PCR出貨回溫 原料波動趨緩 正新營運步出谷底

PCR(轎車胎)出貨量下滑，合成橡膠原料價格暴漲暴跌，光原料波動影響本業獲利達百億元，衝擊正新 (2105) 去年獲利表現。正新表示，PCR 出貨已回溫，原料價格趨於穩定，營運步出谷底回穩。 去年正新輪胎出貨量合計為 3.97 億條，年減率 5%，PCR 出貨量 4190 萬條，年減率 9%，占營收比重降至 40.5%，較前年減少 3.5 百分點，主要 OE(組車)廠出貨減少所致；TBR(卡車胎)出貨量 480 萬條，年增率 2 成，營收比重由前年 17%，回升到 20.6%；機車外胎 (MC) 出貨量為 4390 萬條，年減率 17%，營收比重降至 11.7%，較前年減少 2.2 百分點；內胎出貨量為 1.92 億條，年減率 8%，營收比重 6.5%，較前年減少 0.3 百分點；自行車外胎 (BC) 出貨量 8100 萬條，年增率 23%，營收比重上升到 8.3%。



除了 PCR 出貨下滑之外，去年上半年合成橡膠大起大落，亦不利於原料採購，根據資料顯示，BR0150 在去年 2、3 月間每公斤報價衝高到 110-120 元，但在 6 月之後又跌回到 60 元，SBR1502 報價亦然，同時間每公斤報價衝高到 90-100 元，但在 6 月之後又跌回到 50 元，光原料波動對於獲利影響高達百億元之多。



正新印尼、印度兩座廠甫於去年相繼投產，合計全球製造工廠增至 12 座，由於新廠投產，平均每年折舊費用增加 7-8 億元左右。



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