下降，更樂見油價飆升到 70 或 80 美元。這終究是攸關收入的問題，但重點是在於，究竟油價要漲到哪種水準才會讓 OPEC 感到不安？」



雖然有分析師警告，原油價格上漲可能會刺激美國提升供應或抑制需求，從而反噬 OPEC；但是 OPEC 各國部長 4 月 20 日在沙國的吉達 (Jeddah) 會面時，所關注的焦點依然放在如何延長合作。



合作層面可能包括設定新庫存目標進而延長減產，以及為一個維持多年的聯盟奠定基礎。本週會議上所提出的任何建議，都必須在 6 月份的全體例會上獲得批准。



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