「第一金工業30」、「第一金工業30反1」受益憑證自2018.04.18上市

第一金證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金」之「第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金」及「第一金臺灣工業菁英 30 單日反向一倍 ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本 (107) 年 4 月 18 日上市開始買賣，並得辦理融資融券，請查照。
一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。
二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/news）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。
三、開始上市買賣日期：民國 107 年 4 月 18 日。
四、事務代理機構：第一金證券投資信託股份有限公司。
五、最低交易單位：1,000 受益權單位。
六、經理公司：第一金證券投資信託股份有限公司。
七、經理公司統一編號：22102023。
八、基金基本資料：
(一) 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金
１、基金中文簡稱：第一金工業 30。
２、基金英文名稱：FSITC Taiwan Industry Elite 30 ETF。
３、基金英文簡稱：FSITC Industry ETF。
４、證券代碼：00728。
５、國際證券編碼（ISIN）：TW0000072800。
６、基金統一編號：72949242。
７、基金成立日期：107 年 4 月 10 日。
８、每日漲跌幅限制：10%。
９、基金保管機構：玉山商業銀行股份有限公司。
(二) 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 單日反向一倍 ETF 證券投資信託基金
１、基金中文簡稱：第一金工業 30 反 1。
２、基金英文名稱：FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily-1X Inverse ETF。
３、基金英文簡稱：FSITC Industry 1X Inverse ETF。
４、證券代碼：00729R。
５、國際證券編碼（ISIN）：TW00000729R9。
６、基金統一編號：72949221。
７、基金成立日期：107 年 4 月 10 日。
８、每日漲跌幅限制：10%。
９、基金保管機構：玉山商業銀行股份有限公司。