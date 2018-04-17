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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/16  107/04/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.36550   10.36700  -0.00150   -0.01447
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.62120    9.61320   0.00800    0.08322
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.83480    9.82920   0.00560    0.05697
中國信託台灣活力基金                                             16.09000   15.82000   0.27000    1.70670
中國信託台灣優勢基金                                             18.44000   18.21000   0.23000    1.26304
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.64000    8.60000   0.04000    0.46512
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.68500    9.67200   0.01300    0.13441
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25410    9.24160   0.01250    0.13526
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20160   10.19470   0.00690    0.06768
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.74580    9.73920   0.00660    0.06777
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.95790    9.95700   0.00090    0.00904
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.78210    8.78130   0.00080    0.00911
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.11150   11.11950  -0.00800   -0.07195
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.15560   10.16280  -0.00720   -0.07085
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
中國信託智能運動基金-美元                                        10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96910   10.96870   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.59560    9.59640  -0.00080   -0.00834
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.43430    9.43510  -0.00080   -0.00848
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.80820    9.81400  -0.00580   -0.05910
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.63850    9.64430  -0.00580   -0.06014
中國信託精穩基金                                                 17.96910   17.94180   0.02730    0.15216
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
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元大2001基金                                                     68.24000   68.10000   0.14000    0.20558
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.21120   38.08010   0.13110    0.34427
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27100   11.26990   0.00110    0.00976
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.82450   10.80150   0.02300    0.21293
元大上證50基金                                                   31.09000   31.69000  -0.60000   -1.89334
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.07000   13.04000   0.03000    0.23006
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.14000   12.09000   0.05000    0.41356
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.18000   13.20000  -0.02000   -0.15152
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.54100   13.55400  -0.01300   -0.09591
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.36800   17.36000   0.00800    0.04608
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.33100   11.36400  -0.03300   -0.29039
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.35600   11.36600  -0.01000   -0.08798
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.18000    3.19000  -0.01000   -0.31348
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.82000   14.80000   0.02000    0.13514
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.66730   46.61650   0.05080    0.10897
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35090   10.35200  -0.00110   -0.01063
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.65490    9.65600  -0.00110   -0.01139
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92560    9.90640   0.01920    0.19381
元大巴西指數基金                                                  6.49100    6.58400  -0.09300   -1.41252
元大巴菲特基金                                                   31.40000   31.36000   0.04000    0.12755
元大日經225基金                                                  27.54000   27.45000   0.09000    0.32787
元大台商收成基金                                                 24.25000   24.07000   0.18000    0.74782
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.65000   12.63000   0.02000    0.15835
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.07000   37.22000  -0.15000   -0.40301
元大台灣中型100基金                                              33.22000   33.16000   0.06000    0.18094
元大台灣加權股價指數基金                                         25.18700   25.25000  -0.06300   -0.24950
元大台灣卓越50基金                                               82.53000   82.56000  -0.03000   -0.03634
元大台灣金融基金                                                 16.99000   17.05000  -0.06000   -0.35191
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.04000   31.14000  -0.10000   -0.32113
元大台灣高股息基金                                               25.76000   26.03000  -0.27000   -1.03726
元大台灣電子科技基金                                             36.48000   36.46000   0.02000    0.05485
元大全球ETF成長組合基金                                          10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.44000   14.45000  -0.01000   -0.06920
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.09000   13.05000   0.04000    0.30651
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.70300   12.68700   0.01600    0.12611
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.90000    6.87000   0.03000    0.43668
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.11000    8.06000   0.05000    0.62035
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.39000    6.37000   0.02000    0.31397
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.08000   10.16100  -0.08100   -0.79717
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.50000    9.57000  -0.07000   -0.73145
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.32210   10.32300  -0.00090   -0.00872
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.54810    9.57700  -0.02890   -0.30176
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.20870    9.19680   0.01190    0.12939
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.56980    8.58370  -0.01390   -0.16193
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.86000   13.87000  -0.01000   -0.07210
元大全球農業商機基金                                             15.94000   15.94000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
元大印尼指數基金                                                  9.24600    9.33600  -0.09000   -0.96401
元大印度指數基金                                                  9.69300    9.64900   0.04400    0.45601
元大印度基金                                                     12.63000   12.55000   0.08000    0.63745
元大多多基金                                                     20.68000   20.46000   0.22000    1.07527
元大多福基金                                                     59.29000   59.17000   0.12000    0.20281
元大亞太成長基金                                                  9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.67960    8.67210   0.00750    0.08648
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.22810    7.24190  -0.01380   -0.19056
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.02100    9.99300   0.02800    0.28020
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.90800    9.89200   0.01600    0.16175
元大卓越基金                                                     52.81000   52.78000   0.03000    0.05684
元大店頭基金                                                      9.76000    9.69000   0.07000    0.72239
元大泛歐成長基金                                                  9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19590   10.19450   0.00140    0.01373
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.09970    9.06040   0.03930    0.43376
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.12980   30.11050   0.01930    0.06410
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.49440   36.43720   0.05720    0.15698
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.11300   19.11900  -0.00600   -0.03138
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.17190   19.15420   0.01770    0.09241
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.04380   36.99580   0.04800    0.12974
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.45850   20.46070  -0.00220   -0.01075
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.02110   18.01470   0.00640    0.03553
元大高科技基金                                                   18.92000   18.63000   0.29000    1.55663
元大得利貨幣市場基金                                             16.22820   16.22760   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96410   11.96370   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.91000   14.77000   0.14000    0.94787
元大華夏中小基金                                                  8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
元大新中國基金-人民幣                                            11.54000   11.58000  -0.04000   -0.34542
元大新中國基金-美元                                              11.86600   11.90200  -0.03600   -0.30247
元大新中國基金-新台幣                                            11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
元大新主流基金                                                   27.69000   27.21000   0.48000    1.76406
元大新東協平衡基金-美元                                          10.33700   10.31200   0.02500    0.24244
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
元大新興市場ESG策略基金                                          13.06000   13.10000  -0.04000   -0.30534
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.75340   10.80150  -0.04810   -0.44531
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.93190   10.97340  -0.04150   -0.37819
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.95630   10.93710   0.01920    0.17555
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.72820    9.75610  -0.02790   -0.28597
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.91720    9.91990  -0.00270   -0.02722
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.66510    9.66770  -0.00260   -0.02689
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.57290    9.56170   0.01120    0.11713
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.33290    9.32210   0.01080    0.11585
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.68100    9.68130  -0.00030   -0.00310
元大新興亞洲基金                                                 11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.76700    9.76250   0.00450    0.04609
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.75730    9.75280   0.00450    0.04614
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.53660    9.51860   0.01800    0.18910
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.52690    9.50890   0.01800    0.18930
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07940   15.07890   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     39.77000   39.32000   0.45000    1.14446
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
元大實質多重資產基金-美元                                         9.96800    9.89900   0.06900    0.69704
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.83000   14.43000   0.40000    2.77200
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.41000   16.38000  -0.97000   -5.92186
元大精準中小基金                                                 23.20000   23.05000   0.15000    0.65076
元大摩臺基金                                                     38.75000   38.75000   0.00000    0.00000
元大標普500基金                                                  23.41000   23.46000  -0.05000   -0.21313
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.88000   13.84000   0.04000    0.28902
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.06000   30.20000  -0.14000   -0.46358
元大標智滬深300基金                                              18.47000   18.72000  -0.25000   -1.33547
元大歐洲50基金                                                   24.44000   24.43000   0.01000    0.04093
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.68910    9.67620   0.01290    0.13332
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13650   10.13550   0.00100    0.00987
元大績效基金                                                     57.55000   56.57000   0.98000    1.73237
元大韓國KOSPI200基金                                             23.76000   23.76000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.94000   15.82000   0.12000    0.75853
日盛上選基金                                                     34.10000   33.77000   0.33000    0.97720
日盛小而美基金                                                   20.05000   19.84000   0.21000    1.05847
日盛中國內需動力基金                                             11.23000   11.35000  -0.12000   -1.05727
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.73010   11.73020  -0.00010   -0.00085
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.05500   10.05510  -0.00010   -0.00099
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05630   12.05350   0.00280    0.02323
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32850   10.32610   0.00240    0.02324
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78960   10.78150   0.00810    0.07513
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.22750    9.22060   0.00690    0.07483
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.99000   12.12000  -0.13000   -1.07261
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.49000   12.63000  -0.14000   -1.10847
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.26000   12.38000  -0.12000   -0.96931
日盛日盛基金                                                     13.90000   13.65000   0.25000    1.83150
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
日盛全球抗暖化基金                                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.10620   10.08860   0.01760    0.17445
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.69970    9.68280   0.01690    0.17454
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.81550    9.79380   0.02170    0.22157
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.42350    9.40270   0.02080    0.22121
日盛全球新興債券基金A                                            10.90400   10.89400   0.01000    0.09179
日盛全球新興債券基金B                                             8.63830    8.63030   0.00800    0.09270
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44710    2.44610   0.00100    0.04088
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.74320    1.74250   0.00070    0.04017
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38340    0.38310   0.00030    0.07831
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27420    0.27400   0.00020    0.07299
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.58770   12.57300   0.01470    0.11692
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.84810    8.83780   0.01030    0.11654
日盛亞洲機會基金                                                  7.68000    7.65000   0.03000    0.39216
日盛首選基金                                                     18.16000   17.97000   0.19000    1.05732
日盛高科技基金                                                   18.00000   17.81000   0.19000    1.06682
日盛貨幣市場基金                                                 14.74620   14.74570   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   40.27000   39.46000   0.81000    2.05271
日盛精選五虎基金                                                 39.89000   39.36000   0.53000    1.34654
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46390   13.46340   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               36.61000   36.04000   0.57000    1.58158
台新MSCI中國基金                                                 21.69000   21.89000  -0.20000   -0.91366
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.06000   17.99000   0.07000    0.38911
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.41000   21.41000   0.00000    0.00000
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14000   14.13950   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77140    9.77500  -0.00360   -0.03683
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.89370   10.89090   0.00280    0.02571
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.91570    9.89910   0.01660    0.16769
台新中國通基金                                                   49.58000   49.28000   0.30000    0.60877
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.16300   16.29000  -0.12700   -0.77962
台新中國精選中小基金                                             12.14000   12.22000  -0.08000   -0.65466
台新主流基金                                                     25.12000   25.17000  -0.05000   -0.19865
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.98000   17.83000   0.15000    0.84128
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61710    0.61290   0.00420    0.68527
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.70000   13.59000   0.11000    0.80942
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46990    0.46660   0.00330    0.70724
台新台灣中小基金                                                 39.16000   39.09000   0.07000    0.17907
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.21640    9.18660   0.02980    0.32439
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.36190    9.31080   0.05110    0.54883
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.37000    8.31000   0.06000    0.72202
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.31720   10.26090   0.05630    0.54868
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.21000    9.15000   0.06000    0.65574
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.69940   10.69220   0.00720    0.06734
