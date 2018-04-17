經濟成長前景佳 匯豐看好印度股市 建議投資聚焦4產業

滙豐中華投信今 (17) 日舉行 2018 印度投資論壇，滙豐環球投資管理 (香港) 印度股票投資總監 Nilang Mehta 表示，印度企業獲利處於循環週期低水平，在企業持續修復資產負債表同時，預估印度企業每股盈餘將持續增長，並帶動股市表現，建議投資人可聚焦銀行、大型零售業、不動產開發商與建築等產業。

Nilang Mehta 指出，印度是全球當前成長最快速的主要經濟體之一，自從推行市場導向改革與開放外資後，經濟突飛猛進，而根據世界銀行 (World Bank) 預測，今年印度的成長速度將超越中國，成為全球成長最快速的經濟體。

印度股市占 MSCI AC 全球指數權重只有 1.0%，顯示印度股市的權重在未來幾年可望有大幅上升的潛力。Nilang Mehta 認為，當前印度企業獲利處於循環週期的低水平，企業持續修復其資產負債表，預期 2020 財政年度印度每股盈餘會較 2018 年增加 48%。

觀察評價面，Nilang Mehta 表示，印度股市本益比向來高於亞洲 (不含日本)，當前相對評價依舊合理，建議投資人可聚焦於具政策支撐的銀行、大型零售業、不動產開發商與建築相關產業。

至於油價上漲、企業獲利成長不如預期與今年選舉滿檔可能產生的政治雜音，則是市場需要關注的風險。