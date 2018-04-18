【豐銀投顧】空方陰影仍然在 只是力道不夠殺

◆盤勢分析

昨天告訴大家台股乃至於陸股、港股的弱勢是由於港元急貶造成的，今天早上我們看到亞股本應受美股大漲帶動全面大漲，但偏偏就是台股、陸股、港股全都開高走低，實在令人失望，也足以證明筆者以港元的角度來分析是正確的。昨天殺出長黑，筆者在群組裏告訴大家不要殺低，為何？實在是因為昨天的大跌一不在高點、二不帶大量，只是跌破橫盤低點罷了，簡單來說就是位置不高、量能不大。沒有辦法成大器，因此今天一早馬上大彈上來，放空討不到什麼便宜。未來不論做多做空，都不能長抱。

許多人把這一波台股的弱勢看成是貿易戰的影響，其實言重了。美股在這一週之內頻頻大漲，反觀中國股市則一直在築底。想來實在諷剌，去年就一直被看好的陸股，不斷吵作 A 股納入 MSCI(簡稱「A 股入摩」效應，過了大半年後竟然弱到還要人行來降低存準率放出 4000 億才能挽救，到底誰的經濟實力強、貿易戰誰會贏？還要分析嗎？況且大家想想，如果中國經濟真的強勁，怎麼會降息？應該要像美國一樣升息不是嗎？在此筆者提醒大家，不要太迷信 A 股入摩的題材，到時候一定很多台灣的投資人在媒體的炒作下看好陸股而轉投陸股，小心最後陸股不漲台股軋空，就又得不償失了。

回頭看常來的台股，其實權值股依然弱勢，外資還是在賣權值股，今天的鴻海就是一例，顯見港元對台股的影響短期之內還沒反映完畢，這也就是筆者為何認為空方陰影仍在的理由 可以預見，未來台股的量能仍然不會太大、指數空間仍然有限、但中小型股則可期待有表現的機會。指數的部份，上下來回震盪難免，空方力道雖然仍在，對大盤也還是會有殺傷力，但還不致於到破壞多頭架構的程度。未來震盪格局股票操作盡量以中、小型股為主，期貨操作則以等待下一次的量縮做多佈局點為宜。

豐銀投顧 李世新 分析師