萬科A(000002-CN)驚現27億大宗交易 寶能系開始退出萬科?

4月17日盤後數據顯示，萬科A(000002-CN)出現一筆大宗交易，成交總計8972.45萬股，成交價格為今日收盤價29.92元/股，涉及金額達26.84億元，占萬科總股本的0.81%，接盤方為機構專用席位。

從深交所查閱數據得知，此宗交易賣方營業部為西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部。2015年12月，寶能強勢買入萬科股票，其中一個買方營業部正是西南證券深圳濱河大道證券營業部。而此次出讓的成交數量也正好與钜盛華旗下資管計劃安盛2号持股數量相符。

寶能系目前持有萬科股數為28.038億股，占萬科總股本比例為25.4%。而钜盛華通過九個資産管理計劃合計持有萬科股份11.4億股，占萬科總股本的10.34%。

值得注意的是，由于目前這宗交易尚未達到披露條件，所以到目前為止尚未能夠知曉交易方的真實身份。

此宗交易之後，寶能系還有八個資管計劃待清盤。除了以資管計劃持有的這部分股份，寶能系旗下的前海人壽目前持有萬科A7.36億股，钜盛華直接持有9.26億股。這也就意味着，雖然寶能系開始退出萬科，但後續的資管計劃如何清盤仍是焦點，“寶萬之争”也遠未結束，雙方的博弈仍在繼續。

來源：每日經濟新聞

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