【大行報告】廣發證券與黃埔區、廣州開發區簽署戰略合作協議

4月17日上午，黃埔區人民政府、廣州開發區管委會(簡稱“黃埔區、廣州開發區”)與廣發證券股份有限公司(簡稱“廣發證券”)舉行戰略合作簽約活動。廣州市委常委、黃埔區委書記、廣州開發區黨工委書記、管委會主任周亞偉，黃埔區區長、廣州開發區管委會常務副主任陳小華，廣州開發區管委會秘書長陳建榮，廣州開發區管委會副主任孫學偉，黃埔區副區長洪謙，黃埔區政府黨組成員陳文聰，以及廣發證券董事長、黨委書記孫樹明，總裁林治海等公司領導出席活動并見證簽約。黃埔區區長、廣州開發區管委會常務副主任陳小華與公司總裁林治海代表雙方簽署協議。

根據協議，雙方將緊密結合各自優勢，在金融服務機構集聚、投資銀行服務、股權投資服務、招商引資、科技金融與産業金融發展、研究支持及金融培訓等方面開展全方位合作。此次簽約，标志着雙方合作進入了層次更高、領域更廣的全面合作新階段。

孫樹明董事長在雙方舉行的座談交流中表示，黃埔區、廣州開發區在經濟發展、招商引資、科技創新等方面走在全國前列，廣發證券作為入駐企業感到非常振奮，感謝區委區政府的大力支持與高效服務。孫樹明董事長強調，在建設資本市場強國的背景下，廣發證券正努力提升行業地位和服務實體經濟、服務國家戰略的能力。為更好地服務廣州地區發展，廣發證券希望獲得市、區的進一步支持。孫樹明董事長表示，廣發證券將從四個方面全力協助廣州開發區的發展：一是協助招商引資，引進更多優質企業落戶開發區;二是為政府決策提供研究支持，組織力量在産業政策、宏觀經濟、資本市場等方面提供咨詢意見;三是參與政府基金的設立和管理，發揮TMT、生物醫藥、先進制造業等方面的專業優勢;四是積極為區内企業提供IPO、再融資、并購重組等服務，為黃埔區、廣州開發區擔當廣東實現“四個走在全國前列”排頭兵作出更大貢獻。

周亞偉書記表示，在本次博鳌亞洲論壇上，習近平總書記向外國政要鄭重推介了廣州知識城，這是繼天津生態城、蘇州工業城、重慶互聯互通之後，支持廣州知識城上升國家級雙邊合作項目。廣州開發區要成為廣東省踐行“四個走在全國前列”的排頭兵，成為踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，向世界展示我國改革開放成就的重要窗口、國際社會觀察我國改革開放的重要窗口。建議廣發證券在區内金融總部建設、人才引進、産業發展、知識産權交易等方面做好戰略布局，服務優秀企業，實現共赢發展。

陳小華在活動緻辭中表示，黃埔區、廣州開發區與廣發證券依托雙方資源優勢進行戰略合作，必將實現雙方優勢互補、互利共赢，全面推進金融和實體經濟、科技創新深度對接融合，切實提高金融服務實體經濟的效率和水平。雙方將以此次簽約儀式為新起點，加強高層互動和戰略協同，不斷鞏固和擴大全面務實合作成果。

林治海在活動緻辭中指出，此次協議的成功簽署，將有利于廣發證券更好地對接區内的“獨角獸”企業、新經濟等高新科技類企業，發掘、孵化培育區内發展前景好、成長性高的企業，積極向區内企業提供專業化的境内外資本市場綜合服務。他表示，廣發證券將充分發揮公司的資源和品牌優勢，積極向開發區内企業提供專業化的境内外資本市場綜合服務，包括但不限于為區内企業提供證券發行保薦、財務顧問、股權投資、風險對沖、産業發展研究報告等專業化服務;利用自己的客戶資源和社會網絡，協助黃埔區、廣州開發區進行招商引資;發揮自身的專業優勢和資源優勢，助力開發區發展科技金融和産業金融。林治海表示，廣發證券將以此次與黃埔區、廣州開發區簽訂戰略合作協議為契機，提升廣發證券在開發區内綜合金融服務、財富管理的品牌聲譽。

廣發證券是中國首批綜合類券商，是中國資本市場上最具影響力的證券公司之一。公司擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理等全業務牌照，各項主要業務排名均處于行業前列。作為廣州區域金融中心建設的重要功能組團，黃埔區、廣州開發區憑借雄厚的産業基礎、活躍的創新創業氛圍，在全市率先探索科技、金融與産業融合發展之路，目前已經成為全市上市企業、挂牌企業最集中的區域，也是全市創投風投、資本市場運作最活躍的地區之一。此次強強聯合，雙方將依托各自資源實現優勢互補、互利共赢，切實提高金融服務實體經濟的效率和水平，全面推進金融和實體經濟、科技創新深度對接融合，為區内衆多高成長性企業帶來重大利好。

來源：廣發證券

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