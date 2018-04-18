特朗普做出重大讓步！同意就301征稅與中國磋商

在經曆了一段時間的“冷靜期”後，美方率先釋放出了希望談判的信号。

美方所宣稱的500億美元的關稅出現了轉機。北京時間4月18日，美國同意就301征稅措施與中國進行WTODSB項下磋商。根據美國4月17日提交WTO的文件《美國對來自中國的某些商品的關稅措施》，美國表示願意與中國進行磋商。在這樣的磋商中，美國還期待，聽到中國如何解決在美國調查中提到的貿易扭曲政策的打算。

這意味着，美國做出了重大讓步!

據該文件表示：“美國注意到《中華人民共和國商務部關于對源自美國的若幹進口産品征收額外關稅的公告》的2018年第34号公告。”據該公告，中國將“采取措施，對大豆及其他農産品、汽車、化工産品、飛機、和其他源自美國的産品征收額外關稅,稅率為25%, 涉及約500億美元價值的2017年中國從美國進口的商品。”該文件表示，在磋商中，美國期待聽到中國決定征收這些額外關稅的理由。

在文件的最後一句，該文件表示：“我們随時準備同你的特派團官員在一個相互方便的日期就這些問題進行磋商。”

中國商務部目前對此還未回應。但據商務部發言人高峰在4月12日的新聞發布會上表示，談判是有原則的。在單方面的脅迫下，中方不可能進行任何談判。如果美方一意孤行，堅持搞單邊主義、貿易保護主義，中方將堅決鬥争，奉陪到底。

來源: 經濟觀察報(北京)

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