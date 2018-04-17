遠東宏信(03360-HK)：公司配售股份報導不實 股東已出售2.3億股

遠東宏信(03360-HK)公告稱，近期有媒體報導，公司正尋求以每股7.9港元配售1.972億股公司股份。

公司謹此澄清稱，相關媒體報導為不實消息，公司目前并未于市場上尋求配售任何股份;公司不認為相關媒體報導的不實消息構成公司的内幕消息;及公司不知悉于今日(4月17日)上午公司股份價格下跌及交易量上升與有關媒體報導的不實消息是否有關連。

公司已知悉于今日上午公司股份之價格下跌、交易量上升情況。除本公告下文所披露之外，公司經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，确認并沒有知悉導緻該等價格及成交量波動的任何塬因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部須予披露的任何内幕消息。

于本公告日下午，公司接獲公司股東CMI Financial Holding Company Limited函件通知，對方已于2018年4月17日開市前與配售經理簽訂股份配售協議向獨立第三方出售230,000,000股公司股份，配售價格為每股7.90港元，交割日期預計為2018年4月19日。

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