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.35680   11.34900   0.00780    0.06873
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
台新印度基金                                                     15.77000   15.68000   0.09000    0.57398
台新亞美短期債券基金                                             10.86230   10.84490   0.01740    0.16044
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.86270    8.85440   0.00830    0.09374
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30910    0.30930  -0.00020   -0.06466
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.01090   11.99960   0.01130    0.09417
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41270    0.41290  -0.00020   -0.04844
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07530   11.07490   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               30.62950   30.64530  -0.01580   -0.05156
台新智慧生活基金-美元                                            10.06250   10.11200  -0.04950   -0.48952
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.37680    9.38010  -0.00330   -0.03518
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.10610    9.09630   0.00980    0.10774
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.83280    9.83630  -0.00350   -0.03558
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55580    9.54550   0.01030    0.10790
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.44830   10.42360   0.02470    0.23696
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35120    0.35090   0.00030    0.08549
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.97230    7.95350   0.01880    0.23637
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28120    0.28100   0.00020    0.07117
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.25000    6.33000  -0.08000   -1.26382
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.29100   10.25700   0.03400    0.33148
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           21.32000   20.83000   0.49000    2.35238
未來資產全球大消費基金                                           14.42000   14.46000  -0.04000   -0.27663
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.95240   11.93800   0.01440    0.12062
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.79960    9.78780   0.01180    0.12056
未來資產亞洲新富基金                                             21.21000   21.44000  -0.23000   -1.07276
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54860   12.54830   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               13.19000   12.90000   0.29000    2.24806
未來資產新興市場債券基金A                                         8.92660    8.93130  -0.00470   -0.05262
未來資產新興市場債券基金B                                         6.92500    6.92870  -0.00370   -0.05340
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.97500   10.97400   0.00100    0.00911
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.17510   10.15830   0.01680    0.16538
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46350    9.46370  -0.00020   -0.00211
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56870   10.56890  -0.00020   -0.00189
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.59870    8.59150   0.00720    0.08380
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.66500    9.65690   0.00810    0.08388
永豐中小基金                                                     51.59000   50.94000   0.65000    1.27601
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88440    1.88500  -0.00060   -0.03183
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43150    2.43230  -0.00080   -0.03289
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.92560    8.91460   0.01100    0.12339
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.17030   11.15650   0.01380    0.12369
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.68000    4.68000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.83000   21.82000   0.01000    0.04583
永豐主流品牌基金                                                 17.31000   17.28000   0.03000    0.17361
永豐永豐基金                                                     35.55000   35.31000   0.24000    0.67969
永豐亞洲民生消費基金                                             12.24000   12.27000  -0.03000   -0.24450
永豐南非幣2021保本基金                                           12.82250   12.81880   0.00370    0.02886
永豐高科技基金                                                   25.00000   24.42000   0.58000    2.37510
永豐貨幣市場基金                                                 13.86180   13.86130   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.08180    2.08400  -0.00220   -0.10557
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47150    2.47350  -0.00200   -0.08086
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.98410    7.97970   0.00440    0.05514
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.48580   10.48000   0.00580    0.05534
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.57380    7.56460   0.00920    0.12162
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.41320   11.39930   0.01390    0.12194
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.22000   19.30000  -0.08000   -0.41451
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.44000   54.47000  -0.03000   -0.05508
永豐領航科技基金                                                 40.81000   40.24000   0.57000    1.41650
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
永豐趨勢平衡基金                                                 48.67000   48.07000   0.60000    1.24818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.42790   11.42450   0.00340    0.02976
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.77730    9.77690   0.00040    0.00409
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.77740    9.77700   0.00040    0.00409
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.71140    9.71150  -0.00010   -0.00103
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71500    9.71520  -0.00020   -0.00206
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.78680    9.78640   0.00040    0.00409
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.91430    9.91380   0.00050    0.00504
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69740    9.69710   0.00030    0.00309
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78570    9.78540   0.00030    0.00307
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.62000   11.69000  -0.07000   -0.59880
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.87000   11.93000  -0.06000   -0.50293
兆豐國際中小基金                                                 15.35000   15.30000   0.05000    0.32680
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.69000   14.84000  -0.15000   -1.01078
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.41000   20.56000  -0.15000   -0.72957
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.87000   21.04000  -0.17000   -0.80798
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.94000   11.99000  -0.05000   -0.41701
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.68000   12.79000  -0.11000   -0.86005
兆豐國際生命科學基金                                             14.73000   14.78000  -0.05000   -0.33829
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.22440   10.22680  -0.00240   -0.02347
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.74990   10.76230  -0.01240   -0.11522
兆豐國際全球高股息基金                                           11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
兆豐國際全球基金                                                 30.76000   30.91000  -0.15000   -0.48528
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20110   10.19940   0.00170    0.01667
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.50060    9.46280   0.03780    0.39946
兆豐國際國民基金                                                 23.62000   23.74000  -0.12000   -0.50548
兆豐國際第一基金                                                 13.53000   13.51000   0.02000    0.14804
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.04080   10.02430   0.01650    0.16460
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.09650    8.08320   0.01330    0.16454
兆豐國際萬全基金                                                 20.93000   20.89000   0.04000    0.19148
兆豐國際電子基金                                                 26.81000   26.53000   0.28000    1.05541
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.97000    7.94000   0.03000    0.37783
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.32000   22.29000   0.03000    0.13459
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.99000   16.97000   0.02000    0.11786
兆豐國際豐台灣基金                                               32.17000   32.27000  -0.10000   -0.30989
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48270   12.48220   0.00050    0.00401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.21550   11.19580   0.01970    0.17596
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.07170   12.05210   0.01960    0.16263
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.85880   10.84110   0.01770    0.16327
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.67670   11.65330   0.02340    0.20080
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.35390    8.33920   0.01470    0.17628
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.77180    9.75650   0.01530    0.15682
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.26430    9.24920   0.01510    0.16326
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.30280    9.28330   0.01950    0.21005
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.58940    9.57380   0.01560    0.16294
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
合庫全球新興市場基金                                              9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
合庫貨幣市場基金                                                 10.11410   10.11370   0.00040    0.00396
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.88740    9.88470   0.00270    0.02731
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.17560   10.17160   0.00400    0.03933
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.36460   10.35390   0.01070    0.10334
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.00320   11.99860   0.00460    0.03834
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.93850   13.93220   0.00630    0.04522
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.41580    9.41260   0.00320    0.03400
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.07500   10.07100   0.00400    0.03972
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.28360    8.27510   0.00850    0.10272
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.41280    9.40950   0.00330    0.03507
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.69250   10.68850   0.00400    0.03742
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.87930   10.87850   0.00080    0.00735
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.74520   10.74890  -0.00370   -0.03442
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.05140   10.04040   0.01100    0.10956
安聯中國東協基金                                                 16.09000   16.12000  -0.03000   -0.18610
安聯中國策略基金                                                 15.68000   15.77000  -0.09000   -0.57070
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.38000   14.46000  -0.08000   -0.55325
安聯中華新思路基金-美元                                          14.65000   14.74000  -0.09000   -0.61058
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.06000   13.12000  -0.06000   -0.45732
安聯台灣大壩基金                                                 26.16000   25.90000   0.26000    1.00386
安聯台灣科技基金                                                 45.74000   45.42000   0.32000    0.70454
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47190   12.47140   0.00050    0.00401
安聯台灣智慧基金                                                 29.75000   29.54000   0.21000    0.71090
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14740   10.13570   0.01170    0.11543
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.13310   15.11460   0.01850    0.12240
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.78910    9.77710   0.01200    0.12274
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.13880   12.12270   0.01610    0.13281
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.16340   10.14910   0.01430    0.14090
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.32090   12.30330   0.01760    0.14305
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.70370    9.69120   0.01250    0.12898
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.53930    9.52590   0.01340    0.14067
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.24620    9.23300   0.01320    0.14297
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.90000   11.92000  -0.02000   -0.16779
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.76000   11.77000  -0.01000   -0.08496
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.90570   11.88350   0.02220    0.18681
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.97010   10.94830   0.02180    0.19912
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.63620   10.61390   0.02230    0.21010
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.11490    9.09650   0.01840    0.20228
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.91860    8.90090   0.01770    0.19886
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.62160    8.60360   0.01800    0.20921
安聯全球人口趨勢基金                                             11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.09000   33.25000  -0.16000   -0.48120
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.37000    8.28000   0.09000    1.08696
安聯全球計量平衡基金                                             12.64000   12.63000   0.01000    0.07918
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.07330   12.07220   0.00110    0.00911
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.54370   10.54270   0.00100    0.00949
安聯全球新興市場基金                                             18.67000   18.72000  -0.05000   -0.26709
安聯全球農金趨勢基金                                              9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
安聯亞洲動態策略基金                                             25.03000   25.03000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01550   10.01790  -0.00240   -0.02396
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81810    9.82060  -0.00250   -0.02546
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.40330   84.32560   0.07770    0.09214
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.92410   12.90690   0.01720    0.13326
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.20970   67.14530   0.06440    0.09591
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.20590   10.19230   0.01360    0.13343
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51770    2.51750   0.00020    0.00794
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.65210   10.63960   0.01250    0.11749
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09210    2.09260  -0.00050   -0.02389
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89250    8.88230   0.01020    0.11484
宏利台灣動力基金                                                 32.23000   31.74000   0.49000    1.54379
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.48900   10.49960  -0.01060   -0.10096
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.77130    9.76890   0.00240    0.02457
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.38550    8.39470  -0.00920   -0.10959
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05100    8.05100   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
宏利全球債券組合基金                                             13.06470   13.05270   0.01200    0.09194
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79810    2.79930  -0.00120   -0.04287
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80520   11.80720  -0.00200   -0.01694
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84170    8.84330  -0.00160   -0.01809
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27770    2.28050  -0.00280   -0.12278
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.63730   10.62740   0.00990    0.09316
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.40770    4.39730   0.01040    0.23651
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.71730    0.71550   0.00180    0.25157
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.33000   20.26000   0.07000    0.34551
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.67160   11.65400   0.01760    0.15102
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.43390   10.41740   0.01650    0.15839
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.03370   10.01390   0.01980    0.19773
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.18050    9.16520   0.01530    0.16694
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.69110    8.67740   0.01370    0.15788
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46270    8.44440   0.01830    0.21671
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.70370    8.69230   0.01140    0.13115
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.85100    2.84880   0.00220    0.07723
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41800    0.41770   0.00030    0.07182
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.54460   12.52890   0.01570    0.12531
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95550    0.95430   0.00120    0.12575
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.78100    7.77080   0.01020    0.13126
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17840    2.17670   0.00170    0.07810
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31340    0.31310   0.00030    0.09582
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.56010    9.54720   0.01290    0.13512
