[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/16 107/04/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.36550 10.36700 -0.00150 -0.01447 大華銀多元特別收益平衡基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62120 9.61320 0.00800 0.08322 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.83480 9.82920 0.00560 0.05697 中國信託台灣活力基金 16.09000 15.82000 0.27000 1.70670 中國信託台灣優勢基金 18.44000 18.21000 0.23000 1.26304 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.68500 9.67200 0.01300 0.13441 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25410 9.24160 0.01250 0.13526 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20160 10.19470 0.00690 0.06768 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.74580 9.73920 0.00660 0.06777 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.95790 9.95700 0.00090 0.00904 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.78210 8.78130 0.00080 0.00911 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11150 11.11950 -0.00800 -0.07195 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15560 10.16280 -0.00720 -0.07085 中國信託智能運動基金-台幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 中國信託智能運動基金-美元 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96910 10.96870 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.59560 9.59640 -0.00080 -0.00834 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.43430 9.43510 -0.00080 -0.00848 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80820 9.81400 -0.00580 -0.05910 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.63850 9.64430 -0.00580 -0.06014 中國信託精穩基金 17.96910 17.94180 0.02730 0.15216 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.24000 68.10000 0.14000 0.20558 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.21120 38.08010 0.13110 0.34427 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27100 11.26990 0.00110 0.00976 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82450 10.80150 0.02300 0.21293 元大上證50基金 31.09000 31.69000 -0.60000 -1.89334 元大大中華TMT基金-人民幣 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006 元大大中華TMT基金-新台幣 12.14000 12.09000 0.05000 0.41356 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152 元大大中華價值指數基金-美元 13.54100 13.55400 -0.01300 -0.09591 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.36800 17.36000 0.00800 0.04608 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.33100 11.36400 -0.03300 -0.29039 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.35600 11.36600 -0.01000 -0.08798 元大中國平衡基金-人民幣 3.18000 3.19000 -0.01000 -0.31348 元大中國平衡基金-新台幣 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.66730 46.61650 0.05080 0.10897 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35090 10.35200 -0.00110 -0.01063 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65490 9.65600 -0.00110 -0.01139 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92560 9.90640 0.01920 0.19381 元大巴西指數基金 6.49100 6.58400 -0.09300 -1.41252 元大巴菲特基金 31.40000 31.36000 0.04000 0.12755 元大日經225基金 27.54000 27.45000 0.09000 0.32787 元大台商收成基金 24.25000 24.07000 0.18000 0.74782 元大台灣50單日反向1倍基金 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835 元大台灣50單日正向2倍基金 37.07000 37.22000 -0.15000 -0.40301 元大台灣中型100基金 33.22000 33.16000 0.06000 0.18094 元大台灣加權股價指數基金 25.18700 25.25000 -0.06300 -0.24950 元大台灣卓越50基金 82.53000 82.56000 -0.03000 -0.03634 元大台灣金融基金 16.99000 17.05000 -0.06000 -0.35191 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.04000 31.14000 -0.10000 -0.32113 元大台灣高股息基金 25.76000 26.03000 -0.27000 -1.03726 元大台灣電子科技基金 36.48000 36.46000 0.02000 0.05485 元大全球ETF成長組合基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 元大全球不動產證券化基金-美元 12.70300 12.68700 0.01600 0.12611 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.90000 6.87000 0.03000 0.43668 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.39000 6.37000 0.02000 0.31397 元大全球股票入息基金-美元配息 10.08000 10.16100 -0.08100 -0.79717 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32210 10.32300 -0.00090 -0.00872 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.54810 9.57700 -0.02890 -0.30176 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.20870 9.19680 0.01190 0.12939 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.56980 8.58370 -0.01390 -0.16193 元大全球新興市場精選組合基金 13.86000 13.87000 -0.01000 -0.07210 元大全球農業商機基金 15.94000 15.94000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 元大印尼指數基金 9.24600 9.33600 -0.09000 -0.96401 元大印度指數基金 9.69300 9.64900 0.04400 0.45601 元大印度基金 12.63000 12.55000 0.08000 0.63745 元大多多基金 20.68000 20.46000 0.22000 1.07527 元大多福基金 59.29000 59.17000 0.12000 0.20281 元大亞太成長基金 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67960 8.67210 0.00750 0.08648 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.22810 7.24190 -0.01380 -0.19056 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.02100 9.99300 0.02800 0.28020 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.90800 9.89200 0.01600 0.16175 元大卓越基金 52.81000 52.78000 0.03000 0.05684 元大店頭基金 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239 元大泛歐成長基金 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19590 10.19450 0.00140 0.01373 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.09970 9.06040 0.03930 0.43376 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.12980 30.11050 0.01930 0.06410 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.49440 36.43720 0.05720 0.15698 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.11300 19.11900 -0.00600 -0.03138 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.17190 19.15420 0.01770 0.09241 元大美國政府7至10年期債券基金 37.04380 36.99580 0.04800 0.12974 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.45850 20.46070 -0.00220 -0.01075 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.02110 18.01470 0.00640 0.03553 元大高科技基金 18.92000 18.63000 0.29000 1.55663 元大得利貨幣市場基金 16.22820 16.22760 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.96410 11.96370 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.91000 14.77000 0.14000 0.94787 元大華夏中小基金 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 元大新中國基金-人民幣 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542 元大新中國基金-美元 11.86600 11.90200 -0.03600 -0.30247 元大新中國基金-新台幣 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 元大新主流基金 27.69000 27.21000 0.48000 1.76406 元大新東協平衡基金-美元 10.33700 10.31200 0.02500 0.24244 元大新東協平衡基金-新台幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 元大新興市場ESG策略基金 13.06000 13.10000 -0.04000 -0.30534 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.75340 10.80150 -0.04810 -0.44531 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.93190 10.97340 -0.04150 -0.37819 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.95630 10.93710 0.01920 0.17555 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.72820 9.75610 -0.02790 -0.28597 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.91720 9.91990 -0.00270 -0.02722 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.66510 9.66770 -0.00260 -0.02689 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.57290 9.56170 0.01120 0.11713 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.33290 9.32210 0.01080 0.11585 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.68100 9.68130 -0.00030 -0.00310 元大新興亞洲基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.76700 9.76250 0.00450 0.04609 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.75730 9.75280 0.00450 0.04614 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.53660 9.51860 0.01800 0.18910 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.52690 9.50890 0.01800 0.18930 元大萬泰貨幣市場基金 15.07940 15.07890 0.00050 0.00332 元大經貿基金 39.77000 39.32000 0.45000 1.14446 元大實質多重資產基金-人民幣 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 元大實質多重資產基金-美元 9.96800 9.89900 0.06900 0.69704 元大實質多重資產基金-新台幣 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 元大滬深300單日反向1倍基金 14.83000 14.43000 0.40000 2.77200 元大滬深300單日正向2倍基金 15.41000 16.38000 -0.97000 -5.92186 元大精準中小基金 23.20000 23.05000 0.15000 0.65076 元大摩臺基金 38.75000 38.75000 0.00000 0.00000 元大標普500基金 23.41000 23.46000 -0.05000 -0.21313 元大標普500單日反向1倍基金 13.88000 13.84000 0.04000 0.28902 元大標普500單日正向2倍基金 30.06000 30.20000 -0.14000 -0.46358 元大標智滬深300基金 18.47000 18.72000 -0.25000 -1.33547 元大歐洲50基金 24.44000 24.43000 0.01000 0.04093 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.68910 9.67620 0.01290 0.13332 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13650 10.13550 0.00100 0.00987 元大績效基金 57.55000 56.57000 0.98000 1.73237 元大韓國KOSPI200基金 23.76000 23.76000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.94000 15.82000 0.12000 0.75853 日盛上選基金 34.10000 33.77000 0.33000 0.97720 日盛小而美基金 20.05000 19.84000 0.21000 1.05847 日盛中國內需動力基金 11.23000 11.35000 -0.12000 -1.05727 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73010 11.73020 -0.00010 -0.00085 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.05500 10.05510 -0.00010 -0.00099 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05630 12.05350 0.00280 0.02323 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32850 10.32610 0.00240 0.02324 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78960 10.78150 0.00810 0.07513 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.22750 9.22060 0.00690 0.07483 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.99000 