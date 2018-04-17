「門當戶對」客戶多 樺漢中國大型ODM商機龐大 四年後要長成大怪獸

樺漢 (6414) 搶攻中國大陸智慧製造商機，新任總經理鄧覲臺指出，中國大陸工控商機龐大，雖然台灣 IPC 業者均有介入，但規模都不大，而鴻海 (2317) 有很多門當戶對的客戶，因此樺漢在中國工控領域也接觸很多大企業，展望良好。而因應中國的發展，樺漢也在蘇州設立中國營運總部。鄧覲臺表示，過去有超過 85% 的營收來自歐美，亞洲包括中國僅約 11%，今年中國市場是發展重心，目標亞洲業績占比將與歐美相當。董事長朱復銓則表示，樺漢 4 年前上市，4 年後，營收獲利數倍成長，而未來 4 年，樺漢將成為 IPC 界的大怪獸，而如今樺漢接單量能越來越快，就是門當戶對的效應發酵。



鄧靚臺去年從研華 (2395) 的應用電腦事業群 (ACG) 跳槽樺漢，今年在原總經理朱復銓升任董事長之後，也被聘為總經理，樺漢將借重其在 IPC ODM 領域中的專長與經驗，推動集團成長。鄧覲臺週二 (17 日) 法說會首度與投資界見面，對於中國業務的拓展表達信心。



他說，台灣 IPC 業者都有在中國大陸經營，而中國市場也有非常多的工控廠商，但大多數規模都很小，且多為標準品，最大的是研華，大約 3.6 億美元 (約逾百億台幣) 規模，第二名也才 1 億美元。因此，中國大陸智慧製造商機對樺漢是個很大的機會，而透過鴻海集團的整體作戰實力所累積許多門當戶對的客戶，非常適合樺漢與旗下轉投資公司的發展。



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