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35300    0.35290   0.00010    0.02834
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62610   13.62580   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.87000    2.90000  -0.03000   -1.03448
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.61000   12.70000  -0.09000   -0.70866
宏利臺灣股息收益基金                                             29.13000   29.01000   0.12000    0.41365
宏利澳幣保本基金                                                 11.90950   11.90820   0.00130    0.01092
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.98000   12.00000  -0.02000   -0.16667
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.98790    9.99770  -0.00980   -0.09802
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.15390   10.15500  -0.00110   -0.01083
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.06440    9.05230   0.01210    0.13367
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55550   10.54140   0.01410    0.13376
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
貝萊德新台幣基金                                                 12.92260   12.92240   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   25.69000   25.47000   0.22000    0.86376
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13750   11.13420   0.00330    0.02964
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13650   10.11110   0.02540    0.25121
保德信大中華基金                                                 30.89000   31.06000  -0.17000   -0.54733
保德信中小型股基金                                               44.88000   44.44000   0.44000    0.99010
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
保德信中國中小基金-美元                                          11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.78610    9.80170  -0.01560   -0.15916
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.75650    9.77140  -0.01490   -0.15249
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.89030    9.90710  -0.01680   -0.16958
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.54290   10.56080  -0.01790   -0.16949
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
保德信中國品牌基金-美元                                          10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
保德信台商全方位基金                                             35.51000   35.29000   0.22000    0.62341
保德信全球中小基金                                               29.07000   29.12000  -0.05000   -0.17170
保德信全球消費商機基金                                           17.28000   17.28000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                           11.73000   11.68000   0.05000    0.42808
保德信全球資源基金                                                7.73000    7.67000   0.06000    0.78227
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.40000   29.54000  -0.14000   -0.47393
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.04560   10.03960   0.00600    0.05976
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.69490   10.68820   0.00670    0.06269
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.05420    9.03560   0.01860    0.20585
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.63240    9.61260   0.01980    0.20598
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.45680    8.44350   0.01330    0.15752
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.90280   10.88570   0.01710    0.15709
保德信亞太基金                                                   22.21000   22.23000  -0.02000   -0.08997
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.66370    8.64850   0.01520    0.17575
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.24570   11.22590   0.01980    0.17638
保德信店頭市場基金                                               34.49000   34.33000   0.16000    0.46606
保德信拉丁美洲基金                                                7.59000    7.65000  -0.06000   -0.78431
保德信金平衡基金                                                 29.61000   29.55000   0.06000    0.20305
保德信金滿意基金                                                 41.19000   41.01000   0.18000    0.43892
保德信科技島基金                                                 24.90000   24.77000   0.13000    0.52483
保德信高成長基金                                                 89.81000   88.83000   0.98000    1.10323
保德信第一基金                                                   26.78000   26.48000   0.30000    1.13293
保德信貨幣市場基金                                               15.74310   15.74260   0.00050    0.00318
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.69950   10.71500  -0.01550   -0.14466
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.34760   10.34700   0.00060    0.00580
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.98320   10.99770  -0.01450   -0.13185
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.94430    9.94250   0.00180    0.01810
保德信新世紀基金                                                 10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.32490    8.30980   0.01510    0.18171
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.93170   10.91190   0.01980    0.18145
保德信新興趨勢組合基金                                           11.64000   11.73000  -0.09000   -0.76726
保德信瑞騰基金                                                   15.52410   15.52370   0.00040    0.00258
保德信歐洲組合基金                                               10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.88850    9.88930  -0.00080   -0.00809
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03990   10.04080  -0.00090   -0.00896
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.81050    9.80970   0.00080    0.00816
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.87540    9.87500   0.00040    0.00405
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.96910    9.96660   0.00250    0.02508
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.96930    9.96670   0.00260    0.02609
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.95100    9.94900   0.00200    0.02010
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.95120    9.94910   0.00210    0.02111
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.95740    9.95460   0.00280    0.02813
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.90900    9.90460   0.00440    0.04442
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84950    9.84630   0.00320    0.03250
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98910    1.98870   0.00040    0.02011
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65870    2.65840   0.00030    0.01128
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31500    0.31480   0.00020    0.06353
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45700    0.45670   0.00030    0.06569
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.84210    8.83000   0.01210    0.13703
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.95000   11.92990   0.02010    0.16848
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71780    9.71600   0.00180    0.01853
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.69700   11.69470   0.00230    0.01967
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.27680    9.27020   0.00660    0.07120
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.20310   11.19510   0.00800    0.07146
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.30240   10.29740   0.00500    0.04856
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.10600   10.09790   0.00810    0.08021
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.19260   10.19270  -0.00010   -0.00098
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67700   10.67670   0.00030    0.00281
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.07670   10.07430   0.00240    0.02382
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.93160    9.93060   0.00100    0.01007
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16020   10.15900   0.00120    0.01181
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.87100    9.86720   0.00380    0.03851
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98420    9.98300   0.00120    0.01202
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.74990   10.76420  -0.01430   -0.13285
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.58730    6.58050   0.00680    0.10334
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.04240   11.03090   0.01150    0.10425
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63670   11.63640   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.91000   19.72000   0.19000    0.96349
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4516.370004471.99000  44.38000    0.99240
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.70690   10.73880  -0.03190   -0.29705
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.09490   12.14460  -0.04970   -0.40924
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.36150   11.40820  -0.04670   -0.40935
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.62980    9.65850  -0.02870   -0.29715
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.41010   10.45290  -0.04280   -0.40946
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.21890   10.26090  -0.04200   -0.40932
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.02990   11.06280  -0.03290   -0.29739
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.97430   12.02350  -0.04920   -0.40920
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.94440   11.99350  -0.04910   -0.40939
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.81000    6.87000  -0.06000   -0.87336
柏瑞巨人基金                                                     13.20000   13.11000   0.09000    0.68650
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63810   13.63770   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.93000   15.90000   0.03000    0.18868
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.38590   13.35390   0.03200    0.23963
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.95740   11.93810   0.01930    0.16167
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.62890   12.60790   0.02100    0.16656
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.13760    9.11580   0.02180    0.23915
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.88640    6.86990   0.01650    0.24018
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.09150    9.07680   0.01470    0.16195
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.72830    8.71260   0.01570    0.18020
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.14200   11.12350   0.01850    0.16631
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.61340    8.59930   0.01410    0.16397
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.13460   12.11510   0.01950    0.16096
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.59650   11.56870   0.02780    0.24030
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.72300   11.70190   0.02110    0.18031
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.49620   11.47710   0.01910    0.16642
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.12600    9.10420   0.02180    0.23945
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.15730   10.14090   0.01640    0.16172
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.97670    9.95880   0.01790    0.17974
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.91020    9.89380   0.01640    0.16576
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.74190    9.72590   0.01600    0.16451
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.03470   10.02170   0.01300    0.12972
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.02590   10.02030   0.00560    0.05589
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98380    9.97770   0.00610    0.06114
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03920   10.03650   0.00270    0.02690
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98850    9.97550   0.01300    0.13032
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.96670    9.96110   0.00560    0.05622
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.93770    9.93150   0.00620    0.06243
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.99310    9.99040   0.00270    0.02703
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.01550   10.00250   0.01300    0.12997
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.02590   10.02030   0.00560    0.05589
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98380    9.97770   0.00610    0.06114
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03920   10.03650   0.00270    0.02690
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98850    9.97550   0.01300    0.13032
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.96670    9.96110   0.00560    0.05622
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.93770    9.93150   0.00620    0.06243
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.99310    9.99040   0.00270    0.02703
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.75570   10.74910   0.00660    0.06140
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.04630   12.04670  -0.00040   -0.00332
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.51700   11.51570   0.00130    0.01129
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.33200    9.32620   0.00580    0.06219
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.17850   10.17890  -0.00040   -0.00393
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.04020   10.03910   0.00110    0.01096
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.46630   10.45980   0.00650    0.06214
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.21620   11.21660  -0.00040   -0.00357
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.12670   11.12540   0.00130    0.01168
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.33210    9.32630   0.00580    0.06219
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.17890   10.17930  -0.00040   -0.00393
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.04060   10.03940   0.00120    0.01195
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.81000   14.81000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.42000   12.42000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.85000   13.77000   0.08000    0.58097
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.45000   13.35000   0.10000    0.74906
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.37750   11.36670   0.01080    0.09501
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.54230    7.53520   0.00710    0.09422
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.49140   11.49040   0.00100    0.00870
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.20910   11.21300  -0.00390   -0.03478
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.39730   10.40040  -0.00310   -0.02981
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.57220    8.57140   0.00080    0.00933
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.74430    9.74770  -0.00340   -0.03488
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.77880    9.78170  -0.00290   -0.02965
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.78230   10.78600  -0.00370   -0.03430
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.09160   10.09060   0.00100    0.00991
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.38050   10.38360  -0.00310   -0.02985
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.09540   10.09890  -0.00350   -0.03466
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.26230    9.26140   0.00090    0.00972
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.23680    9.23630   0.00050    0.00541
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.80020    9.80320  -0.00300   -0.03060
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.45350   12.44210   0.01140    0.09162
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.03690   12.03410   0.00280    0.02327
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.50560   11.50230   0.00330    0.02869
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.57270    7.56580   0.00690    0.09120
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.63950    9.63720   0.00230    0.02387
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.32250   10.31950   0.00300    0.02907
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.70520   10.69540   0.00980    0.09163
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.52390   11.52060   0.00330    0.02864
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.42980   10.42740   0.00240    0.02302
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.65750    9.64860   0.00890    0.09224
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.54210   10.53910   0.00300    0.02847
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.20370   11.20400  -0.00030   -0.00268
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.85080   11.85760  -0.00680   -0.05735
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.95350   10.95930  -0.00580   -0.05292
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.31020    9.31040  -0.00020   -0.00215
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.96270    9.96840  -0.00570   -0.05718
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.96900    9.97440  -0.00540   -0.05414
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.17020   11.17660  -0.00640   -0.05726
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.99620    9.99650  -0.00030   -0.00300
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.43330   10.43890  -0.00560   -0.05365
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.62430    9.62460  -0.00030   -0.00312
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.46420    9.46450  -0.00030   -0.00317
