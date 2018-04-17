【大行報告】大和上調年底三個月Hibor預測至3.1厘

大和發表報告指，美元兌港元匯率終于觸及7.85的弱方兌換保證水平，認為將港匯推至7.85水平的主要原因是美國聯儲局「下半場」的緊縮，及美國長期國債收益率上升的壓力。
該行表示，數據顯示流入香港的資金在去年5月達高峰的3550億美元，直到今年2月底下降了4.5%。包括金管局最新的幹預措施在内，估計資金流入自去年5月底以來減少8%。該行預計，因美國加息步伐加快的展望，香港資金外流情況將會加快。而金管局用盡其210億美元銀行結餘將是以周計的事情。一旦此情況發生，港元拆息(Hibor)將很快追上Libor，結束目前兩者間存在的息差。
該行又料美國聯儲局仍會加息3次，預期三個月Hibor在今年會上升185個基點，明年再上升75個基點。該行將今年底三個月Hibor預測由原來的2.1%上調至3.1%。相信金管局會不惜一切代價捍衛聯系匯率，當局亦有足夠彈藥，但取決于資金流出的規模，成本可能會非常高。而一旦資金流出超過1550億美元，即高峰期計回落44%，大和預計將面臨流動性挑戰，而非僅僅是利率的上升。
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