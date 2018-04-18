發改委：中美貿易摩擦對中國經濟運行影響有限、影響可控

國家發展改革委定於2018年4月18日召開定時定主題新聞發布會，新聞發言人出席發布會，發布宏觀經濟運行情況並回答記者提問。

發改委表示，對美國挑起的這次貿易摩擦，已經按照底線思維原則，做好了不同等級的應對預案和政策儲備。綜合評估分析，中美貿易摩擦對中國經濟運行的影響有限、影響可控，有信心、有條件、有能力保持經濟平穩運行。之所以有這樣的底氣，是因為我們這幾年來大力推進經濟結構調整，大力轉變發展方式，促進新舊動能接續轉換，内需對經濟增長的拉動作用日漸增強，過去幾年中國經濟增長中内需的貢獻率達到105.7%，今年一季度内需對經濟增長的貢獻率達109.1%;是因為中們擁有近14億人口的巨大國内市場，東方不亮西方亮，有足夠的承受能力和足夠多的辦法應對國内外各類沖擊;是因為中們這些年已經積累了應對各種複雜局面的經驗，宏觀經濟政策有較大回旋空間。只要中們按照黨中央、國務院的部署要求，做好宏觀經濟政策統籌協調，着力把自己的事情辦好，完全可以實現既定的經濟社會發展目标。

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