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.18470   10.19050  -0.00580   -0.05692
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.72680    9.73200  -0.00520   -0.05343
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.08000   18.06000   0.02000    0.11074
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.76000   16.76000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.11530   13.09880   0.01650    0.12597
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.89310   10.90280  -0.00970   -0.08897
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.65990   11.67360  -0.01370   -0.11736
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.12350   12.12520  -0.00170   -0.01402
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.34670   11.35970  -0.01300   -0.11444
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.06200   10.07100  -0.00900   -0.08937
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.51750   10.52980  -0.01230   -0.11681
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.38140   10.38290  -0.00150   -0.01445
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.49850   10.51050  -0.01200   -0.11417
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.31410   10.32620  -0.01210   -0.11718
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.43890   10.45090  -0.01200   -0.11482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.95000   13.53000   0.42000    3.10421
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.07000   31.99000  -1.92000   -6.00188
國泰大中華基金                                                   21.93000   21.65000   0.28000    1.29330
國泰小龍基金                                                     16.60000   16.51000   0.09000    0.54512
國泰中小成長基金                                                 46.20000   45.86000   0.34000    0.74139
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.38050    4.42460  -0.04410   -0.99670
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.47000   20.63000  -0.16000   -0.77557
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80280    0.81040  -0.00760   -0.93781
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76290    0.77010  -0.00720   -0.93494
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09020    2.09020   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.71720    9.70050   0.01670    0.17216
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41970    8.40520   0.01450    0.17251
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32860    0.32840   0.00020    0.06090
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.36680   11.36580   0.00100    0.00880
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80840    1.80710   0.00130    0.07194
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.13870   10.11010   0.02860    0.28289
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.35060    0.35010   0.00050    0.14282
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.89960    4.92470  -0.02510   -0.50968
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.88000   22.95000  -0.07000   -0.30501
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77430    0.77780  -0.00350   -0.44999
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.66550    3.68140  -0.01590   -0.43190
國泰中港台基金台幣級別                                           17.12000   17.16000  -0.04000   -0.23310
國泰中港台基金美元級別                                            0.58650    0.58870  -0.00220   -0.37370
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.72000   26.60000   0.12000    0.45113
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.12000   13.13000  -0.01000   -0.07616
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.33000   34.25000   0.08000    0.23358
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39620   12.39590   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     29.01000   28.74000   0.27000    0.93946
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.21460    2.21810  -0.00350   -0.15779
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35330    0.35370  -0.00040   -0.11309
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45750    0.45840  -0.00090   -0.19634
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.63000   12.67000  -0.04000   -0.31571
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45840    0.46020  -0.00180   -0.39113
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.44000    5.42000   0.02000    0.36900
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18290    0.18250   0.00040    0.21918
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41630    0.41630   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37950    0.37950   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43930    0.43930   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48490    0.48550  -0.00060   -0.12358
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.10000   19.02000   0.08000    0.42061
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.27000   21.30000  -0.03000   -0.14085
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.38150    2.38360  -0.00210   -0.08810
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.32570   11.31590   0.00980    0.08660
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.35660   10.34760   0.00900    0.08698
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38090    0.38100  -0.00010   -0.02625
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34840    0.34850  -0.00010   -0.02869
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49000    0.49070  -0.00070   -0.14265
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.76000   11.77000  -0.01000   -0.08496
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41460    0.41540  -0.00080   -0.19259
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.96000   17.97000  -0.01000   -0.05565
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61280    0.61410  -0.00130   -0.21169
國泰科技生化基金                                                 38.76000   38.32000   0.44000    1.14823
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.90000   25.00000  -0.10000   -0.40000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.05000   13.98000   0.07000    0.50072
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.91870   37.84130   0.07740    0.20454
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.49940   19.50460  -0.00520   -0.02666
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.50830   19.48980   0.01850    0.09492
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.52090   39.43420   0.08670    0.21986
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.37490   39.31580   0.05910    0.15032
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.56520   40.47790   0.08730    0.21567
國泰紐幣2021保本基金                                             11.89760   11.90700  -0.00940   -0.07895
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.17540   12.18680  -0.01140   -0.09354
國泰紐幣保本基金                                                 12.23860   12.24130  -0.00270   -0.02206
國泰高科技基金                                                   13.81000   13.60000   0.21000    1.54412
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.41000    0.00000  24.41000    0.00000
國泰國泰基金台幣級別                                             24.41000   24.14000   0.27000    1.11848
國泰富時中國A50基金                                              20.13000   20.55000  -0.42000   -2.04380
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33990    0.34010  -0.00020   -0.05881
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44660    0.44740  -0.00080   -0.17881
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36040    0.36180  -0.00140   -0.38695
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47360    0.47600  -0.00240   -0.50420
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35240    0.35310  -0.00070   -0.19824
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46300    0.46440  -0.00140   -0.30146
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.85330   10.84020   0.01310    0.12085
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.94610    7.93650   0.00960    0.12096
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36690    0.36650   0.00040    0.10914
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27120    0.27120   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.01000   12.05000  -0.04000   -0.33195
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41010    0.41200  -0.00190   -0.46117
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14800    2.14780   0.00020    0.00931
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44650    1.44630   0.00020    0.01383
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35320    0.35290   0.00030    0.08501
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37830    0.37800   0.00030    0.07937
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24020    0.24010   0.00010    0.04165
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.85040   10.84200   0.00840    0.07748
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.17170    7.16610   0.00560    0.07815
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.30000   14.29000   0.01000    0.06998
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.75000   34.84000  -0.09000   -0.25832
國泰價值卓越基金                                                 16.34000   16.01000   0.33000    2.06121
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39210    0.39230  -0.00020   -0.05098
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.12370   12.11600   0.00770    0.06355
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41410    0.41390   0.00020    0.04832
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.63920    9.63890   0.00030    0.00311
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.62380    8.60740   0.01640    0.19053
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55860   10.55860   0.00000    0.00000
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53730    9.51910   0.01820    0.19119
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.06480   11.06370   0.00110    0.00994
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.08920   10.07770   0.01150    0.11411
第一金大中華基金                                                 28.76000   28.31000   0.45000    1.58954
第一金小型精選基金                                               41.20000   40.60000   0.60000    1.47783
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.39000   14.50000  -0.11000   -0.75862
第一金中國世紀基金-美元                                           9.85830    9.92920  -0.07090   -0.71406
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.01000   11.08000  -0.07000   -0.63177
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.01000   11.08000  -0.07000   -0.63177
第一金中概平衡基金                                               25.57000   25.43000   0.14000    0.55053
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22700   15.22650   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.59100  177.58500   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.48540   13.57330  -0.08790   -0.64759
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.48620   13.57270  -0.08650   -0.63731
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.30000   12.37000  -0.07000   -0.56589
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.31000   12.37000  -0.06000   -0.48504
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.00590    9.98500   0.02090    0.20931
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.00670    9.98590   0.02080    0.20829
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.50550    9.50040   0.00510    0.05368
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.52900    9.52400   0.00500    0.05250
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.34620   10.32480   0.02140    0.20727
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.83310    9.82790   0.00520    0.05291
第一金全球大趨勢基金                                             22.26000   22.22000   0.04000    0.18002
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.87690    7.83010   0.04680    0.59769
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.65170    5.61800   0.03370    0.59986
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.17650    9.16530   0.01120    0.12220
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.17760    9.16630   0.01130    0.12328
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.36800    9.35640   0.01160    0.12398
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.36920    9.35770   0.01150    0.12289
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.62110    8.61190   0.00920    0.10683
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.05260   10.04180   0.01080    0.10755
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.83210    9.81830   0.01380    0.14055
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12110    8.10890   0.01220    0.15045
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.94750    8.92890   0.01860    0.20831
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.94760    8.92900   0.01860    0.20831
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.03230   11.01690   0.01540    0.13979
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.03320   11.01770   0.01550    0.14068
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.98850    9.98320   0.00530    0.05309
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66940   14.63890   0.03050    0.20835
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.00970   14.96300   0.04670    0.31210
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.02820   14.98140   0.04680    0.31239
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.46000   13.39000   0.07000    0.52278
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.48000   13.42000   0.06000    0.44709
第一金亞洲科技基金                                               20.93000   20.86000   0.07000    0.33557
第一金亞洲新興市場基金                                           13.87000   13.75000   0.12000    0.87273
第一金店頭市場基金                                               10.38000   10.27000   0.11000    1.07108
第一金創新趨勢基金                                               24.98000   24.40000   0.58000    2.37705
第一金電子基金                                                   35.68000   35.18000   0.50000    1.42126
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.99000   19.98000   0.01000    0.05005
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.39000   14.33000   0.06000    0.41870
統一大滿貫基金                                                   32.86000   32.95000  -0.09000   -0.27314
統一大龍印基金                                                   16.75000   16.85000  -0.10000   -0.59347
統一大龍騰中國基金                                               11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
統一中小基金                                                     26.66000   26.17000   0.49000    1.87237
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.70080    9.69840   0.00240    0.02475
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.92190    9.91850   0.00340    0.03428
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.41840    9.41320   0.00520    0.05524
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.30460   11.30180   0.00280    0.02477
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.47590   11.47200   0.00390    0.03400
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.90160   10.89560   0.00600    0.05507
統一台灣動力基金                                                 17.11000   16.87000   0.24000    1.42264
統一全天候基金                                                  110.38000  108.74000   1.64000    1.50818
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.62210    8.64970  -0.02760   -0.31909
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.12860    9.15700  -0.02840   -0.31015
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.93740    8.96180  -0.02440   -0.27227
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.78610    8.81430  -0.02820   -0.31993
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.30210    9.33110  -0.02900   -0.31079
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.10740    9.13220  -0.02480   -0.27157
統一全球債券組合基金                                             12.14810   12.12870   0.01940    0.15995
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.87000   14.96000  -0.09000   -0.60160
統一全球新科技基金(美元)                                         15.32000   15.41000  -0.09000   -0.58404
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.95000   14.01000  -0.06000   -0.42827
統一亞太基金                                                     26.89000   26.96000  -0.07000   -0.25964
統一亞洲大金磚基金                                               12.91000   12.96000  -0.05000   -0.38580
統一奔騰基金                                                     58.75000   58.01000   0.74000    1.27564
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63520   16.63460   0.00060    0.00361
統一強漢基金                                                     25.24000   25.32000  -0.08000   -0.31596
統一統信基金                                                     33.06000   32.70000   0.36000    1.10092
統一黑馬基金                                                     59.69000   58.88000   0.81000    1.37568
統一新亞洲科技能源基金                                           19.73000   19.85000  -0.12000   -0.60453
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.44110    8.43660   0.00450    0.05334
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.54190   10.53620   0.00570    0.05410
統一經建基金                                                     46.82000   46.18000   0.64000    1.38588
