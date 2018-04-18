統計局：一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.6% 二三線城市漲幅回落

國家統計局今日公布，3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.6%，降幅比上月擴大0.5個百分點;二手住宅銷售價格本月首次出現下降，降幅為0.1%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅分别比上月回落0.2和0.4個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅均比上月回落0.3個百分點。

其中，中國3月70個大中城市新建商品住宅價格中，55座城市環比上漲，前值44座;其中，北京升0.1%、上海升0.2%、廣州升0.2%、深圳降0.1%。

對此，國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀。

一、一線城市新建商品住宅銷售價格同比繼續下降，二三線城市漲幅回落

3月份，各地繼續以因地制宜、因城施策的房地産政策為主基調，堅持分類調控，保持政策的穩定性和連續性。一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.6%，降幅比上月擴大0.5個百分點;二手住宅銷售價格本月首次出現下降，降幅為0.1%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅分别比上月回落0.2和0.4個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅均比上月回落0.3個百分點。

3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.1%;二手住宅銷售價格繼續下降，降幅比上月收窄0.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅均比上月擴大0.3個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅比上月回落0.1個百分點，二手住宅銷售價格漲幅比上月擴大0.2個百分點。

二、 15 個熱點城市新建商品住宅銷售價格總體保持基本穩定

70個大中城市中，15個熱點城市新建商品住宅銷售價格總體保持基本穩定。從環比看，7個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在0.1至0.4個百分點之間;天津和合肥兩個城市持平;其餘城市微漲，漲幅在0.1至0.2個百分點之間。從同比看，有9個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在0.3至2.3個百分點之間;其餘城市略有上漲，漲幅在0.1至1.2個百分點之間。

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