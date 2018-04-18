【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，因企業季報、新屋動工及工業生產數據均優於預期。道瓊斯指數上升 0.9% 至 24,787 點；標準普爾指數上升 1.1% 至 2,706 點；納斯達克指數上升 1.7% 至 7,281 點。

油價週二上升，因美股上漲及市場擔憂? 利亞原油供應會受到空襲影響，紐約 5 月期油上升 0.5% 至每桶 66.52 美元。API 公布上週美國原油和汽油庫存均下降，前者降幅大致符合預期，後者降幅超預期。金價下跌，紐約 6 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,349.5 美元。

香港和內地股市週二下跌。周大福（1929.HK）今年第一季港澳地區同店銷售增速較去年第四季大幅改善，股價大漲 7.1%，加上六福集團（590.HK）股價上升 8.1%，帶動本地消費股跑贏大市；博彩股獲券商看好，普遍錄得上漲，其中美高梅中國（2282.HK）上漲 5.9%； 汽車零部件股受挫，其中耐世特（1316.HK）股價下跌 5.5%；教育股同樣錄得下跌。個股方面，有消息指遠東宏信（3360.HK）股東折價 5.7% 售股套現 18.2 億港元，公司股價下跌 6.4%。恒生指數下跌 0.8% 至 30,063 點，國企指數下跌 0.9% 至 11,900 點，香港股市成交金額增加 8.9% 至 1,172 億港元。上證綜合指數下跌 1.4% 至 3,067 點，滬深兩市成交金額增加 1.9% 至人民幣 4,578 億元。中國人民銀行宣布下週起下調存款準備金率 1 個百分點。

◆ 行業及公司新聞

◇ 瀋陽公用（747.HK）控股股東深圳金馬以人民幣 1.9 億元（相當於每股約 0.56 港元，較最後收盤價大幅溢價 87.4%）轉讓公司 28.6% 股權（均為內資股）予北京華夏鼎科技，前者於公司之權益下降至 12.3%。

◇ 華電國際（1071.HK）公布，按照中國企業會計準則財務報告口徑計算的 2018 年第一季度累計發電量為 4,809 萬兆瓦時，同比增長約 6.7%（2017 年全年同比增長 0.9%）；上網電量為 4,476 萬兆瓦時，按年增長約 6.3%（2017 年全年按年增長 0.8%）；2018 年第一季度平均上網電價為人民幣 413 元 / 兆瓦時（2017 年全年：人民幣 398 元 / 兆瓦時）。

◇ 健合國際（1112.HK）控股股東（持有公司 67.8% 權益）股權發生變化，公司主席以 8.0 億港元（相當於公司每股價格約 57.1 港元）增持控股股東權益 3.3% 至 57.3%。

◇ 361 度（1361.HK）宣布，361° 童裝於 2018 年第四季的訂貨會的訂貨價值（以批發價值計算）達到同比高單位數增長（2018 年第三季訂貨價值錄得同比低雙位數增長）。

◇ 中煤能源（1898.HK）公布營運數據，2018 年第一季商品煤銷售量 3,594 萬噸，同比增加 29.0%，其中自產商品煤銷量為 1,631 萬噸，按年減少 13.2%；聚乙烯及聚丙烯銷量分別為 18.9 及 16.4 萬噸，分別同比大增 117.2% 及 141.2%；尿素銷量按年下降 13.9% 至 45.1 萬噸。其中 3 月份商品煤銷售量按年上升 1.9%，較首兩月同比增加 46.1% 大幅倒退；聚乙烯及聚丙烯銷量分別同比增長 114.6% 及 131.3%，較首兩月之按年增長 119.6% 及 150.0% 輕微放緩；尿素銷量按年大跌 67.8%，較首兩月之大增 44.6% 大幅倒退。

◇ 正大企業（3839.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年第一季股東應佔溢利將同比大幅增長約 1.5 倍，主要受惠於合營企業溢利顯著增加（中國西部卡待彼勒機械設備銷售增加）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)