獲利高峰已過 2月上旬迄今外資砍群創逾40萬張 持股降至3成

面板報價跌跌不休，獲利高峰已過，法人同步調節面板雙虎，群創 (3481) 前次法說會為 2 月 9，自 2 月 12 日到 4 月 16 日期間外資大賣了 41.4 萬張，當中只有三天是買超，其餘交易日均站在賣方，外資持股比重由 34.12%，一口氣降到 30.23%，友達 (2409) 前次法說會為 2 月 7 日，2 月 8 日迄今賣超張數 18.1 萬張，持股比重亦由 36.41%，降到 34.42%。大陸 10.5 代線產能開出，面板報價自去年 7 月以來，漲勢畫上休止符，儘管如此，面板雙虎下半年獲利表現相對穩健，友達全年稅後盈餘 323.6 億元，年增率 3 倍，每股盈餘 3.36 元，連續第五年獲利，亦為近十年新高；群創全年稅後餘 370 億元，每股盈餘為 3.72 元，換算下來，每天獲利進帳將近 1 億元。



不過，面板價格跌勢來得快且急，法人看淡面板雙虎今、明兩年獲利表現，法人估群創今年稅後盈餘降到 136 億元，每股盈餘 1.37 元，友達今年稅後盈餘降到 113 億元，每股盈餘 1.17 元，景氣循環向下，引發法人調節賣壓。



面板雙虎於農曆年封關前召開前次法人說明會，之後外資就站賣方，群創賣壓沈重，2 月上旬以來，賣超張達 41.4 萬，持股水位面臨 3 成保衛戰，股價摜破各日均線，友達賣壓相對較輕，股價力守 12.6 元季線。







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