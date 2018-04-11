扣除101原創 數字Q1營收正向成長 591、8591成長可期

數字 (5287)3 月合併營收為 1.23 億元，月增 15.09%，年減 9.32%；累計 1-3 月合併營收 3.49 億元，年減 6.28%。數字指出，扣除 101 原創因素，第一季營收年增率達 7.54%，主要受惠於穩定的租售刊登業務以及新建案廣告收入成長所致。數字表示，台灣 591 房屋交易 3 月及第一季營收，與去年同期相較分別成長 2.76% 及 16.25%，成長原因來自 591 新建案刊登火熱，海量的大數據分析，精準提供物件給適合的客群，帶動建商刊登意願，持續累積網站看屋人潮，激勵 591 房屋 3 月網站總點閱率持續維持高檔水準。



數字去年營收占比為 591 房屋 50%、8591 寶物 25%、8891 汽車 10%、518 人力銀行 12% 及名品會 3%。



數字於法說會中提到，591 營收來源主要為刊登費，每 30 天收取 200 元刊登費用，而目前在台灣房屋平台市佔率達八成，除了台灣 591 外，數字也提到，香港 591 在當地也是市占第一，無論是中古屋的出租或是買賣交易都有不錯成績，並看好後續的成長性。



今年數字看好的另一成長動能則為 8591 寶物交易，以抽取寶物交易金額 6% 做為手續費。數字指出，在天堂Ｍ的帶動下，1-2 月手遊營收展比由 10-12% 提升至 13-14%，看好今年手遊熱度有望延續，帶動營收持續成長。



而在名品會部分，數字則表示，目前是收取 10-25% 的手續費，但由於名品會毛利率較低，因此目前仍處於虧損狀態，今年將透過大數據分析消費者喜好，朝向「買斷精品」方式營運，希望藉此拉抬毛利率表現，目標下半年提升毛利率至 25% 以上。



此外，數字也提到，由於目前帳上現金充裕，再加上業務以預收款項為主，因此營運資金充足，未來兩年股利也將維持高配發率，回饋股東。



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