歐股盤中─汽車類股疲軟 主要指數漲跌互見

企業陸續公布財報，市場持續關注公司營收表現與經濟數據，週三 (18 日) 歐股早盤，主要指數漲跌互見。

台北時間週三晚間 6 點 17 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.11%，英國 FTSE 指數上漲 0.70%，德國 DAX 指數下跌 0.11%，法國 CAC 40 指數上漲 0.12%。

週三早盤，基本資源類股表現亮眼，上漲逾 1%；法國礦業巨頭 Imerys，股價上漲超過 2%。

由於銷售表現不如預期，汽車股早盤下跌 0.2%，其中，飛雅特克萊斯勒股價下挫近 1%。

個股方面，荷蘭 Vopak 集團上修其獲利預期，帶動股價大漲近 5%。

受益於企業財報亮眼表現，美股連兩天走高，週二標普 500 指數收漲 1.07%，道瓊工業指數收漲 0.87%，那斯達克指數收漲 1.74%。

3 月美國新屋開工、工業生產數據，皆優於預期，帶動美元走揚，週二美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.1%，至 89.526。

國際貨幣基金 (IMF) 對 2018 年全球經濟成長率的預測不變，維持於 3.9%，成長速度為 2011 年以來最快，但全球貿易爭端，仍是必須注意的風險。

中國人民銀行週二宣布，自 4 月 25 日起，定向降準 1 個百分點，估計可釋放 4,000 億元人民幣增量資金；外界解讀，此舉有助刺激經濟，因應第 2 季可能出現的經濟下滑風險。