12.12000 -0.13000 -1.07261 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.49000 12.63000 -0.14000 -1.10847 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.26000 12.38000 -0.12000 -0.96931 日盛日盛基金 13.90000 13.65000 0.25000 1.83150 日盛目標收益組合基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 日盛全球抗暖化基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.10620 10.08860 0.01760 0.17445 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.69970 9.68280 0.01690 0.17454 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.81550 9.79380 0.02170 0.22157 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.42350 9.40270 0.02080 0.22121 日盛全球新興債券基金A 10.90400 10.89400 0.01000 0.09179 日盛全球新興債券基金B 8.63830 8.63030 0.00800 0.09270 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44710 2.44610 0.00100 0.04088 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.74320 1.74250 0.00070 0.04017 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38340 0.38310 0.00030 0.07831 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27420 0.27400 0.00020 0.07299 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.58770 12.57300 0.01470 0.11692 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.84810 8.83780 0.01030 0.11654 日盛亞洲機會基金 7.68000 7.65000 0.03000 0.39216 日盛首選基金 18.16000 17.97000 0.19000 1.05732 日盛高科技基金 18.00000 17.81000 0.19000 1.06682 日盛貨幣市場基金 14.74620 14.74570 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 40.27000 39.46000 0.81000 2.05271 日盛精選五虎基金 39.89000 39.36000 0.53000 1.34654 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46390 13.46340 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 36.61000 36.04000 0.57000 1.58158 台新MSCI中國基金 21.69000 21.89000 -0.20000 -0.91366 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.06000 17.99000 0.07000 0.38911 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.41000 21.41000 0.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.14000 14.13950 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.77140 9.77500 -0.00360 -0.03683 台新中美貨幣市場基金-美元 10.89370 10.89090 0.00280 0.02571 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.91570 9.89910 0.01660 0.16769 台新中國通基金 49.58000 49.28000 0.30000 0.60877 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.16300 16.29000 -0.12700 -0.77962 台新中國精選中小基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466 台新主流基金 25.12000 25.17000 -0.05000 -0.19865 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.98000 17.83000 0.15000 0.84128 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61710 0.61290 0.00420 0.68527 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.70000 13.59000 0.11000 0.80942 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46990 0.46660 0.00330 0.70724 台新台灣中小基金 39.16000 39.09000 0.07000 0.17907 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.21640 9.18660 0.02980 0.32439 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.36190 9.31080 0.05110 0.54883 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31720 10.26090 0.05630 0.54868 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.69940 10.69220 0.00720 0.06734 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.35680 11.34900 0.00780 0.06873 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 台新印度基金 15.77000 15.68000 0.09000 0.57398 台新亞美短期債券基金 10.86230 10.84490 0.01740 0.16044 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.86270 8.85440 0.00830 0.09374 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30910 0.30930 -0.00020 -0.06466 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.01090 11.99960 0.01130 0.09417 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41270 0.41290 -0.00020 -0.04844 台新真吉利貨幣市場基金 11.07530 11.07490 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 30.62950 30.64530 -0.01580 -0.05156 台新智慧生活基金-美元 10.06250 10.11200 -0.04950 -0.48952 台新智慧生活基金-新台幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.37680 9.38010 -0.00330 -0.03518 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.10610 9.09630 0.00980 0.10774 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.83280 9.83630 -0.00350 -0.03558 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55580 9.54550 0.01030 0.10790 台新新興市場債券基金(A類型) 10.44830 10.42360 0.02470 0.23696 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35120 0.35090 0.00030 0.08549 台新新興市場債券基金(B類型) 7.97230 7.95350 0.01880 0.23637 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28120 0.28100 0.00020 0.07117 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.25000 6.33000 -0.08000 -1.26382 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.29100 10.25700 0.03400 0.33148 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 21.32000 20.83000 0.49000 2.35238 未來資產全球大消費基金 14.42000 14.46000 -0.04000 -0.27663 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.95240 11.93800 0.01440 0.12062 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.79960 9.78780 0.01180 0.12056 未來資產亞洲新富基金 21.21000 21.44000 -0.23000 -1.07276 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54860 12.54830 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 13.19000 12.90000 0.29000 2.24806 未來資產新興市場債券基金A 8.92660 8.93130 -0.00470 -0.05262 未來資產新興市場債券基金B 6.92500 6.92870 -0.00370 -0.05340 未來資產閣來寶全球組合基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.97500 10.97400 0.00100 0.00911 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.17510 10.15830 0.01680 0.16538 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.46350 9.46370 -0.00020 -0.00211 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56870 10.56890 -0.00020 -0.00189 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.59870 8.59150 0.00720 0.08380 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.66500 9.65690 0.00810 0.08388 永豐中小基金 51.59000 50.94000 0.65000 1.27601 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88440 1.88500 -0.00060 -0.03183 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43150 2.43230 -0.00080 -0.03289 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.92560 8.91460 0.01100 0.12339 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17030 11.15650 0.01380 0.12369 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.68000 4.68000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.83000 21.82000 0.01000 0.04583 永豐主流品牌基金 17.31000 17.28000 0.03000 0.17361 永豐永豐基金 35.55000 35.31000 0.24000 0.67969 永豐亞洲民生消費基金 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450 永豐南非幣2021保本基金 12.82250 12.81880 0.00370 0.02886 永豐高科技基金 25.00000 24.42000 0.58000 2.37510 永豐貨幣市場基金 13.86180 13.86130 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08180 2.08400 -0.00220 -0.10557 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47150 2.47350 -0.00200 -0.08086 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.98410 7.97970 0.00440 0.05514 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48580 10.48000 0.00580 0.05534 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.57380 7.56460 0.00920 0.12162 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41320 11.39930 0.01390 0.12194 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.22000 19.30000 -0.08000 -0.41451 永豐臺灣加權ETF基金 54.44000 54.47000 -0.03000 -0.05508 永豐領航科技基金 40.81000 40.24000 0.57000 1.41650 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 永豐趨勢平衡基金 48.67000 48.07000 0.60000 1.24818 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.42790 11.42450 0.00340 0.02976 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77730 9.77690 0.00040 0.00409 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.77740 9.77700 0.00040 0.00409 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.71140 9.71150 -0.00010 -0.00103 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71500 9.71520 -0.00020 -0.00206 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78680 9.78640 0.00040 0.00409 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91430 9.91380 0.00050 0.00504 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69740 9.69710 0.00030 0.00309 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78570 9.78540 0.00030 0.00307 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.62000 11.69000 -0.07000 -0.59880 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293 兆豐國際中小基金 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.69000 14.84000 -0.15000 -1.01078 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.41000 20.56000 -0.15000 -0.72957 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.87000 21.04000 -0.17000 -0.80798 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.68000 12.79000 -0.11000 -0.86005 兆豐國際生命科學基金 14.73000 14.78000 -0.05000 -0.33829 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.22440 10.22680 -0.00240 -0.02347 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.74990 10.76230 -0.01240 -0.11522 兆豐國際全球高股息基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 兆豐國際全球基金 30.76000 30.91000 -0.15000 -0.48528 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20110 10.19940 0.00170 0.01667 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.50060 9.46280 0.03780 0.39946 兆豐國際國民基金 23.62000 23.74000 -0.12000 -0.50548 兆豐國際第一基金 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04080 10.02430 0.01650 0.16460 