統一龍馬基金                                                     69.56000   68.83000   0.73000    1.06058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.46000   22.01000   0.45000    2.04453
野村中小基金                                                     50.57000   49.82000   0.75000    1.50542
野村中國機會基金                                                 14.42000   14.54000  -0.12000   -0.82531
野村巴西基金                                                      6.28000    6.37000  -0.09000   -1.41287
野村日本領先基金                                                 12.32000   12.23000   0.09000    0.73590
野村台灣高股息基金                                               22.54000   22.59000  -0.05000   -0.22134
野村台灣運籌基金                                                 37.95000   37.36000   0.59000    1.57923
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.77570    9.77060   0.00510    0.05220
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.76490    9.77020  -0.00530   -0.05425
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.78290    9.78600  -0.00310   -0.03168
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.85770    9.85260   0.00510    0.05176
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.82780    9.83320  -0.00540   -0.05492
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.81290    9.81600  -0.00310   -0.03158
野村平衡基金                                                     19.49000   19.23000   0.26000    1.35205
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.73000    8.68000   0.05000    0.57604
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.52000   12.45000   0.07000    0.56225
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
野村全球生技醫療基金                                             15.78000   15.81000  -0.03000   -0.18975
野村全球品牌基金                                                 27.02000   27.09000  -0.07000   -0.25840
野村全球氣候變遷基金                                              8.39000    8.41000  -0.02000   -0.23781
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.67000   12.65000   0.02000    0.15810
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.73000   18.69000   0.04000    0.21402
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.63960   10.63700   0.00260    0.02444
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.43690   10.42960   0.00730    0.06999
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.68730    9.67570   0.01160    0.11989
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.42820    9.42640   0.00180    0.01910
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84920    8.84050   0.00870    0.09841
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.07450   11.06120   0.01330    0.12024
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.59420   10.59210   0.00210    0.01983
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.99350    9.98380   0.00970    0.09716
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.36950   11.37060  -0.00110   -0.00967
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.93740   10.94950  -0.01210   -0.11051
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.44770   10.45170  -0.00400   -0.03827
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.52870   10.54300  -0.01430   -0.13564
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.56680   10.55750   0.00930    0.08809
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.96830    9.99100  -0.02270   -0.22720
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.52790    9.53890  -0.01100   -0.11532
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.78590    9.79940  -0.01350   -0.13776
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.93600   11.95240  -0.01640   -0.13721
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.73840   12.72180   0.01660    0.13048
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.00460   11.02960  -0.02500   -0.22666
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.52160   10.53390  -0.01230   -0.11677
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.03780   11.05280  -0.01500   -0.13571
野村成長基金                                                     29.15000   29.17000  -0.02000   -0.06856
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.95910    9.95370   0.00540    0.05425
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.94800    9.95340  -0.00540   -0.05425
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.74030    9.73410   0.00620    0.06369
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.12860   10.12320   0.00540    0.05334
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.08230   10.08780  -0.00550   -0.05452
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.87490    9.86870   0.00620    0.06282
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.21050   10.19460   0.01590    0.15596
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.12200   10.11770   0.00430    0.04250
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.91590    9.90300   0.01290    0.13026
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.57120   10.55460   0.01660    0.15728
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.42430   10.41980   0.00450    0.04319
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.21670   10.20330   0.01340    0.13133
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.09860    9.09840   0.00020    0.00220
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.94520    9.93830   0.00690    0.06943
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.82230    9.82730  -0.00500   -0.05088
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.56850   13.56820   0.00030    0.00221
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.80310   12.79430   0.00880    0.06878
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.49210   10.49750  -0.00540   -0.05144
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.34150   10.30920   0.03230    0.31331
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.02320   10.00310   0.02010    0.20094
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39830    9.37290   0.02540    0.27099
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.97020   10.94060   0.02960    0.27055
野村高科技基金                                                   11.59000   11.35000   0.24000    2.11454
野村貨幣市場基金                                                 16.24220   16.24170   0.00050    0.00308
野村新馬基金                                                     17.00000   16.90000   0.10000    0.59172
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.08530    8.06880   0.01650    0.20449
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.80540   11.78120   0.02420    0.20541
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.11000    7.18000  -0.07000   -0.97493
野村精選貨幣市場基金                                             12.06800   12.06770   0.00030    0.00249
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.16000   12.14000   0.02000    0.16474
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
野村積極成長基金                                                 12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
野村優質基金                                                     34.58000   34.15000   0.43000    1.25915
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.75140    8.72720   0.02420    0.27729
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.09840    8.08430   0.01410    0.17441
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.90780    7.88940   0.01840    0.23322
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.60390   11.57170   0.03220    0.27827
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.55050   10.53210   0.01840    0.17470
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.33070   10.30670   0.02400    0.23286
野村環球基金-人民幣計價                                          15.05000   15.12000  -0.07000   -0.46296
野村環球基金-美元計價                                            12.00000   12.07000  -0.07000   -0.57995
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.97000   16.04000  -0.07000   -0.43641
野村鴻利基金                                                     22.44000   22.19000   0.25000    1.12663
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84580   16.84550   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     20.91000   20.66000   0.25000    1.21007
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.04000   12.99000   0.05000    0.38491
野村鑫平衡組合基金                                               14.62000   14.57000   0.05000    0.34317
野村鑫全球債券組合基金                                           13.24400   13.22210   0.02190    0.16563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.92600    9.91770   0.00830    0.08369
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.95170    9.94830   0.00340    0.03418
凱基台商天下基金                                                 13.73000   13.78000  -0.05000   -0.36284
凱基台灣精五門基金                                               21.15000   21.18000  -0.03000   -0.14164
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86100   10.86460  -0.00360   -0.03314
凱基亞太高股息基金                                               13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
凱基亞洲四金磚基金                                               18.22000   18.30000  -0.08000   -0.43716
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.79000   13.88000  -0.09000   -0.64841
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.65350   13.70350  -0.05000   -0.36487
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.80000   12.83000  -0.03000   -0.23383
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52740   11.52720   0.00020    0.00174
凱基開創基金                                                     27.48000   27.50000  -0.02000   -0.07273
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.78000   19.91000  -0.13000   -0.65294
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.15470   20.31450  -0.15980   -0.78663
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.57000   18.59000  -0.02000   -0.10758
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.65080   18.70430  -0.05350   -0.28603
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.04390   10.02560   0.01830    0.18253
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.04030    8.02570   0.01460    0.18192
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.04000    8.08000  -0.04000   -0.49505
凱基資源國基金                                                    9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.64130   11.66480  -0.02350   -0.20146
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.86380   10.88130  -0.01750   -0.16083
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.26000   12.30000  -0.04000   -0.32520
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.62430   12.68320  -0.05890   -0.46439
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.35000   15.28000   0.07000    0.45812
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.99000   29.26000  -0.27000   -0.92276
富邦NASDAQ-100基金                                               26.71000   26.80000  -0.09000   -0.33582
富邦上証180基金                                                  31.10000   31.61000  -0.51000   -1.61341
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24360    0.24490  -0.00130   -0.53083
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.14000    7.17000  -0.03000   -0.41841
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.21000    7.04000   0.17000    2.41477
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.83000   43.35000  -2.52000   -5.81315
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.66780   20.57500   0.09280    0.45103
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.20410   11.20300   0.00110    0.00982
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.67380   10.65020   0.02360    0.22159
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.10640   13.08390   0.02250    0.17197
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94130    1.93960   0.00170    0.08765
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.76380    9.74700   0.01680    0.17236
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49420    1.49290   0.00130    0.08708
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.59190   11.58680   0.00510    0.04402
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.75090    1.75020   0.00070    0.04000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11350   10.10900   0.00450    0.04451
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54700    1.54640   0.00060    0.03880
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.87120   11.92090  -0.04970   -0.41691
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.28470   11.33140  -0.04670   -0.41213
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.91350   10.93540  -0.02190   -0.20027
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.49690   10.54090  -0.04400   -0.41742
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.89770    9.93870  -0.04100   -0.41253
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.58150    9.60070  -0.01920   -0.19999
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.74000   14.81000  -0.07000   -0.47265
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.48000   23.31000   0.17000    0.72930
富邦日本東証基金                                                 22.14000   22.08000   0.06000    0.27174
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.64000   41.81000  -0.17000   -0.40660
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.95000   46.64000   0.31000    0.66467
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.28000   51.27000   0.01000    0.01950
富邦台灣心基金                                                   22.81000   22.53000   0.28000    1.24279
富邦台灣釆吉50基金                                               47.88000   47.90000  -0.02000   -0.04175
富邦台灣科技指數基金                                             55.70000   55.96000  -0.26000   -0.46462
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28920    0.28890   0.00030    0.10384
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31210    2.30910   0.00300    0.12992
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34380    0.34360   0.00020    0.05821
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.76490   10.75670   0.00820    0.07623
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01760    2.01490   0.00270    0.13400
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33190    0.33170   0.00020    0.06030
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.33640    9.32920   0.00720    0.07718
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.85000   22.75000   0.10000    0.43956
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.08000   15.14000  -0.06000   -0.39630
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.19000   28.02000   0.17000    0.60671
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61770   15.61720   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     66.64000   65.90000   0.74000    1.12291
富邦科技基金                                                     25.72000   25.27000   0.45000    1.78077
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.64030   38.61620   0.02410    0.06241
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.30260   38.24340   0.05920    0.15480
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.44730   37.39100   0.05630    0.15057
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              13.12000   12.75000   0.37000    2.90196
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              32.30000   34.15000  -1.85000   -5.41728
富邦香港H股基金                                                  21.07000   21.48000  -0.41000   -1.90875
富邦高成長基金                                                   25.58000   25.30000   0.28000    1.10672
富邦基金                                                         13.56000   13.38000   0.18000    1.34529
富邦深証100基金                                                  11.30000   11.42000  -0.12000   -1.05079
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.60000   20.55000   0.05000    0.24331
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40110    0.40020   0.00090    0.22489
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.25610   12.23020   0.02590    0.21177
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.61440    9.59410   0.02030    0.21159
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30250    0.30180   0.00070    0.23194
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.99100    8.97200   0.01900    0.21177
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.95720    9.95870  -0.00150   -0.01506
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99700    9.98310   0.01390    0.13924
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.95720    9.95870  -0.00150   -0.01506
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.99700    9.98320   0.01380    0.13823
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.00000   20.03000  -0.03000   -0.14978
富邦精準基金                                                     48.77000   48.28000   0.49000    1.01491
富邦精銳中小基金                                                 12.32000   12.14000   0.18000    1.48270
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.57000   21.62000  -0.05000   -0.23127
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.75000    7.74000   0.01000    0.12920
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.06000   15.10000  -0.04000   -0.26490
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.18000   19.16000   0.02000    0.10438
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.27980   10.31350  -0.03370   -0.32676
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.40110   11.42930  -0.02820   -0.24673
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.91810   10.92630  -0.00820   -0.07505
