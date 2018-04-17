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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/04/16  107/04/13  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.95000   13.53000   0.42000    3.10421
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              13.12000   12.75000   0.37000    2.90196
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.83000   14.43000   0.40000    2.77200
復華數位經濟基金                                                 56.98000   55.58000   1.40000    2.51889
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.21000    7.04000   0.17000    2.41477
第一金創新趨勢基金                                               24.98000   24.40000   0.58000    2.37705
永豐高科技基金                                                   25.00000   24.42000   0.58000    2.37510
未來資產台灣新趨勢基金                                           21.32000   20.83000   0.49000    2.35238
華頓台灣基金                                                     28.48000   27.83000   0.65000    2.33561
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.33000    8.14000   0.19000    2.33415
未來資產阿波羅基金                                               13.19000   12.90000   0.29000    2.24806
野村高科技基金                                                   11.59000   11.35000   0.24000    2.11454
國泰價值卓越基金                                                 16.34000   16.01000   0.33000    2.06121
日盛新台商基金                                                   40.27000   39.46000   0.81000    2.05271
野村ｅ科技基金                                                   22.46000   22.01000   0.45000    2.04453
統一中小基金                                                     26.66000   26.17000   0.49000    1.87237
日盛日盛基金                                                     13.90000   13.65000   0.25000    1.83150
復華傳家基金                                                     23.67850   23.25990   0.41860    1.79966
富邦科技基金                                                     25.72000   25.27000   0.45000    1.78077
元大新主流基金                                                   27.69000   27.21000   0.48000    1.76406
元大績效基金                                                     57.55000   56.57000   0.98000    1.73237
中國信託台灣活力基金                                             16.09000   15.82000   0.27000    1.70670
復華神盾基金                                                     25.23880   24.81830   0.42050    1.69431
復華中小精選基金                                                 70.15000   69.01000   1.14000    1.65193
第一金大中華基金                                                 28.76000   28.31000   0.45000    1.58954
台新2000高科技基金                                               36.61000   36.04000   0.57000    1.58158
野村台灣運籌基金                                                 37.95000   37.36000   0.59000    1.57923
元大高科技基金                                                   18.92000   18.63000   0.29000    1.55663
國泰高科技基金                                                   13.81000   13.60000   0.21000    1.54412
宏利台灣動力基金                                                 32.23000   31.74000   0.49000    1.54379
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