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.09650 8.08320 0.01330 0.16454 兆豐國際萬全基金 20.93000 20.89000 0.04000 0.19148 兆豐國際電子基金 26.81000 26.53000 0.28000 1.05541 兆豐國際綠鑽基金 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.32000 22.29000 0.03000 0.13459 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.99000 16.97000 0.02000 0.11786 兆豐國際豐台灣基金 32.17000 32.27000 -0.10000 -0.30989 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48270 12.48220 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 合庫全球高收益債券基金A類型 11.21550 11.19580 0.01970 0.17596 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.07170 12.05210 0.01960 0.16263 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.85880 10.84110 0.01770 0.16327 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.67670 11.65330 0.02340 0.20080 合庫全球高收益債券基金B類型 8.35390 8.33920 0.01470 0.17628 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.77180 9.75650 0.01530 0.15682 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.26430 9.24920 0.01510 0.16326 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.30280 9.28330 0.01950 0.21005 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.58940 9.57380 0.01560 0.16294 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 合庫全球新興市場基金 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 合庫貨幣市場基金 10.11410 10.11370 0.00040 0.00396 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.88740 9.88470 0.00270 0.02731 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.17560 10.17160 0.00400 0.03933 合庫新興多重收益基金A類型 10.36460 10.35390 0.01070 0.10334 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.00320 11.99860 0.00460 0.03834 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.93850 13.93220 0.00630 0.04522 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.41580 9.41260 0.00320 0.03400 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.07500 10.07100 0.00400 0.03972 合庫新興多重收益基金B類型 8.28360 8.27510 0.00850 0.10272 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41280 9.40950 0.00330 0.03507 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.69250 10.68850 0.00400 0.03742 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.87930 10.87850 0.00080 0.00735 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.74520 10.74890 -0.00370 -0.03442 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05140 10.04040 0.01100 0.10956 安聯中國東協基金 16.09000 16.12000 -0.03000 -0.18610 安聯中國策略基金 15.68000 15.77000 -0.09000 -0.57070 安聯中華新思路基金-人民幣 14.38000 14.46000 -0.08000 -0.55325 安聯中華新思路基金-美元 14.65000 14.74000 -0.09000 -0.61058 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.06000 13.12000 -0.06000 -0.45732 安聯台灣大壩基金 26.16000 25.90000 0.26000 1.00386 安聯台灣科技基金 45.74000 45.42000 0.32000 0.70454 安聯台灣貨幣市場基金 12.47190 12.47140 0.00050 0.00401 安聯台灣智慧基金 29.75000 29.54000 0.21000 0.71090 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14740 10.13570 0.01170 0.11543 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.13310 15.11460 0.01850 0.12240 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78910 9.77710 0.01200 0.12274 安聯四季成長組合基金-美元 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.13880 12.12270 0.01610 0.13281 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16340 10.14910 0.01430 0.14090 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.32090 12.30330 0.01760 0.14305 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70370 9.69120 0.01250 0.12898 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53930 9.52590 0.01340 0.14067 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24620 9.23300 0.01320 0.14297 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.90570 11.88350 0.02220 0.18681 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97010 10.94830 0.02180 0.19912 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63620 10.61390 0.02230 0.21010 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11490 9.09650 0.01840 0.20228 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.91860 8.90090 0.01770 0.19886 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.62160 8.60360 0.01800 0.20921 安聯全球人口趨勢基金 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.09000 33.25000 -0.16000 -0.48120 安聯全球油礦金趨勢基金 8.37000 8.28000 0.09000 1.08696 安聯全球計量平衡基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07330 12.07220 0.00110 0.00911 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54370 10.54270 0.00100 0.00949 安聯全球新興市場基金 18.67000 18.72000 -0.05000 -0.26709 安聯全球農金趨勢基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 安聯全球綠能趨勢基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 安聯亞洲動態策略基金 25.03000 25.03000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01550 10.01790 -0.00240 -0.02396 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81810 9.82060 -0.00250 -0.02546 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.40330 84.32560 0.07770 0.09214 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.92410 12.90690 0.01720 0.13326 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.20970 67.14530 0.06440 0.09591 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.20590 10.19230 0.01360 0.13343 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51770 2.51750 0.00020 0.00794 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65210 10.63960 0.01250 0.11749 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09210 2.09260 -0.00050 -0.02389 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89250 8.88230 0.01020 0.11484 宏利台灣動力基金 32.23000 31.74000 0.49000 1.54379 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.48900 10.49960 -0.01060 -0.10096 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.77130 9.76890 0.00240 0.02457 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.38550 8.39470 -0.00920 -0.10959 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05100 8.05100 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 宏利全球債券組合基金 13.06470 13.05270 0.01200 0.09194 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79810 2.79930 -0.00120 -0.04287 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80520 11.80720 -0.00200 -0.01694 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84170 8.84330 -0.00160 -0.01809 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27770 2.28050 -0.00280 -0.12278 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.63730 10.62740 0.00990 0.09316 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.40770 4.39730 0.01040 0.23651 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.71730 0.71550 0.00180 0.25157 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.33000 20.26000 0.07000 0.34551 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67160 11.65400 0.01760 0.15102 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.43390 10.41740 0.01650 0.15839 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03370 10.01390 0.01980 0.19773 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18050 9.16520 0.01530 0.16694 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.69110 8.67740 0.01370 0.15788 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46270 8.44440 0.01830 0.21671 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.70370 8.69230 0.01140 0.13115 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.85100 2.84880 0.00220 0.07723 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41800 0.41770 0.00030 0.07182 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.54460 12.52890 0.01570 0.12531 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95550 0.95430 0.00120 0.12575 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.78100 7.77080 0.01020 0.13126 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17840 2.17670 0.00170 0.07810 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31340 0.31310 0.00030 0.09582 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.56010 9.54720 0.01290 0.13512 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35300 0.35290 0.00010 0.02834 宏利萬利貨幣市場基金 13.62610 13.62580 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.87000 2.90000 -0.03000 -1.03448 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.61000 12.70000 -0.09000 -0.70866 宏利臺灣股息收益基金 29.13000 29.01000 0.12000 0.41365 宏利澳幣保本基金 11.90950 11.90820 0.00130 0.01092 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.98790 9.99770 -0.00980 -0.09802 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.15390 10.15500 -0.00110 -0.01083 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06440 9.05230 0.01210 0.13367 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55550 10.54140 0.01410 0.13376 貝萊德亞美利加收益基金 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 貝萊德新台幣基金 12.92260 12.92240 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 25.69000 25.47000 0.22000 0.86376 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13750 11.13420 0.00330 0.02964 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13650 10.11110 0.02540 0.25121 保德信大中華基金 30.89000 31.06000 -0.17000 -0.54733 保德信中小型股基金 44.88000 44.44000 0.44000 0.99010 保德信中國中小基金-人民幣 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 保德信中國中小基金-美元 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 保德信中國中小基金-新臺幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.78610 9.80170 -0.01560 -0.15916 