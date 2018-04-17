[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/04/16 107/04/13 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.95000 13.53000 0.42000 3.10421 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.12000 12.75000 0.37000 2.90196 元大滬深300單日反向1倍基金 14.83000 14.43000 0.40000 2.77200 復華數位經濟基金 56.98000 55.58000 1.40000 2.51889 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.21000 7.04000 0.17000 2.41477 第一金創新趨勢基金 24.98000 24.40000 0.58000 2.37705 永豐高科技基金 25.00000 24.42000 0.58000 2.37510 未來資產台灣新趨勢基金 21.32000 20.83000 0.49000 2.35238 華頓台灣基金 28.48000 27.83000 0.65000 2.33561 復華恒生單日反向一倍基金 8.33000 8.14000 0.19000 2.33415 未來資產阿波羅基金 13.19000 12.90000 0.29000 2.24806 野村高科技基金 11.59000 11.35000 0.24000 2.11454 國泰價值卓越基金 16.34000 16.01000 0.33000 2.06121 日盛新台商基金 40.27000 39.46000 0.81000 2.05271 野村ｅ科技基金 22.46000 22.01000 0.45000 2.04453 統一中小基金 26.66000 26.17000 0.49000 1.87237 日盛日盛基金 13.90000 13.65000 0.25000 1.83150 復華傳家基金 23.67850 23.25990 0.41860 1.79966 富邦科技基金 25.72000 25.27000 0.45000 1.78077 元大新主流基金 27.69000 27.21000 0.48000 1.76406 元大績效基金 57.55000 56.57000 0.98000 1.73237 中國信託台灣活力基金 16.09000 15.82000 0.27000 1.70670 復華神盾基金 25.23880 24.81830 0.42050 1.69431 復華中小精選基金 70.15000 69.01000 1.14000 1.65193 第一金大中華基金 28.76000 28.31000 0.45000 1.58954 台新2000高科技基金 36.61000 36.04000 0.57000 1.58158 野村台灣運籌基金 37.95000 37.36000 0.59000 1.57923 元大高科技基金 18.92000 18.63000 0.29000 1.55663 國泰高科技基金 13.81000 13.60000 0.21000 1.54412 宏利台灣動力基金 32.23000 31.74000 0.49000 1.54379 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------