【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

季線之下震盪，穩守 10800 整數關卡，小紅Ｋ作收！

今日台股隨著美股上漲而開高，最高來到 10847，便往下做修正，10800 整數關卡險跌破，在季線及半年線之間做震盪，收了一根帶上、下影線的小紅 K，而今日震幅有 107 點之多，而目前短線上五日線、十日線及季線呈現糾結的格局，上檔有五日線、十日線、月線、季線的壓力，而下檔有半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1451 億，較昨日而言有稍顯的萎縮，顯示投資人面臨上漲的行情依然信心不足；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

從類股表現來看，零組件、機電、玻璃、油燃、生醫、半導體、百貨貿易、資訊、食品、網通、鋼鐵、金融、塑膠、紡織、水泥、化工、電子、營建、運輸、汽車等指數收紅；逆勢下挫的包括電子設備、造紙、電通、電纜、橡膠、光電、觀光、其他電子等。

蘋概三雄今日反彈回升，台積電開高走低，早盤上漲逾 1%，盤中卻在法人賣單調節下翻黑，尾盤獲買盤敲進重回平盤，以 238 元作收；大立光在平盤上下震盪，尾盤下跌約 1.5%，終結連 4 紅日 K，以 3525 元作收；鴻海則是三雄中表現最弱勢者，雖以紅盤開出，但受到外資券商調降評等利空影響，盤中由紅翻黑並持續下挫，終場下挫近 2%，跌破前波低點，收 84.8 元，創近 14 個月以來新低。

電子股漲跌互見，聯發科在攜手微軟搶攻物聯網商機的利多助攻下，大漲逾 6%；友達與群創中止跌勢，反彈上揚逾 1%；南亞科受惠毛利率可望一路走高至第 3 季，勁揚逾 4%，一舉收復 5 日線與月線；燿華也在後市展望樂觀下股價強彈，大漲逾 7% 作收；廣達與仁寶等則表現相對弱勢。

被動元件漲價題材持續發燒，國巨一掃昨日頹勢，越過 650 元大關，股價再攻漲停；奇力新與日電貿也都以漲停作收；華新科連續拉出 4 根紅日 K，與禾伸堂雙雙大漲逾 7%。