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.75650 9.77140 -0.01490 -0.15249 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.89030 9.90710 -0.01680 -0.16958 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.54290 10.56080 -0.01790 -0.16949 保德信中國品牌基金-人民幣 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 保德信中國品牌基金-美元 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 保德信台商全方位基金 35.51000 35.29000 0.22000 0.62341 保德信全球中小基金 29.07000 29.12000 -0.05000 -0.17170 保德信全球消費商機基金 17.28000 17.28000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 保德信全球資源基金 7.73000 7.67000 0.06000 0.78227 保德信全球醫療生化基金-美元 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.40000 29.54000 -0.14000 -0.47393 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.04560 10.03960 0.00600 0.05976 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.69490 10.68820 0.00670 0.06269 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.05420 9.03560 0.01860 0.20585 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.63240 9.61260 0.01980 0.20598 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.45680 8.44350 0.01330 0.15752 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90280 10.88570 0.01710 0.15709 保德信亞太基金 22.21000 22.23000 -0.02000 -0.08997 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.66370 8.64850 0.01520 0.17575 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24570 11.22590 0.01980 0.17638 保德信店頭市場基金 34.49000 34.33000 0.16000 0.46606 保德信拉丁美洲基金 7.59000 7.65000 -0.06000 -0.78431 保德信金平衡基金 29.61000 29.55000 0.06000 0.20305 保德信金滿意基金 41.19000 41.01000 0.18000 0.43892 保德信科技島基金 24.90000 24.77000 0.13000 0.52483 保德信高成長基金 89.81000 88.83000 0.98000 1.10323 保德信第一基金 26.78000 26.48000 0.30000 1.13293 保德信貨幣市場基金 15.74310 15.74260 0.00050 0.00318 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69950 10.71500 -0.01550 -0.14466 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.34760 10.34700 0.00060 0.00580 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.98320 10.99770 -0.01450 -0.13185 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.94430 9.94250 0.00180 0.01810 保德信新世紀基金 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.32490 8.30980 0.01510 0.18171 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.93170 10.91190 0.01980 0.18145 保德信新興趨勢組合基金 11.64000 11.73000 -0.09000 -0.76726 保德信瑞騰基金 15.52410 15.52370 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.88850 9.88930 -0.00080 -0.00809 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03990 10.04080 -0.00090 -0.00896 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.81050 9.80970 0.00080 0.00816 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.87540 9.87500 0.00040 0.00405 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96910 9.96660 0.00250 0.02508 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96930 9.96670 0.00260 0.02609 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95100 9.94900 0.00200 0.02010 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95120 9.94910 0.00210 0.02111 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95740 9.95460 0.00280 0.02813 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90900 9.90460 0.00440 0.04442 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84950 9.84630 0.00320 0.03250 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98910 1.98870 0.00040 0.02011 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65870 2.65840 0.00030 0.01128 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31500 0.31480 0.00020 0.06353 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45700 0.45670 0.00030 0.06569 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.84210 8.83000 0.01210 0.13703 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95000 11.92990 0.02010 0.16848 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71780 9.71600 0.00180 0.01853 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.69700 11.69470 0.00230 0.01967 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27680 9.27020 0.00660 0.07120 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.20310 11.19510 0.00800 0.07146 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.30240 10.29740 0.00500 0.04856 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10600 10.09790 0.00810 0.08021 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19260 10.19270 -0.00010 -0.00098 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67700 10.67670 0.00030 0.00281 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07670 10.07430 0.00240 0.02382 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93160 9.93060 0.00100 0.01007 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16020 10.15900 0.00120 0.01181 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.87100 9.86720 0.00380 0.03851 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98420 9.98300 0.00120 0.01202 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.74990 10.76420 -0.01430 -0.13285 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.58730 6.58050 0.00680 0.10334 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.04240 11.03090 0.01150 0.10425 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63670 11.63640 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.91000 19.72000 0.19000 0.96349 施羅德樂活中小基金-I類型 4516.370004471.99000 44.38000 0.99240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.70690 10.73880 -0.03190 -0.29705 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.09490 12.14460 -0.04970 -0.40924 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.36150 11.40820 -0.04670 -0.40935 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.62980 9.65850 -0.02870 -0.29715 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.41010 10.45290 -0.04280 -0.40946 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.21890 10.26090 -0.04200 -0.40932 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.02990 11.06280 -0.03290 -0.29739 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.97430 12.02350 -0.04920 -0.40920 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.94440 11.99350 -0.04910 -0.40939 柏瑞五國金勢力建設基金 6.81000 6.87000 -0.06000 -0.87336 柏瑞巨人基金 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63810 13.63770 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.93000 15.90000 0.03000 0.18868 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.38590 13.35390 0.03200 0.23963 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.95740 11.93810 0.01930 0.16167 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.62890 12.60790 0.02100 0.16656 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.13760 9.11580 0.02180 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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98850 9.97550 0.01300 0.13032 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.96670 9.96110 0.00560 0.05622 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.93770 9.93150 0.00620 0.06243 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.99310 9.99040 0.00270 0.02703 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.01550 10.00250 0.01300 0.12997 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.02590 10.02030 0.00560 0.05589 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.98380 9.97770 0.00610 0.06114 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.03920 10.03650 0.00270 0.02690 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98850 9.97550 0.01300 0.13032 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.96670 9.96110 0.00560 0.05622 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.93770 9.93150 0.00620 0.06243 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.99310 9.99040 0.00270 0.02703 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.75570 10.74910 0.00660 0.06140 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.04630 12.04670 -0.00040 -0.00332 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.51700 11.51570 0.00130 0.01129 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.33200 9.32620 0.00580 0.06219 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17850 10.17890 -0.00040 -0.00393 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.04020 10.03910 0.00110 0.01096 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.46630 10.45980 0.00650 0.06214 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.21620 11.21660 -0.00040 -0.00357 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.12670 11.12540 0.00130 0.01168 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.33210 9.32630 0.00580 0.06219 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.17890 10.17930 -0.00040 -0.00393 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.04060 10.03940 0.00120 0.01195 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.85000 13.77000 0.08000 0.58097 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.45000 13.35000 0.10000 0.74906 柏瑞拉丁美洲基金 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37750 11.36670 0.01080 0.09501 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.54230 7.53520 0.00710 0.09422 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.49140 11.49040 0.00100 0.00870 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.20910 11.21300 -0.00390 -0.03478 