國銀數位帳戶 台新Richart市佔6成居冠

金融服務數位化已成趨勢，國銀陸續推出創新的數位服務，以數位帳戶開戶數而言，目前台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行 Richart 的市佔率約達六成，根據 DailyView 網路溫度計進行的「數位帳戶」網路好評調查，以去 (2017) 年為分析期間，台新銀行 Richart 無論在開戶數及好評影響力都遙遙領先其他品牌。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，Richart 之所以能夠脫穎而出，是因為持續的功能創新，包國儀特別舉 Richart 整合式創新外幣帳戶進行說明，由於功能設計使用年輕人習慣的語言，並且解決「外幣匯率哪時候換最划算的痛點」，在今年 1 月推出時適逢日幣換匯低點，搭配全臺 100 家台新分行可快速提領現鈔，推出後立即受到日本賞櫻族及年輕族群分享，吸引了相當多哈日族申辦。

包國儀進一步表示，由於目前正值美元匯率走勢的相對低點，台新銀行再推出「美元外匯優利活存」，最高享 1.68% 利率，民眾透過 Richart 外幣帳戶先享有美元優惠的匯率，再享高利活存優惠，如果出國需要使用外幣現鈔，每季還享新臺幣 500 元的手續費減免。

此外，為了解決年輕人在投資上遇到的問題，Richart 的「AI 投資」也即將登場，讓開始投資卻苦無時間管理的 Richart「投資練習生」們，透過 AI 人工智慧及理財專家獲得最適的客製化投資組合，由系統自動偵測市場趨勢，第一時間提供簡單易懂的投資調整建議，只要一個按鍵即可完成申購或贖回。