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.09710   10.13030  -0.03320   -0.32773
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.15330   11.18090  -0.02760   -0.24685
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.65910   10.66710  -0.00800   -0.07500
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富達台灣成長基金                                                 30.39000   30.23000   0.16000    0.52928
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.30360    9.28340   0.02020    0.21759
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.76280    9.74950   0.01330    0.13642
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.60590    9.60430   0.00160    0.01666
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.03670   10.01480   0.02190    0.21868
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.99750    9.98390   0.01360    0.13622
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.83630    9.83480   0.00150    0.01525
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.88520    9.86640   0.01880    0.19055
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.82630    8.80260   0.02370    0.26924
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.73490    9.71660   0.01830    0.18834
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.34760    9.34200   0.00560    0.05994
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.65070   10.62210   0.02860    0.26925
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.36390   10.34440   0.01950    0.18851
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.00280    9.99600   0.00680    0.06803
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.45060    9.44490   0.00570    0.06035
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.81000    9.80370   0.00630    0.06426
富達卓越領航全球組合基金                                         14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.04780    9.02500   0.02280    0.25263
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.67130    9.65470   0.01660    0.17194
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.48780    9.48380   0.00400    0.04218
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.04710   10.02170   0.02540    0.25345
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.96230    9.94520   0.01710    0.17194
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.80420    9.79920   0.00500    0.05102
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.55230    9.54800   0.00430    0.04504
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.83930    9.83450   0.00480    0.04881
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.23000   10.33000  -0.10000   -0.96805
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.03000   12.13000  -0.10000   -0.82440
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.67380    9.67280   0.00100    0.01034
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.43130    9.42630   0.00500    0.05304
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.85680    8.84580   0.01100    0.12435
富蘭克林華美中華基金                                             14.61000   14.74000  -0.13000   -0.88195
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.10000   20.93000   0.17000    0.81223
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.98000   19.97000   0.01000    0.05008
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.19790    8.18490   0.01300    0.15883
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.53440    9.52570   0.00870    0.09133
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.11680   10.10750   0.00930    0.09201
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.50590    9.49080   0.01510    0.15910
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.12460   11.10820   0.01640    0.14764
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.99830    8.98500   0.01330    0.14802
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.50190    9.48790   0.01400    0.14756
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.05620   13.04090   0.01530    0.11732
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.54470   10.53240   0.01230    0.11678
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.21260   10.19490   0.01770    0.17362
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.89140    7.87770   0.01370    0.17391
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.44580    9.42940   0.01640    0.17392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.60480   10.57840   0.02640    0.24957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.65530    7.63630   0.01900    0.24881
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.17880    9.15590   0.02290    0.25011
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.51490   10.50120   0.01370    0.13046
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.94230    7.93200   0.01030    0.12985
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.35240    8.33860   0.01380    0.16550
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.57070    9.56150   0.00920    0.09622
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.19360   10.18380   0.00980    0.09623
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.69700   12.67590   0.02110    0.16646
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.21000   10.40000  -0.19000   -1.82692
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.97000   10.13000  -0.16000   -1.57947
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.69790   12.71870  -0.02080   -0.16354
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
富蘭克林華美第一富基金                                           40.95000   40.59000   0.36000    0.88692
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28690   10.28650   0.00040    0.00389
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.08000   13.16000  -0.08000   -0.60790
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.34000   13.41000  -0.07000   -0.52200
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.70000   14.76000  -0.06000   -0.40650
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.44470    7.38930   0.05540    0.74973
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.20080   11.23030  -0.02950   -0.26268
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.20850   10.19650   0.01200    0.11769
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.39120   11.37780   0.01340    0.11777
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.33630    7.32720   0.00910    0.12419
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.74450    9.73740   0.00710    0.07291
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.66120   10.65350   0.00770    0.07228
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.97200   10.95840   0.01360    0.12411
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.49000   19.46000   0.03000    0.15416
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.51010   11.50720   0.00290    0.02520
復華人生目標基金                                                 36.61100   36.11340   0.49760    1.37788
復華大中華中小策略基金                                            9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                 70.15000   69.01000   1.14000    1.65193
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.42000    9.55000  -0.13000   -1.36126
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.75000    8.84000  -0.09000   -1.01810
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.36000   11.30000   0.06000    0.53097
復華台灣智能基金                                                 11.91000   11.82000   0.09000    0.76142
復華全方位基金                                                   29.05000   28.68000   0.37000    1.29010
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.29000   13.25000   0.04000    0.30189
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.83000   19.74000   0.09000    0.45593
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.25000   20.21000   0.04000    0.19792
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.87000   15.88000  -0.01000   -0.06297
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
復華全球原物料基金                                                9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45470   11.45300   0.00170    0.01484
復華全球債券基金                                                 13.62880   13.61540   0.01340    0.09842
復華全球債券組合基金                                             14.73000   14.72000   0.01000    0.06793
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.66000   13.55000   0.11000    0.81181
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
復華有利貨幣市場基金                                             13.41850   13.41810   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 14.10000   14.02000   0.08000    0.57061
復華亞太成長基金                                                 14.74000   14.72000   0.02000    0.13587
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                 13.86000   13.82000   0.04000    0.28944
復華南非幣長期收益基金A                                          13.63000   13.60000   0.03000    0.22059
復華南非幣長期收益基金B                                           8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
復華南非幣短期收益基金A                                          13.44000   13.44000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.46000   12.48000  -0.02000   -0.16026
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
復華恒生基金                                                     21.36000   21.66000  -0.30000   -1.38504
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.33000    8.14000   0.19000    2.33415
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.56000   37.19000  -1.63000   -4.38290
復華神盾基金                                                     25.23880   24.81830   0.42050    1.69431
復華高成長基金                                                   65.32000   64.54000   0.78000    1.20855
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.97000   0.02000    0.15420
復華貨幣市場基金                                                 14.37830   14.37780   0.00050    0.00348
復華富時不動產證券化基金                                         17.79000   17.87000  -0.08000   -0.44768
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.95000   49.98000  -0.03000   -0.06002
復華復華基金                                                     20.69000   20.44000   0.25000    1.22309
復華華人世紀基金                                                 19.86000   19.72000   0.14000    0.70994
復華傳家二號基金                                                 28.64220   28.24440   0.39780    1.40842
復華傳家基金                                                     23.67850   23.25990   0.41860    1.79966
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.82000   0.01000    0.06748
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.04000   14.04000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
復華新興人民幣債券基金A                                          11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
復華新興人民幣債券基金B                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.74000   18.75000  -0.01000   -0.05333
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.16000    6.15000   0.01000    0.16260
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.07000   14.06000   0.01000    0.07112
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              23.76000   24.10000  -0.34000   -1.41079
復華數位經濟基金                                                 56.98000   55.58000   1.40000    2.51889
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惠理康和兩岸價值基金                                             11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96740    9.96830  -0.00090   -0.00903
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.80070    9.79880   0.00190    0.01939
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.12400   10.12500  -0.00100   -0.00988
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.92450    9.92260   0.00190    0.01915
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.95020    9.94750   0.00270    0.02714
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.95080    9.93390   0.01690    0.17012
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.99230    9.98970   0.00260    0.02603
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.99180    9.97490   0.01690    0.16943
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.99130    9.98870   0.00260    0.02603
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.99380    9.97690   0.01690    0.16939
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29240    9.29240   0.00000    0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.20010    9.19250   0.00760    0.08268
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.71650    8.69670   0.01980    0.22767
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36870   11.36870   0.00000    0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.26510   11.25730   0.00780    0.06929
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.79680   10.77230   0.02450    0.22744
景順主流基金                                                     19.95000   19.92000   0.03000    0.15060
景順台灣科技基金                                                 35.73000   35.45000   0.28000    0.78984
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 20.01000   20.05000  -0.04000   -0.19950
景順全球康健基金                                                 17.01000   17.02000  -0.01000   -0.05875
景順貨幣市場基金                                                 15.91780   15.91730   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     36.87000   36.61000   0.26000    0.71019
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.96000   15.08000  -0.12000   -0.79576
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.28000   13.37000  -0.09000   -0.67315
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.92000    8.95000  -0.03000   -0.33520
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.80120    8.80730  -0.00610   -0.06926
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.43290    8.41900   0.01390    0.16510
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.08380   11.09080  -0.00700   -0.06312
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.59640   10.57910   0.01730    0.16353
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.46000    8.49000  -0.03000   -0.35336
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.57580    9.64910  -0.07330   -0.75966
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.28200    9.33990  -0.05790   -0.61992
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.79020    9.79050  -0.00030   -0.00306
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.49160    9.47830   0.01330    0.14032
華南永昌永昌基金                                                 20.18000   20.03000   0.15000    0.74888
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.37940   14.35600   0.02340    0.16300
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
華南永昌全球精品基金                                             15.00000   14.96000   0.04000    0.26738
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.77000   11.84000  -0.07000   -0.59122
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.14000   11.20000  -0.06000   -0.53571
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.73000   13.75000  -0.02000   -0.14545
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
華南永昌物聯網精選基金                                           13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
華南永昌策略報酬基金                                             10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18080   16.18030   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.13250   25.11300   0.01950    0.07765
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92030   11.91990   0.00040    0.00336
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18440   10.18180   0.00260    0.02554
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.50040   10.47640   0.02400    0.22909
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94380    9.94130   0.00250    0.02515
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.21760   10.19430   0.02330    0.22856
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.07050   10.06840   0.00210    0.02086
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.32000   10.29670   0.02330    0.22629
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.92780    9.92570   0.00210    0.02116
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.17030   10.14750   0.02280    0.22469
華頓中小型基金                                                   25.11000   24.76000   0.35000    1.41357
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.55560   12.64190  -0.08630   -0.68265
華頓台灣基金                                                     28.48000   27.83000   0.65000    2.33561
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50260   11.50220   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             16.99000   17.14000  -0.15000   -0.87515
華頓全球高收益債券基金A                                          13.48640   13.46580   0.02060    0.15298
華頓全球高收益債券基金B                                           8.54480    8.53170   0.01310    0.15355
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.91000    5.86000   0.05000    0.85324
華頓新興亞太債券基金A                                            10.56210   10.53780   0.02430    0.23060
華頓新興亞太債券基金B                                             8.13740    8.11870   0.01870    0.23033
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.94560    2.97340  -0.02780   -0.93496
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.76090   13.87230  -0.11140   -0.80304
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46960    0.47410  -0.00450   -0.94917
