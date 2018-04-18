發改委：中美貿易摩擦對中國經濟運行的影響有限

中新網消息，北京時間4月18日，國家發改委召開新聞發布會發布宏觀經濟運行情況。發布會上，有記者提及，近期中美貿易摩擦持續升級，中方也提出了針鋒相對的反制措施。從國家發改委來看，中美貿易摩擦對實現中國2018年的經濟發展目标會有多大影響?國家發改委政策研究室主任，新聞發言人嚴鵬程回應：貿易保護是一把“雙刃劍”，一方面，美國的貿易保護措施，將使我國部分行業企業的出口受到一定影響，穩崗就業壓力有所增加;另一方面，美國的消費者和相關行業的生産商也必將承擔相應代價。

貿易保護是一把“雙刃劍”，一方面，美國的貿易保護措施，將使我國部分行業企業的出口受到一定影響，穩崗就業壓力有所增加;另一方面，美國的消費者和相關行業的生産商也必將承擔相應代價。

之所以有這樣的底氣，是因為我們這幾年來大力推進經濟結構調整，大力轉變發展方式，促進新舊動能接續轉換，内需對經濟增長的拉動作用日漸增強，過去幾年我國經濟增長中内需的貢獻率達到105.7%，今年(2018年)一季度内需對經濟增長的貢獻率也高達109.1%;是因為我們擁有近14億人口的巨大國内市場，東方不亮西方亮，有足夠的承受能力和足夠多的辦法應對國内外各類沖擊;是因為我們這些年已經積累了應對各種複雜局面的經驗，宏觀經濟政策有較大回旋空間。

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