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.39730 10.40040 -0.00310 -0.02981 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.57220 8.57140 0.00080 0.00933 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74430 9.74770 -0.00340 -0.03488 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.77880 9.78170 -0.00290 -0.02965 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.78230 10.78600 -0.00370 -0.03430 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.09160 10.09060 0.00100 0.00991 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.38050 10.38360 -0.00310 -0.02985 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09540 10.09890 -0.00350 -0.03466 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.26230 9.26140 0.00090 0.00972 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.23680 9.23630 0.00050 0.00541 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.80020 9.80320 -0.00300 -0.03060 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.45350 12.44210 0.01140 0.09162 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.03690 12.03410 0.00280 0.02327 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.50560 11.50230 0.00330 0.02869 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.57270 7.56580 0.00690 0.09120 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63950 9.63720 0.00230 0.02387 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.32250 10.31950 0.00300 0.02907 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.70520 10.69540 0.00980 0.09163 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52390 11.52060 0.00330 0.02864 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42980 10.42740 0.00240 0.02302 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.65750 9.64860 0.00890 0.09224 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.54210 10.53910 0.00300 0.02847 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20370 11.20400 -0.00030 -0.00268 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.85080 11.85760 -0.00680 -0.05735 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.95350 10.95930 -0.00580 -0.05292 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.31020 9.31040 -0.00020 -0.00215 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96270 9.96840 -0.00570 -0.05718 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.96900 9.97440 -0.00540 -0.05414 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.17020 11.17660 -0.00640 -0.05726 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99620 9.99650 -0.00030 -0.00300 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.43330 10.43890 -0.00560 -0.05365 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.62430 9.62460 -0.00030 -0.00312 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.46420 9.46450 -0.00030 -0.00317 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.18470 10.19050 -0.00580 -0.05692 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.72680 9.73200 -0.00520 -0.05343 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.08000 18.06000 0.02000 0.11074 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.76000 16.76000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11530 13.09880 0.01650 0.12597 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.89310 10.90280 -0.00970 -0.08897 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.65990 11.67360 -0.01370 -0.11736 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.12350 12.12520 -0.00170 -0.01402 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.34670 11.35970 -0.01300 -0.11444 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06200 10.07100 -0.00900 -0.08937 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.51750 10.52980 -0.01230 -0.11681 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.38140 10.38290 -0.00150 -0.01445 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.49850 10.51050 -0.01200 -0.11417 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.31410 10.32620 -0.01210 -0.11718 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.43890 10.45090 -0.01200 -0.11482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.95000 13.53000 0.42000 3.10421 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.07000 31.99000 -1.92000 -6.00188 國泰大中華基金 21.93000 21.65000 0.28000 1.29330 國泰小龍基金 16.60000 16.51000 0.09000 0.54512 國泰中小成長基金 46.20000 45.86000 0.34000 0.74139 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.38050 4.42460 -0.04410 -0.99670 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.47000 20.63000 -0.16000 -0.77557 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80280 0.81040 -0.00760 -0.93781 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76290 0.77010 -0.00720 -0.93494 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09020 2.09020 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.71720 9.70050 0.01670 0.17216 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41970 8.40520 0.01450 0.17251 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32860 0.32840 0.00020 0.06090 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.36680 11.36580 0.00100 0.00880 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80840 1.80710 0.00130 0.07194 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.13870 10.11010 0.02860 0.28289 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35060 0.35010 0.00050 0.14282 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.89960 4.92470 -0.02510 -0.50968 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.88000 22.95000 -0.07000 -0.30501 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77430 0.77780 -0.00350 -0.44999 國泰中港台基金人民幣級別 3.66550 3.68140 -0.01590 -0.43190 國泰中港台基金台幣級別 17.12000 17.16000 -0.04000 -0.23310 國泰中港台基金美元級別 0.58650 0.58870 -0.00220 -0.37370 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.72000 26.60000 0.12000 0.45113 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.33000 34.25000 0.08000 0.23358 國泰台灣貨幣市場基金 12.39620 12.39590 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 29.01000 28.74000 0.27000 0.93946 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.21460 2.21810 -0.00350 -0.15779 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35330 0.35370 -0.00040 -0.11309 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45750 0.45840 -0.00090 -0.19634 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45840 0.46020 -0.00180 -0.39113 國泰全球資源基金台幣級別 5.44000 5.42000 0.02000 0.36900 國泰全球資源基金美元級別 0.18290 0.18250 0.00040 0.21918 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41630 0.41630 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37950 0.37950 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43930 0.43930 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48490 0.48550 -0.00060 -0.12358 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.10000 19.02000 0.08000 0.42061 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.27000 21.30000 -0.03000 -0.14085 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38150 2.38360 -0.00210 -0.08810 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.32570 11.31590 0.00980 0.08660 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35660 10.34760 0.00900 0.08698 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38090 0.38100 -0.00010 -0.02625 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34840 0.34850 -0.00010 -0.02869 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49000 0.49070 -0.00070 -0.14265 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41460 0.41540 -0.00080 -0.19259 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.96000 17.97000 -0.01000 -0.05565 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61280 0.61410 -0.00130 -0.21169 國泰科技生化基金 38.76000 38.32000 0.44000 1.14823 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.90000 25.00000 -0.10000 -0.40000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.05000 13.98000 0.07000 0.50072 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.91870 37.84130 0.07740 0.20454 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.49940 19.50460 -0.00520 -0.02666 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.50830 19.48980 0.01850 0.09492 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.52090 39.43420 0.08670 0.21986 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.37490 39.31580 0.05910 0.15032 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.56520 40.47790 0.08730 0.21567 國泰紐幣2021保本基金 11.89760 11.90700 -0.00940 -0.07895 國泰紐幣八年期保本基金 12.17540 12.18680 -0.01140 -0.09354 國泰紐幣保本基金 12.23860 12.24130 -0.00270 -0.02206 國泰高科技基金 13.81000 13.60000 0.21000 1.54412 國泰國泰基金台幣I級別 24.41000 0.00000 24.41000 0.00000 國泰國泰基金台幣級別 24.41000 24.14000 0.27000 1.11848 國泰富時中國A50基金 20.13000 20.55000 -0.42000 -2.04380 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33990 0.34010 -0.00020 -0.05881 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44660 0.44740 -0.00080 -0.17881 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36040 0.36180 -0.00140 -0.38695 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47360 0.47600 -0.00240 -0.50420 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35240 0.35310 -0.00070 -0.19824 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46300 0.46440 -0.00140 -0.30146 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.85330 10.84020 0.01310 0.12085 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.94610 7.93650 0.00960 0.12096 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36690 0.36650 0.00040 0.10914 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27120 0.27120 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195 國泰新興市場基金美元級別 0.41010 0.41200 -0.00190 -0.46117 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14800 2.14780 0.00020 0.00931 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44650 1.44630 0.00020 0.01383 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35320 0.35290 0.00030 0.08501 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37830 0.37800 0.00030 0.07937 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24020 0.24010 0.00010 0.04165 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.85040 10.84200 0.00840 0.07748 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.17170 7.16610 0.00560 0.07815 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.75000 34.84000 -0.09000 -0.25832 國泰價值卓越基金 16.34000 16.01000 0.33000 2.06121 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39210 0.39230 -0.00020 -0.05098 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.12370 12.11600 0.00770 0.06355 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41410 0.41390 0.00020 0.04832 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63920 9.63890 0.00030 0.00311 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.62380 8.60740 0.01640 0.19053 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55860 10.55860 0.00000 0.00000 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53730 9.51910 0.01820 0.19119 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06480 11.06370 0.00110 0.00994 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08920 10.07770 0.01150 0.11411 第一金大中華基金 28.76000 28.31000 0.45000 1.58954 第一金小型精選基金 41.20000 40.60000 0.60000 1.47783 第一金中國世紀基金-人民幣 14.39000 14.50000 -0.11000 -0.75862 第一金中國世紀基金-美元 9.85830 9.92920 -0.07090 -0.71406 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.01000 11.08000 -0.07000 -0.63177 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.01000 11.08000 -0.07000 -0.63177 第一金中概平衡基金 25.57000 25.43000 0.14000 0.55053 第一金台灣貨幣市場基金 15.22700 15.22650 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.59100 177.58500 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.48540 13.57330 -0.08790 -0.64759 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.48620 13.57270 -0.08650 -0.63731 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.30000 12.37000 -0.07000 -0.56589 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.31000 12.37000 -0.06000 -0.48504 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.00590 9.98500 0.02090 0.20931 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.00670 9.98590 0.02080 0.20829 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50550 9.50040 0.00510 0.05368 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52900 9.52400 0.00500 0.05250 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34620 10.32480 0.02140 0.20727 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.83310 9.82790 0.00520 0.05291 第一金全球大趨勢基金 22.26000 22.22000 0.04000 0.18002 第一金全球不動產證券化基金A 7.87690 7.83010 0.04680 0.59769 第一金全球不動產證券化基金B 5.65170 5.61800 0.03370 0.59986 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.17650 9.16530 0.01120 0.12220 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.17760 9.16630 0.01130 0.12328 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.36800 9.35640 0.01160 0.12398 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.36920 9.35770 0.01150 0.12289 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62110 8.61190 0.00920 0.10683 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.05260 10.04180 0.01080 0.10755 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.83210 9.81830 0.01380 0.14055 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12110 8.10890 0.01220 0.15045 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.94750 8.92890 0.01860 0.20831 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.94760 8.92900 0.01860 0.20831 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.03230 11.01690 0.01540 0.13979 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.03320 11.01770 0.01550 0.14068 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98850 9.98320 0.00530 0.05309 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66940 14.63890 0.03050 0.20835 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.00970 14.96300 0.04670 0.31210 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.02820 14.98140 0.04680 0.31239 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.46000 13.39000 0.07000 0.52278 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.48000 13.42000 0.06000 0.44709 第一金亞洲科技基金 20.93000 20.86000 0.07000 0.33557 第一金亞洲新興市場基金 13.87000 13.75000 0.12000 0.87273 第一金店頭市場基金 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108 第一金創新趨勢基金 24.98000 24.40000 0.58000 2.37705 第一金電子基金 35.68000 35.18000 0.50000 1.42126 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.99000 19.98000 0.01000 0.05005 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.39000 14.33000 0.06000 0.41870 統一大滿貫基金 32.86000 32.95000 -0.09000 -0.27314 統一大龍印基金 16.75000 16.85000 -0.10000 -0.59347 統一大龍騰中國基金 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 統一中小基金 26.66000 26.17000 0.49000 1.87237 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.70080 9.69840 0.00240 0.02475 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92190 9.91850 0.00340 0.03428 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.41840 9.41320 0.00520 0.05524 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.30460 11.30180 0.00280 0.02477 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.47590 11.47200 0.00390 0.03400 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.90160 10.89560 0.00600 0.05507 統一台灣動力基金 17.11000 16.87000 0.24000 1.42264 統一全天候基金 110.38000 108.74000 1.64000 1.50818 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.62210 8.64970 -0.02760 -0.31909 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.12860 9.15700 -0.02840 -0.31015 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.93740 8.96180 -0.02440 -0.27227 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.78610 8.81430 -0.02820 -0.31993 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.30210 9.33110 -0.02900 -0.31079 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.10740 9.13220 -0.02480 -0.27157 統一全球債券組合基金 12.14810 12.12870 0.01940 0.15995 統一全球新科技基金(人民幣) 14.87000 14.96000 -0.09000 -0.60160 統一全球新科技基金(美元) 15.32000 15.41000 -0.09000 -0.58404 統一全球新科技基金(新台幣) 13.95000 14.01000 -0.06000 -0.42827 統一亞太基金 26.89000 26.96000 -0.07000 -0.25964 統一亞洲大金磚基金 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580 統一奔騰基金 58.75000 58.01000 0.74000 1.27564 統一強棒貨幣市場基金 16.63520 16.63460 0.00060 0.00361 統一強漢基金 25.24000 25.32000 -0.08000 -0.31596 統一統信基金 33.06000 32.70000 0.36000 1.10092 統一黑馬基金 59.69000 58.88000 0.81000 1.37568 統一新亞洲科技能源基金 19.73000 19.85000 -0.12000 -0.60453 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.44110 8.43660 0.00450 0.05334 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54190 10.53620 0.00570 0.05410 統一經建基金 46.82000 46.18000 0.64000 1.38588 統一龍馬基金 69.56000 68.83000 0.73000 1.06058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 22.46000 22.01000 0.45000 2.04453 野村中小基金 50.57000 49.82000 0.75000 1.50542 野村中國機會基金 14.42000 14.54000 -0.12000 -0.82531 野村巴西基金 6.28000 6.37000 -0.09000 -1.41287 野村日本領先基金 12.32000 12.23000 0.09000 0.73590 野村台灣高股息基金 22.54000 22.59000 -0.05000 -0.22134 野村台灣運籌基金 37.95000 37.36000 0.59000 1.57923 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.77570 9.77060 0.00510 0.05220 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76490 9.77020 -0.00530 -0.05425 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.78290 9.78600 -0.00310 -0.03168 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.85770 9.85260 0.00510 0.05176 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.82780 9.83320 -0.00540 -0.05492 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81290 9.81600 -0.00310 -0.03158 野村平衡基金 19.49000 19.23000 0.26000 1.35205 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 野村全球生技醫療基金 15.78000 15.81000 -0.03000 -0.18975 野村全球品牌基金 27.02000 27.09000 -0.07000 -0.25840 野村全球氣候變遷基金 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.73000 18.69000 0.04000 0.21402 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 野村全球短期收益基金-美元計價 10.63960 10.63700 0.00260 0.02444 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43690 10.42960 0.00730 0.06999 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.68730 9.67570 0.01160 0.11989 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.42820 9.42640 0.00180 0.01910 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84920 8.84050 0.00870 0.09841 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07450 11.06120 0.01330 0.12024 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.59420 10.59210 0.00210 0.01983 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99350 9.98380 0.00970 0.09716 