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.82500   11.84380  -0.01880   -0.15873
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.79550   10.81490  -0.01940   -0.17938
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.98230   10.98550  -0.00320   -0.02913
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.01350   10.01640  -0.00290   -0.02895
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.79610   11.81640  -0.02030   -0.17180
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.87210   10.89270  -0.02060   -0.18912
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.40000   12.46000  -0.06000   -0.48154
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.60000   12.65000  -0.05000   -0.39526
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41780    2.41680   0.00100    0.04138
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97310    1.97370  -0.00060   -0.03040
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.32870   12.32360   0.00510    0.04138
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.17780   10.17360   0.00420    0.04128
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38480    0.38470   0.00010    0.02599
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33080    0.33090  -0.00010   -0.03022
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.47000    3.50000  -0.03000   -0.85714
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.20000   16.31000  -0.11000   -0.67443
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.56000  -0.01000   -1.78571
匯豐太平洋精典基金                                               17.86000   17.88000  -0.02000   -0.11186
匯豐台灣精典基金                                                 24.35000   24.24000   0.11000    0.45380
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.79000   11.82000  -0.03000   -0.25381
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.06000    8.03000   0.03000    0.37360
匯豐安富基金                                                     25.53000   25.49000   0.04000    0.15692
匯豐成功基金                                                     39.50000   39.55000  -0.05000   -0.12642
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45500    2.45470   0.00030    0.01222
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26050    2.26030   0.00020    0.00885
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.84160   11.83610   0.00550    0.04647
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.33100    8.32540   0.00560    0.06726
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39210    0.39210   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35600    0.35600   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.17000    8.23000  -0.06000   -0.72904
匯豐金磚動力基金                                                 14.70000   14.78000  -0.08000   -0.54127
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97100   14.97080   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.15000    5.08000   0.07000    1.37795
匯豐新鑽動力基金                                                 11.31000   11.37000  -0.06000   -0.52770
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.75870    5.75840   0.00030    0.00521
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.26120    9.26110   0.00010    0.00108
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.23000   52.00000   0.23000    0.44231
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.23000   52.00000   0.23000    0.44231
匯豐龍騰電子基金                                                 38.64000   38.31000   0.33000    0.86139
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.49530   12.48070   0.01460    0.11698
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.86000   20.56000   0.30000    1.45914
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.74000   11.88000  -0.14000   -1.17845
新光中國成長基金(美元)                                           12.87000   13.03000  -0.16000   -1.22794
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.21000   12.35000  -0.14000   -1.13360
新光台灣富貴基金                                                 24.13000   24.25000  -0.12000   -0.49485
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.52000   11.62000  -0.10000   -0.86059
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.68000   10.76000  -0.08000   -0.74349
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.03060   10.02490   0.00570    0.05686
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.32260    9.30900   0.01360    0.14610
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.73780    9.73190   0.00590    0.06063
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.04100    9.02780   0.01320    0.14622
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42240   15.42200   0.00040    0.00259
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.88000   24.91000  -0.03000   -0.12043
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.98000   23.98000   0.00000    0.00000
新光兩岸優勢基金                                                 13.88000   13.98000  -0.10000   -0.71531
新光店頭基金                                                     26.57000   26.21000   0.36000    1.37352
新光南非幣保本基金                                               11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
新光創新科技基金                                                 16.19000   16.00000   0.19000    1.18750
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.86760    9.85350   0.01410    0.14310
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.18140   10.17660   0.00480    0.04717
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.81350    9.80470   0.00880    0.08975
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.47570    9.46220   0.01350    0.14267
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.79030    9.78580   0.00450    0.04598
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.43290    9.42460   0.00830    0.08807
新光澳幣八年期保本基金                                           10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
新光澳幣十年期保本基金                                           10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.10170   10.10050   0.00120    0.01188
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.10230   10.10100   0.00130    0.01287
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.97590    9.96830   0.00760    0.07624
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.97590    9.96830   0.00760    0.07624
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.01160   10.00870   0.00290    0.02897
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                    10.01130   10.00850   0.00280    0.02798
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.98860    9.98800   0.00060    0.00601
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.99100    9.99030   0.00070    0.00701
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.16000    7.17000  -0.01000   -0.13947
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.04980   10.04520   0.00460    0.04579
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.83600    9.83160   0.00440    0.04475
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.03470   10.02860   0.00610    0.06083
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.85610    9.85020   0.00590    0.05990
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.87290    9.87980  -0.00690   -0.06984
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.11540   10.12210  -0.00670   -0.06619
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.95330   13.93590   0.01740    0.12486
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.75160    8.74060   0.01100    0.12585
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.06230   36.98220   0.08010    0.21659
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.42890   37.34790   0.08100    0.21688
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.38510   39.32060   0.06450    0.16404
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.06660   11.06560   0.00100    0.00904
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.25740   10.24570   0.01170    0.11419
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.13920   13.21450  -0.07530   -0.56983
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.75390   10.81960  -0.06570   -0.60723
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
群益大印度基金-人民幣                                            13.12060   13.07540   0.04520    0.34569
群益大印度基金-美元                                              13.51180   13.47040   0.04140    0.30734
群益大印度基金-新臺幣                                            12.17000   12.12000   0.05000    0.41254
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.22150   12.22250  -0.00100   -0.00818
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.90490   12.91090  -0.00600   -0.04647
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.44800   11.44890  -0.00090   -0.00786
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.03120   11.03630  -0.00510   -0.04621
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.80700    9.80790  -0.00090   -0.00918
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.48810    9.49260  -0.00450   -0.04741
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.56040    9.56120  -0.00080   -0.00837
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.55920    9.56360  -0.00440   -0.04601
群益中小型股基金                                                 49.18000   48.75000   0.43000    0.88205
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.84300    9.87800  -0.03500   -0.35432
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.00620   10.04570  -0.03950   -0.39320
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.91670    8.93900  -0.02230   -0.24947
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.78830    8.81960  -0.03130   -0.35489
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.93370    8.96890  -0.03520   -0.39247
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.96170    7.98170  -0.02000   -0.25057
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.47550   11.47550   0.00000    0.00000
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.34260   11.34580  -0.00320   -0.02820
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.56830   10.55970   0.00860    0.08144
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.43050    9.52220  -0.09170   -0.96301
群益中國新機會基金N-美元                                          9.48220    9.57800  -0.09580   -1.00021
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.36360    8.44500  -0.08140   -0.96388
群益中國新機會基金-美元                                          10.13880   10.24130  -0.10250   -1.00085
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.19000    9.27000  -0.08000   -0.86300
群益平衡王基金                                                   19.52040   19.52480  -0.00440   -0.02254
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.84000    7.82000   0.02000    0.25575
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.73000    5.71000   0.02000    0.35026
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.73190    9.68580   0.04610    0.47595
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.17150   10.12720   0.04430    0.43744
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.87360    8.83160   0.04200    0.47557
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.27450    9.23410   0.04040    0.43751
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.35000    8.30000   0.05000    0.60241
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.94180    9.94670  -0.00490   -0.04926
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.78830    9.79340  -0.00510   -0.05208
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.48550    9.49010  -0.00460   -0.04847
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.41280    9.41780  -0.00500   -0.05309
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.99900   10.00390  -0.00490   -0.04898
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.09500   10.10030  -0.00530   -0.05247
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.65250    9.65710  -0.00460   -0.04763
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.13360   10.12710   0.00650    0.06418
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.47140    7.46670   0.00470    0.06295
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.65690   14.71970  -0.06280   -0.42664
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.73000   13.77000  -0.04000   -0.29049
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.45000   11.51000  -0.06000   -0.52129
群益印度中小基金N-美元                                           10.13360   10.09110   0.04250    0.42116
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
群益印度中小基金-人民幣                                          14.92460   14.85620   0.06840    0.46041
群益印度中小基金-美元                                            14.49380   14.43290   0.06090    0.42195
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.92000   15.83000   0.09000    0.56854
群益多利策略組合基金                                             11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
群益多重收益組合基金                                             13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
群益多重資產組合基金                                             15.41000   15.40000   0.01000    0.06494
群益安家基金                                                     24.59750   24.30110   0.29640    1.21970
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05980   16.05930   0.00050    0.00311
群益那斯達克生技基金                                             20.72000   20.84000  -0.12000   -0.57582
群益亞太中小基金                                                 13.43000   13.35000   0.08000    0.59925
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.37000   17.38000  -0.01000   -0.05754
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64550    9.63960   0.00590    0.06121
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.51590    7.51130   0.00460    0.06124
群益店頭市場基金                                                102.60000  101.36000   1.24000    1.22336
群益東方盛世基金                                                  9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
群益東協成長基金-人民幣                                          14.53610   14.40700   0.12910    0.89609
群益東協成長基金-美元                                            13.97110   13.85220   0.11890    0.85835
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.12000   12.99000   0.13000    1.00077
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.20000   11.21520  -0.01520   -0.13553
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.76490   10.77980  -0.01490   -0.13822
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.04330   10.05130  -0.00800   -0.07959
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.03550   10.04910  -0.01360   -0.13534
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.64900    9.66240  -0.01340   -0.13868
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00000    9.00720  -0.00720   -0.07994
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.10030   10.11440  -0.01410   -0.13941
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.82060    9.83390  -0.01330   -0.13525
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.82050    9.83420  -0.01370   -0.13931
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.03230   10.04030  -0.00800   -0.07968
群益長安基金                                                     29.90000   29.72000   0.18000    0.60565
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.14460   14.21820  -0.07360   -0.51765
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.97000   13.02000  -0.05000   -0.38402
群益真善美基金                                                   17.54130   17.42920   0.11210    0.64317
群益馬拉松基金                                                  125.41000  123.77000   1.64000    1.32504
群益深証中小板基金                                               15.57000   15.59000  -0.02000   -0.12829
群益創新科技基金                                                 33.77000   33.34000   0.43000    1.28974
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.77630    9.87030  -0.09400   -0.95235
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.85200    9.95050  -0.09850   -0.98990
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.64640   10.74870  -0.10230   -0.95174
群益華夏盛世基金-美元                                            10.86320   10.97180  -0.10860   -0.98981
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.02000   17.16000  -0.14000   -0.81585
群益奧斯卡基金                                                   28.62000   28.22000   0.40000    1.41743
群益新興金鑽基金-美元                                            13.44340   13.46320  -0.01980   -0.14707
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   24.36000   24.09000   0.27000    1.12080
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.14000   18.04000   0.10000    0.55432
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.24000   13.27000  -0.03000   -0.22607
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.60010   11.59280   0.00730    0.06297
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.44580   11.44190   0.00390    0.03409
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.27790   11.28670  -0.00880   -0.07797
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.71220    8.70670   0.00550    0.06317
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.42820    9.42500   0.00320    0.03395
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.98490    8.99190  -0.00700   -0.07785
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.10000   30.02000   0.08000    0.26649
德信中國精選成長基金                                             12.27000   12.26000   0.01000    0.08157
