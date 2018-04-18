中興(00763-HK)被封殺後 華為否認遭美國政府調查傳言：假消息

中興(00763-HK)之後，輪到華為?

4月17日，有網絡消息稱，美國商務部已向中國通訊設備巨頭華為公司發出行政傳喚，要求華為提供過去五年向朝鮮、伊朗、叙利亞、古巴和蘇丹出口的全部信息，配合有關美國對通訊技術出口限制的調查。

對此，華為相關人士4月18日對澎湃新聞記者表示：這是一則假消息，華為并未遭到美國政府調查。

此前的4月16日，美國商務部發布出口禁令，禁止美國公司在未來7年時間裡，向中興出口任何技術、産品，即日起生效。如果此舉最終全面實施的話，將對中興通訊産生重大打擊。因為中興通訊的主營業務中，有不少核心元器件，主要從美國進口，短時間内很難找到替代者。

伴随着這一事件的發酵，有關美國商務部下一步將調查華為的傳言開始在網絡傳播。

不過，澎湃新聞記者比對發現，這是一則“舊聞”。

2016年6月，紐約時報曾報道稱，美國商務部向華為發出傳票，要求華為提交有關將美國技術出口或再出口至古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和叙利亞的所有信息。這張傳票是一項調查的一部分，而該調查旨在确認華為是否違反了美國的出口限制。

當年3月，中興通訊就因為涉嫌違規向伊朗出售設備遭到美國調查。美國最近針對中興通訊的處罰，就是以中興未能很好遵守協議為由重新激活了出口禁令。

紐約時報2016年6月的報道中明确，華為并未被指控有任何違法行為。華為也在一份聲明中表示，它緻力于在開展業務的地方遵守當地法規。

不過，當時業界就警告，如果調查發現華為在做出與美國國家安全或外交政策利益相悖的事，美國可能會限制它獲得關鍵的美制元件和其他技術産品。

關于這項調查最終的結果，外界不甚清晰。不過，美國商務部方面未據此向華為發布處罰措施，華為方面也不願對此進一步置評。

華為和中興都是全球主要電信設備商，以及手機生産商。不過，由于美國政府對這兩家中國公司的疑慮，華為和中興一直未能有效地大規模進入美國市場。

而且，即便尚未對華為封鎖元器件，美國還是打算進一步打壓華為在美國的市場空間。

當地時間4月17日，美國聯邦通信委員會(FCC)宣布將采取一項措施，禁止移動運營商使用聯邦補貼購買中國企業生産的任何電信設備。美國市場的大門關得更緊了，華為和中興通訊在美國運營將變得更加困難。

據悉，美國聯邦通信委員會(FCC)提出的新規則預計將在今年(2018年)完成。

美國聯邦通訊委員會(FCC)主席Ajit Pai 今年3月在緻美國國會的一封信中表示，他與美國立法者一樣，擔心全球第三大智能手機制造商華為的間諜威脅。

針對美國政府的政策，華為也表示無能為力。華為輪值董事長徐直軍4月17日表示：“有些事情不是以我們的意志為轉移的，與其你沒法左右，還不如不去理他。有些事情，放下了，反而輕松。”這也意味着華為已經放棄了美國市場。

來源:澎湃新聞

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