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.36950 11.37060 -0.00110 -0.00967 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.93740 10.94950 -0.01210 -0.11051 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.44770 10.45170 -0.00400 -0.03827 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.52870 10.54300 -0.01430 -0.13564 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.56680 10.55750 0.00930 0.08809 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.96830 9.99100 -0.02270 -0.22720 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.52790 9.53890 -0.01100 -0.11532 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.78590 9.79940 -0.01350 -0.13776 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.93600 11.95240 -0.01640 -0.13721 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.73840 12.72180 0.01660 0.13048 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.00460 11.02960 -0.02500 -0.22666 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.52160 10.53390 -0.01230 -0.11677 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.03780 11.05280 -0.01500 -0.13571 野村成長基金 29.15000 29.17000 -0.02000 -0.06856 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.95910 9.95370 0.00540 0.05425 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.94800 9.95340 -0.00540 -0.05425 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.74030 9.73410 0.00620 0.06369 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.12860 10.12320 0.00540 0.05334 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.08230 10.08780 -0.00550 -0.05452 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.87490 9.86870 0.00620 0.06282 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.21050 10.19460 0.01590 0.15596 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.12200 10.11770 0.00430 0.04250 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91590 9.90300 0.01290 0.13026 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.57120 10.55460 0.01660 0.15728 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.42430 10.41980 0.00450 0.04319 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.21670 10.20330 0.01340 0.13133 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.09860 9.09840 0.00020 0.00220 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94520 9.93830 0.00690 0.06943 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.82230 9.82730 -0.00500 -0.05088 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.56850 13.56820 0.00030 0.00221 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.80310 12.79430 0.00880 0.06878 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.49210 10.49750 -0.00540 -0.05144 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.34150 10.30920 0.03230 0.31331 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.02320 10.00310 0.02010 0.20094 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39830 9.37290 0.02540 0.27099 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.97020 10.94060 0.02960 0.27055 野村高科技基金 11.59000 11.35000 0.24000 2.11454 野村貨幣市場基金 16.24220 16.24170 0.00050 0.00308 野村新馬基金 17.00000 16.90000 0.10000 0.59172 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.08530 8.06880 0.01650 0.20449 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80540 11.78120 0.02420 0.20541 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.11000 7.18000 -0.07000 -0.97493 野村精選貨幣市場基金 12.06800 12.06770 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 野村歐洲高股息基金季配型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 野村歐洲高股息基金累積型 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 野村積極成長基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 野村優質基金 34.58000 34.15000 0.43000 1.25915 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75140 8.72720 0.02420 0.27729 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09840 8.08430 0.01410 0.17441 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90780 7.88940 0.01840 0.23322 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.60390 11.57170 0.03220 0.27827 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55050 10.53210 0.01840 0.17470 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33070 10.30670 0.02400 0.23286 野村環球基金-人民幣計價 15.05000 15.12000 -0.07000 -0.46296 野村環球基金-美元計價 12.00000 12.07000 -0.07000 -0.57995 野村環球基金-新臺幣計價 15.97000 16.04000 -0.07000 -0.43641 野村鴻利基金 22.44000 22.19000 0.25000 1.12663 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84580 16.84550 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 20.91000 20.66000 0.25000 1.21007 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491 野村鑫平衡組合基金 14.62000 14.57000 0.05000 0.34317 野村鑫全球債券組合基金 13.24400 13.22210 0.02190 0.16563 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.92600 9.91770 0.00830 0.08369 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.95170 9.94830 0.00340 0.03418 凱基台商天下基金 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284 凱基台灣精五門基金 21.15000 21.18000 -0.03000 -0.14164 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86100 10.86460 -0.00360 -0.03314 凱基亞太高股息基金 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 凱基亞洲四金磚基金 18.22000 18.30000 -0.08000 -0.43716 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.79000 13.88000 -0.09000 -0.64841 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.65350 13.70350 -0.05000 -0.36487 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52740 11.52720 0.00020 0.00174 凱基開創基金 27.48000 27.50000 -0.02000 -0.07273 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.78000 19.91000 -0.13000 -0.65294 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.15470 20.31450 -0.15980 -0.78663 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.57000 18.59000 -0.02000 -0.10758 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.65080 18.70430 -0.05350 -0.28603 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04390 10.02560 0.01830 0.18253 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.04030 8.02570 0.01460 0.18192 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.04000 8.08000 -0.04000 -0.49505 凱基資源國基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.64130 11.66480 -0.02350 -0.20146 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.86380 10.88130 -0.01750 -0.16083 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520 凱基護城河基金-美元計價B 12.62430 12.68320 -0.05890 -0.46439 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.35000 15.28000 0.07000 0.45812 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.99000 29.26000 -0.27000 -0.92276 富邦NASDAQ-100基金 26.71000 26.80000 -0.09000 -0.33582 富邦上証180基金 31.10000 31.61000 -0.51000 -1.61341 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24360 0.24490 -0.00130 -0.53083 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.14000 7.17000 -0.03000 -0.41841 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.21000 7.04000 0.17000 2.41477 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.83000 43.35000 -2.52000 -5.81315 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.66780 20.57500 0.09280 0.45103 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.20410 11.20300 0.00110 0.00982 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.67380 10.65020 0.02360 0.22159 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.10640 13.08390 0.02250 0.17197 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94130 1.93960 0.00170 0.08765 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76380 9.74700 0.01680 0.17236 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49420 1.49290 0.00130 0.08708 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.59190 11.58680 0.00510 0.04402 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75090 1.75020 0.00070 0.04000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11350 10.10900 0.00450 0.04451 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54700 1.54640 0.00060 0.03880 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.87120 11.92090 -0.04970 -0.41691 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.28470 11.33140 -0.04670 -0.41213 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.91350 10.93540 -0.02190 -0.20027 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.49690 10.54090 -0.04400 -0.41742 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.89770 9.93870 -0.04100 -0.41253 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.58150 9.60070 -0.01920 -0.19999 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.74000 14.81000 -0.07000 -0.47265 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.48000 23.31000 0.17000 0.72930 富邦日本東証基金 22.14000 22.08000 0.06000 0.27174 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.64000 41.81000 -0.17000 -0.40660 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.95000 46.64000 0.31000 0.66467 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.28000 51.27000 0.01000 0.01950 富邦台灣心基金 22.81000 22.53000 0.28000 1.24279 富邦台灣釆吉50基金 47.88000 47.90000 -0.02000 -0.04175 富邦台灣科技指數基金 55.70000 55.96000 -0.26000 -0.46462 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28920 0.28890 0.00030 0.10384 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31210 2.30910 0.00300 0.12992 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34380 