德信台灣主流中小基金                                             19.59000   19.33000   0.26000    1.34506
德信新興股票組合基金                                             11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91600   11.91560   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.64920   10.64470   0.00450    0.04227
德信數位時代基金                                                 28.28000   28.52000  -0.24000   -0.84151
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64310   11.64270   0.00040    0.00344
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.04000   17.08000  -0.04000   -0.23419
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.23000   18.12000   0.11000    0.60706
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.30000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.88910    9.92000  -0.03090   -0.31149
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.87870   13.92180  -0.04310   -0.30959
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.25390    8.27530  -0.02140   -0.25860
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.44390   11.47330  -0.02940   -0.25625
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.55340   11.59000  -0.03660   -0.31579
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.00680   13.03660  -0.02980   -0.22859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.27000   18.20000   0.07000    0.38462
摩根中小基金                                                     26.11000   25.78000   0.33000    1.28006
摩根中國A股基金                                                  15.28000   15.35000  -0.07000   -0.45603
摩根中國A股基金(美元)                                            12.63000   12.71000  -0.08000   -0.62943
摩根中國亮點基金                                                 14.13000   14.22000  -0.09000   -0.63291
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.87360   11.92920  -0.05560   -0.46608
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.81360   12.90250  -0.08890   -0.68901
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.38650   10.44520  -0.05870   -0.56198
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.14200   13.20350  -0.06150   -0.46579
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.62670   14.72780  -0.10110   -0.68646
摩根台灣金磚基金                                                 21.53000   21.36000   0.17000    0.79588
摩根台灣增長基金                                                 52.10000   51.94000   0.16000    0.30805
摩根平衡基金                                                     28.29000   28.27000   0.02000    0.07075
摩根全球α基金                                                   18.37000   18.36000   0.01000    0.05447
摩根全球平衡基金                                                 15.45750   15.46630  -0.00880   -0.05690
摩根全球發現基金                                                 12.20000   12.19000   0.01000    0.08203
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.78660    9.76700   0.01960    0.20068
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61460   10.59840   0.01620    0.15285
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.17990   10.16160   0.01830    0.18009
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.29720   11.27460   0.02260    0.20045
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.72660   10.71350   0.01310    0.12228
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.58230   13.56570   0.01660    0.12237
摩根亞洲基金                                                     57.34000   57.39000  -0.05000   -0.08712
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.88900    8.88390   0.00510    0.05741
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.31490   10.31620  -0.00130   -0.01260
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.25680    9.25570   0.00110    0.01188
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.64870   12.64150   0.00720    0.05696
摩根東方內需機會基金                                             18.16000   18.18000  -0.02000   -0.11001
摩根東方科技基金                                                 36.16000   36.07000   0.09000    0.24951
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
摩根金龍收成基金                                                 23.03000   23.14000  -0.11000   -0.47537
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06190   15.06160   0.00030    0.00199
摩根絕對日本基金                                                 14.14000   14.14000   0.00000    0.00000
摩根新金磚五國基金                                               11.58000   11.70000  -0.12000   -1.02564
摩根新絲路基金                                                   10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
摩根新興35基金                                                   13.80000   13.88000  -0.08000   -0.57637
摩根新興日本基金                                                 24.39000   24.28000   0.11000    0.45305
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.97930    7.97520   0.00410    0.05141
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.98610   10.00000  -0.01390   -0.13900
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                        10.03930   10.03650   0.00280    0.02790
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.11090   11.10520   0.00570    0.05133
摩根新興科技基金                                                 61.92000   61.28000   0.64000    1.04439
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.47010    8.47010   0.00000    0.00000
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.60570   10.60570   0.00000    0.00000
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.92350    8.95930  -0.03580   -0.39958
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.86290    9.91980  -0.05690   -0.57360
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.51260    9.56200  -0.04940   -0.51663
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.09580   10.13590  -0.04010   -0.39562
摩根龍揚基金                                                     34.44000   34.59000  -0.15000   -0.43365
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.42030    9.41360   0.00670    0.07117
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.27360   11.26560   0.00800    0.07101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.20000   26.86000   0.34000    1.26582
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.87890   11.87730   0.00160    0.01347
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.25300   11.25130   0.00170    0.01511
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.21400   10.21270   0.00130    0.01273
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.62450   10.62300   0.00150    0.01412
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.08410   10.08250   0.00160    0.01587
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.14690    9.14570   0.00120    0.01312
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.80810   10.86060  -0.05250   -0.48340
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.33020   10.36550  -0.03530   -0.34055
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.97970    9.98570  -0.00600   -0.06009
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.62860    9.62060   0.00800    0.08315
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.85570    9.86170  -0.00600   -0.06084
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.50870    9.50080   0.00790    0.08315
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.79860   11.80900  -0.01040   -0.08807
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.62710   11.63620  -0.00910   -0.07820
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.33120   10.32880   0.00240    0.02324
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.33240   11.34230  -0.00990   -0.08728
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.15050   11.15930  -0.00880   -0.07886
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.91060    9.90830   0.00230    0.02321
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.17880   23.87290   0.30590    1.28137
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14390   13.14350   0.00040    0.00304
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.84340   10.83560   0.00780    0.07198
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.39800    8.39200   0.00600    0.07150
聯邦精選科技基金                                                 13.60000   13.45000   0.15000    1.11524
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.13150   16.11220   0.01930    0.11979
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.38980   12.39750  -0.00770   -0.06211
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.25520   12.23910   0.01610    0.13155
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.81410   11.79860   0.01550    0.13137
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71550   11.72210  -0.00660   -0.05630
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.05870   11.06170  -0.00300   -0.02712
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.67490   10.68100  -0.00610   -0.05711
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.76630    8.76860  -0.00230   -0.02623
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聯博大利基金                                                     37.86000   37.75000   0.11000    0.29139
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.76000   15.74000   0.02000    0.12706
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.17000   13.15000   0.02000    0.15209
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.83000   13.81000   0.02000    0.14482
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.00000   12.98000   0.02000    0.15408
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.20000    8.18000   0.02000    0.24450
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.66000   12.65000   0.01000    0.07905
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.57000   11.52000   0.05000    0.43403
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.12000   12.06000   0.06000    0.49751
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.55000   15.48000   0.07000    0.45220
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.44000   15.37000   0.07000    0.45543
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.52000   20.55000  -0.03000   -0.14599
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.71000   18.74000  -0.03000   -0.16009
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.59000   12.60000  -0.01000   -0.07937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.87000   15.89000  -0.02000   -0.12587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.57000   16.59000  -0.02000   -0.12055
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.64000   15.66000  -0.02000   -0.12771
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.86000   15.88000  -0.02000   -0.12594
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.41000   14.43000  -0.02000   -0.13860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.40000   14.42000  -0.02000   -0.13870
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.08000   15.10000  -0.02000   -0.13245
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.48000   18.47000   0.01000    0.05414
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.39000   17.38000   0.01000    0.05754
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.83000   13.82000   0.01000    0.07236
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.67000   13.66000   0.01000    0.07321
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.81000   14.78000   0.03000    0.20298
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
聯博貨幣市場基金                                                 14.98200   14.98160   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.62940   10.61830   0.01110    0.10454
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.42480   14.41680   0.00800    0.05549
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.86550    7.85730   0.00820    0.10436
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.52000   14.53000  -0.01000   -0.06882
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.53000   14.54000  -0.01000   -0.06878
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.59000   23.34000   0.25000    1.07112
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.36000   13.48000  -0.12000   -0.89021
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.59000   14.70000  -0.11000   -0.74830
瀚亞巴西基金                                                      5.30000    5.39000  -0.09000   -1.66976
瀚亞外銷基金                                                     44.58000   44.10000   0.48000    1.08844
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.56590   10.54810   0.01780    0.16875
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.38440   10.37130   0.01310    0.12631
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.22960   12.20850   0.02110    0.17283
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.13800   10.13240   0.00560    0.05527
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.70870    7.69570   0.01300    0.16893
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.22850    8.21820   0.01030    0.12533
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.22450    8.21040   0.01410    0.17173
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.34900    7.34500   0.00400    0.05446
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.06040    9.04490   0.01550    0.17137
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.48010    9.46400   0.01610    0.17012
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.61840    9.60630   0.01210    0.12596
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.44410    9.42780   0.01630    0.17289
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.46000   13.45000   0.01000    0.07435
瀚亞印度基金-美元                                                13.93000   13.91000   0.02000    0.14378
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.37000   29.29000   0.08000    0.27313
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.24000   12.25000  -0.01000   -0.08163
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.41000   15.40000   0.01000    0.06494
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.70780   11.72410  -0.01630   -0.13903
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.67780   12.68280  -0.00500   -0.03942
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.29860   11.31450  -0.01590   -0.14053
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.72090   10.72560  -0.00470   -0.04382
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.60200   11.67420  -0.07220   -0.61846
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.27400    9.28700  -0.01300   -0.13998
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.62170    9.62560  -0.00390   -0.04052
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.57000    9.58360  -0.01360   -0.14191
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.07300    9.07700  -0.00400   -0.04407
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.28100    9.34530  -0.06430   -0.68805
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.12890   14.11680   0.01210    0.08571
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.49460   10.49500  -0.00040   -0.00381
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.87210   10.87300  -0.00090   -0.00828
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.47400   12.46330   0.01070    0.08585
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.36000   22.28000   0.08000    0.35907
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54150   13.54110   0.00040    0.00295
瀚亞美國高科技基金                                               24.01000   24.05000  -0.04000   -0.16632
瀚亞高科技基金                                                   62.56000   61.69000   0.87000    1.41028
瀚亞理財通基金                                                   26.42000   26.20000   0.22000    0.83969
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
瀚亞菁華基金                                                     23.97000   23.68000   0.29000    1.22466
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.44130   13.42350   0.01780    0.13260
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.71140    9.69850   0.01290    0.13301
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.70240   10.71090  -0.00850   -0.07936
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.87040    9.85030   0.02010    0.20405
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.32110   11.33010  -0.00900   -0.07943
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.02880   10.02450   0.00430    0.04289
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.03900   10.11340  -0.07440   -0.73566
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.73520    8.74220  -0.00700   -0.08007
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.78040    7.76450   0.01590    0.20478
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.71550    9.72320  -0.00770   -0.07919
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.62890    8.62510   0.00380    0.04406
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.13180    8.19210  -0.06030   -0.73607
瀚亞電通網基金                                                   16.23000   16.00000   0.23000    1.43750
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.74870   13.73180   0.01690    0.12307
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.21760   10.18850   0.02910    0.28562
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.27190   10.26780   0.00410    0.03993
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.66850   11.65420   0.01430    0.12270
瀚亞歐洲基金                                                     12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
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