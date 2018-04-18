華通搶下Vivo大單，大陸智慧型手機四天王訂單全到手

【財訊快報／李純君報導】老字號 PCB 大廠華通 (2313)，近來利多頻傳，不單日前傳出今年首季獲利將力拼維持去年同期水準，甚至更好，法人圈也傳出，華通今年將新獲 Vivo 的手機板訂單，至此，大陸智慧型手機四大天王，包括華為、小米、Oppo 與 Vivo 訂單，華通全數囊括在手。華通近期股價表現強勢，主要原因除了技術上的跌深反彈外，消息面的利多，源自今年第一季獲利表現可望淡季不淡，公司將力拼維持去年首季水準。在蘋果訂單急凍影響下，華通今年第一季營收僅 109.3 億元，季減 35.5%，年減 2.54%，但因匯損金額降低、台灣廠區利潤差的傳統板佔比降低、良率提升、費用降低等，公司將力拼維持去年首季的獲利水準。



而展望第二季，雖然蘋果新款手機訂單依舊尚未釋出，整體 PCB 產業景氣尚未顯著復甦，但安卓陣營手機卻有諸多新款手機搶著要上市亮相，為此，相關零組件的採購訂單均大舉釋出，對隸屬於蘋果供應鏈的華通，有及時雨的挹注。



業界傳出，華通原先在安卓手機陣營的客戶，主要包括華為、小米與 Oppo，而近期確定 Vivo 訂單也正式到位，至此，大陸手機品牌四大天王訂單，華通全數囊括在手，對其後續營運與產線配置，將有不錯的加分效果。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』