【異動股】光通信板塊表現搶眼 太辰光(300570-CN)漲停

今日早盤，光通信板塊表現搶眼，截止發稿，太辰光(300570-CN)一字漲停報20.85元，新易盛(300502-CN)開盤漲停現漲6.78%報22.85元，博創科技(-CN)開盤漲停現漲5.73%報48.53元，光迅科技(002281-CN)漲5.02%報28.89元，移為通信(300590-CN)、合衆思壯(002383-CN)、華脈科技(603042-CN)漲逾3%，萬隆光電(300710-CN)、振芯科技(300101-CN)、大唐電信(600198-CN)等表現搶眼。

消息面上，商務部新聞發言人表示，中方注意到美國商務部宣布對中興公司采取出口管制的措施。中方一貫要求中國企業在海外經營過程中，遵守東道國的法律政策，合法合規開展經營。中興公司與數百家美國企業開展了廣泛的貿易投資合作，為美國貢獻了數以萬計的就業崗位。希望美方依法依規，妥善處理，并為企業創造公正、公平、穩定的法律和政策環境。商務部將密切關注事態進展，随時準備采取必要措施，維護中國企業的合法權益。

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