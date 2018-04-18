【港股解碼】歡瑞世紀和那些年我們一起追過的熱播劇

說起歡瑞世紀（000892-SZ），大家肯定不陌生，《古劍奇譚》、《青雲志》、《大唐榮耀》......那些湖南台熱播的暑期大劇中，總有一部是出自歡瑞世紀的手筆。

同時歡瑞世紀也可以說是新世紀的影視公司中一名世紀幹將。與唐人影視、青雨傳媒等公司相比較，歡瑞世紀的曆史並不是特別長，但是依舊有著後發制人的實力。

歡瑞世紀：緊跟潮流

從2006年成立至今，歡瑞世紀已經累計出品了電視劇（網絡劇）30余部，1000多集。2010年前後，穿越劇大火，歡瑞世紀緊跟潮流，《宮鎖心玉》一鳴驚人，《宮鎖珠簾》亦是亦步亦趨。2014年前後，仙俠劇大火，一部《花千骨》把仙俠劇推至行業頂峰，歡瑞世紀自然也是不甘落後，先後推出了《古劍奇譚》、《青雲志》以求在市場分一杯羹。

那些年我們一起追過的穿越劇、古裝劇、仙俠劇之中，總有歡瑞世紀的身影，可以說，在抓住行業趨勢這一點上，歡瑞世紀是一位實打實的“急先鋒”。

同時，緊跟潮流，與流量明星合作是歡瑞世紀的拿手好戲。2015年，積累多年的李易峰憑借《古劍奇譚》一戰成名，此後，歡瑞世紀抓住時機，連著和李易峰合作了《盜墓筆記》、《青雲志》、《麻雀》等大劇，這些劇集無一不是背靠大IP，再加上當紅小生的流量，熱度幾乎每日都在刷新。不知道是李易峰成就了歡瑞世紀，還是歡瑞世紀成就了李易峰。或許，李易峰們本身也扮演著影視劇産業造星計劃背後的受益者和推動者的雙重角色。2017年，《大唐榮耀》開播，劇中亦是彙聚了景甜、任嘉倫、萬茜等當紅明星。

從上文中我們也可以發現，歡瑞世紀的策略一般是將大IP與大明星結合在一起。由歡瑞世紀出品，李易峰、楊洋、唐嫣等明星主演的《盜墓筆記》便是最好的例證。同時，《盜墓筆記》還開創了季播網絡付費模式的先鋒，助推了視頻網站向會員付費觀看模式過渡的進程。這一部劇集銷售模式的改變，對歡瑞世紀未來的發展有著積極的促進作用，對整個影視劇市場未來的走向，也有著巨大的影響。

過去的2017：進步巨大

2017年，也是歡瑞世紀取得巨大進步的一年。在2017年全年，歡瑞世紀共錄得營業總收入15.67億元人民幣，相比2016年大幅提升，增幅高達112.20%；錄得營業利潤4.53億元，相比2016年增加68.28%；錄得歸屬于上市公司股東淨利潤4.22億元，相比2016年增加59.23%。

唯一可惜的是，歡瑞世紀的股價目前比較低迷，在7元上下浮動。此前，在2015年12月，歡瑞世紀的股價增至23.86元，在這一高峰過後卻是一蹶不振，整體依舊處于下降趨勢。可喜的是，從2018年3月末之後，歡瑞世紀地位股價也呈現出上揚的積極態勢。

來源：歡瑞世紀官網

總的來說，歡瑞世紀在2017年的表現還是比較亮眼的。主要原因是，在多年的發展之中，歡瑞世紀形成了電視劇（網絡劇）、電影、藝人經紀、遊戲四大業務板塊。其業務鏈涵蓋電視劇、電影的投資、制作和發行，廣告營銷，藝人經紀，遊戲開發運營，衍生品授權等業務。形成了較爲完整的業務布局，並且各業務環節緊密結合，相互之間初步形成了整合和協同效應。實現了資源的最大優化和IP的全面開發。在《青雲志》、《大唐榮耀》和《盜墓筆記》的熱播之後，歡瑞世紀均推出了相應的遊戲，以實現IP的二次開發。

目前，由歡瑞世紀、企鵝影業聯合出品的《盜墓筆記》第二季正在緊鑼密鼓的准備之中。不知道這一次《盜墓筆記》會在觀衆之中收獲怎樣的評價。作爲一家影視公司，歡瑞世紀無疑是成功的，但是作爲行業中的創作單位，歡瑞世紀還有待進步。《盜墓筆記》、《青雲志》雖一經播出，便搶占榜首，但是與原著的改編差距較大，在豆瓣上的評論分別爲4.0和5.2，受到了衆多原著粉的吐槽。或許，從一個創作單位的角度出發，歡瑞世紀還需要作出更多的努力。



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