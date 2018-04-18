【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 正式翻倍，波段大漲 ( 1 0 9 % ) 囉。

今天大盤震盪走低，終場小漲 37 點，以 10847 點做收，量能為 1451 億元。

重點持股報告。

<(6141 柏承) 亮燈漲停板囉，波段大漲 ( 1 0 9 % )。 >

(6613 朋億、5425 台半) 續抱。

(9941 裕融、5536 聖暉) 今天均收小紅，續抱即可。

(3265 台星科) 今天豪邁的大漲 8.3%，再創波段新高啦。操作就是交給 (關鍵 K 系統)，該買該賣都很清楚，續抱過後的台星科，今天很給面子的創新高囉。會員們獲利一口氣直接拉升囉，感謝。

(6141 柏承) 今天再度亮燈漲停板，波段大漲 ( 1 0 9 % ) 囉，會員獲利持續增加，非常感謝唷。我們的木白柏真的太勇猛了，老師也很感謝我們獲利翻倍的股票並沒有讓我們等太久，很快的就又出現囉。(而老師最近有看到幾檔機會很棒的股票，期待再接棒了。)

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、9941 裕融、5425 台半、6613 朋億、3265 台星科、5536 聖暉。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)