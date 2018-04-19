〈行動支付再掀戰〉渣打銀宣布簽帳金融卡 即日起支援國際2大行動支付

3 大國際行動支付 Apple Pay、Samsung Pay 及 Android Pay 登台後，原本只先開放綁定信用卡支付，現在進一步擴及簽帳金融卡，繼中信銀行宣布成為國內首家提供簽帳金融卡支援使用 3 大國際行動支付服務的銀行業者後，渣打銀今 (19) 日宣布，即日起推出 Google Pay 及 Samsung Pay 綁定渣打 VISA 簽帳金融卡服務。



渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，渣打銀行近兩年積極推出多項創新數位金融服務，去 (2017) 年 3 月起成為台灣市場首波支援信用卡行動支付銀行，目前也為唯一同時提供三大行動支付服務 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 之外商銀行。

根據渣打銀統計至今年 3 月底止，近一年交易資料顯示，渣打客戶使用行動支付消費的筆數與金額皆成長兩倍以上，顯示客戶對於新型態支付工具接受度相當高。



林素真進一步指出，銀行公會於今年 1 月初正式公告「金融機構辦理行動簽帳金融卡業務安全控管作業基準」，推動簽帳金融卡支援國際行動支付業務，渣打銀成為第一家提供行動支付可綁定簽帳金融卡服務的外商銀行。



目前 Google Pay 及 Samsung Pay 合作商家品牌數超過百家，民眾只要透過拍照或輸入卡號，就能將渣打 VISA 簽帳金融卡，綁定於所持有的行動裝置中，全台具備支援行動支付刷卡服務的商店包含百貨公司、超市量販、美妝、餐飲、交通及文化娛樂等，消費當下將直接從存款帳戶中扣款，免除超支疑慮。

Samsung Pay 目前開放玉山銀、國泰世華銀、渣打銀、台北富邦銀、聯邦銀、花旗銀、台新銀、中信銀、上海銀行等信用卡持卡人綁定支付。

Google Pay 則開放民眾綁定中信銀、渣打銀、上海銀、國泰世華銀、聯邦銀、第一銀、新光銀、台新銀、玉山銀、安泰銀、華南銀、匯豐銀等銀行信用卡。