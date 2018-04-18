中國取代美國成越南最大出口市場

去年，中國取代美國成為越南的最大出口市場，凸顯出這個全球第二大經濟體在亞洲的影響力正不斷擴大。

國際貨币基金組織(IMF)的數據顯示，過去15年中，美國一直是越南商品的頭号買家，直到2017年被中國取代。而且這一趨勢也延續至今年。越南統計部門稱，今年第一季度，越南對中國的出口貨物同比增加了33.5%。相比之下，對美國的同比增幅為20%。

彭博社報道指出，過去越南一直依靠美國來平衡與中國這個強大鄰居的關系。但随着美國總統特朗普轉而采取貿易保護主義政策，中國正在通過更多的貿易和投資，逐漸填補美國在東南亞留下的空缺。

澳新銀行集團駐新加坡經濟學家Eugenia Victorino表示：“亞洲的貿易中心明顯已經從美國轉移至中國。貿易保護主義起不到幫助作用，亞洲國家也會越來越意識到，在貿易方面，中國現在代表的分量更重了。”

過去十年，中國已經取代美國成為許多亞洲經濟體的最大出口市場，包括日本、韓國、泰國、印尼和菲律賓。印度是亞洲少數幾個對美出口仍大于中國的國家之一。

IMF的具體數據顯示，在截至2017年的過去十年中，越南的對華出口規模飙升了約15倍，至506億美元。相比之下，該國對美出口僅增加了三倍，至465億美元。

近年來，随着去工業化橫掃西方經濟體，這個人口約9000萬的東南亞國家逐漸成長為制造業大國。僅2014年至2016年期間，越南預計新增了大約150萬個制造業崗位。

受制造業快速發展以及全球貿易複蘇的推動，越南2017年實現了比大部分東南亞國家更快的經濟增速。這一年，越南的貿易額從2007年占GDP的70%飙升至占GDP的190%。

分析人士稱，即便眼下由于中美貿易摩擦導緻貿易前景趨向暗淡，越南仍有望實現約7%的經濟增速。越南國家統計局的數據顯示，2017年第一季度越南GDP同比增長7.83%。該季度的出口和進口分别同比增加了22%和13.6%。

世界銀行也在4月預測稱，由于對越南制造業的外國直接投資不斷增加，2018年至2020年間，越南的商品和服務出口將實現每年逾13%的擴張。這將幫助越南實現至少6.5%的經濟增速，位列全球增速最快的經濟體。

布魯金斯學會指出，越南的快速發展主要得益于，該國的薪資水平依然很低，人口結構也偏年輕化。由于大約一半人口都不到35歲，越南擁有龐大的勞動力群體，而且還在擴大。另外，越南政治穩定，地理上也靠近全球主要供應鏈。

除此之外，越南積極擁抱貿易自由化，并通過去監管、降低創業成本等改革進一步解放了生産力，同時在人力資本和物質資本上大幅投入。

來源：界面

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