0.34360 0.00020 0.05821 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.76490 10.75670 0.00820 0.07623 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01760 2.01490 0.00270 0.13400 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33190 0.33170 0.00020 0.06030 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33640 9.32920 0.00720 0.07718 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.85000 22.75000 0.10000 0.43956 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.19000 28.02000 0.17000 0.60671 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61770 15.61720 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 66.64000 65.90000 0.74000 1.12291 富邦科技基金 25.72000 25.27000 0.45000 1.78077 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.64030 38.61620 0.02410 0.06241 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.30260 38.24340 0.05920 0.15480 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.44730 37.39100 0.05630 0.15057 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.12000 12.75000 0.37000 2.90196 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 32.30000 34.15000 -1.85000 -5.41728 富邦香港H股基金 21.07000 21.48000 -0.41000 -1.90875 富邦高成長基金 25.58000 25.30000 0.28000 1.10672 富邦基金 13.56000 13.38000 0.18000 1.34529 富邦深証100基金 11.30000 11.42000 -0.12000 -1.05079 富邦富時歐洲ETF基金 20.60000 20.55000 0.05000 0.24331 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40110 0.40020 0.00090 0.22489 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25610 12.23020 0.02590 0.21177 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.61440 9.59410 0.02030 0.21159 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30180 0.00070 0.23194 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.99100 8.97200 0.01900 0.21177 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.95720 9.95870 -0.00150 -0.01506 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99700 9.98310 0.01390 0.13924 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.95720 9.95870 -0.00150 -0.01506 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99700 9.98320 0.01380 0.13823 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.00000 20.03000 -0.03000 -0.14978 富邦精準基金 48.77000 48.28000 0.49000 1.01491 富邦精銳中小基金 12.32000 12.14000 0.18000 1.48270 富邦臺灣公司治理100基金 21.57000 21.62000 -0.05000 -0.23127 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.75000 7.74000 0.01000 0.12920 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.06000 15.10000 -0.04000 -0.26490 富邦標普美國特別股ETF基金 19.18000 19.16000 0.02000 0.10438 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.27980 10.31350 -0.03370 -0.32676 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.40110 11.42930 -0.02820 -0.24673 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.91810 10.92630 -0.00820 -0.07505 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.09710 10.13030 -0.03320 -0.32773 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.15330 11.18090 -0.02760 -0.24685 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.65910 10.66710 -0.00800 -0.07500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.39000 30.23000 0.16000 0.52928 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.30360 9.28340 0.02020 0.21759 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.76280 9.74950 0.01330 0.13642 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.60590 9.60430 0.00160 0.01666 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.03670 10.01480 0.02190 0.21868 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.99750 9.98390 0.01360 0.13622 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83630 9.83480 0.00150 0.01525 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.88520 9.86640 0.01880 0.19055 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.82630 8.80260 0.02370 0.26924 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.73490 9.71660 0.01830 0.18834 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.34760 9.34200 0.00560 0.05994 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.65070 10.62210 0.02860 0.26925 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.36390 10.34440 0.01950 0.18851 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00280 9.99600 0.00680 0.06803 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.45060 9.44490 0.00570 0.06035 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.81000 9.80370 0.00630 0.06426 富達卓越領航全球組合基金 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.04780 9.02500 0.02280 0.25263 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67130 9.65470 0.01660 0.17194 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.48780 9.48380 0.00400 0.04218 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.04710 10.02170 0.02540 0.25345 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.96230 9.94520 0.01710 0.17194 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80420 9.79920 0.00500 0.05102 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.55230 9.54800 0.00430 0.04504 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83930 9.83450 0.00480 0.04881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.03000 12.13000 -0.10000 -0.82440 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.67380 9.67280 0.00100 0.01034 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.43130 9.42630 0.00500 0.05304 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.85680 8.84580 0.01100 0.12435 富蘭克林華美中華基金 14.61000 14.74000 -0.13000 -0.88195 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.10000 20.93000 0.17000 0.81223 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.98000 19.97000 0.01000 0.05008 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.19790 8.18490 0.01300 0.15883 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.53440 9.52570 0.00870 0.09133 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.11680 10.10750 0.00930 0.09201 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.50590 9.49080 0.01510 0.15910 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.12460 11.10820 0.01640 0.14764 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.99830 8.98500 0.01330 0.14802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.50190 9.48790 0.01400 0.14756 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.05620 13.04090 0.01530 0.11732 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.54470 10.53240 0.01230 0.11678 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.21260 10.19490 0.01770 0.17362 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.89140 7.87770 0.01370 0.17391 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.44580 9.42940 0.01640 0.17392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.60480 10.57840 0.02640 0.24957 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.65530 7.63630 0.01900 0.24881 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.17880 9.15590 0.02290 0.25011 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.51490 10.50120 0.01370 0.13046 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.94230 7.93200 0.01030 0.12985 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.35240 8.33860 0.01380 0.16550 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.57070 9.56150 0.00920 0.09622 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.19360 10.18380 0.00980 0.09623 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.69700 12.67590 0.02110 0.16646 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.21000 10.40000 -0.19000 -1.82692 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.97000 10.13000 -0.16000 -1.57947 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.69790 12.71870 -0.02080 -0.16354 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 富蘭克林華美第一富基金 40.95000 40.59000 0.36000 0.88692 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28690 10.28650 0.00040 0.00389 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.08000 13.16000 -0.08000 -0.60790 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.34000 13.41000 -0.07000 -0.52200 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.70000 14.76000 -0.06000 -0.40650 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.44470 7.38930 0.05540 0.74973 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.20080 11.23030 -0.02950 -0.26268 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.20850 10.19650 0.01200 0.11769 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.39120 11.37780 0.01340 0.11777 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.33630 7.32720 0.00910 0.12419 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.74450 9.73740 0.00710 0.07291 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.66120 10.65350 0.00770 0.07228 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.97200 10.95840 0.01360 0.12411 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.49000 19.46000 0.03000 0.15416 復華人民幣貨幣市場基金 11.51010 11.50720 0.00290 0.02520 復華人生目標基金 36.61100 36.11340 0.49760 1.37788 復華大中華中小策略基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 70.15000 69.01000 1.14000 1.65193 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.42000 9.55000 -0.13000 -1.36126 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.75000 8.84000 -0.09000 -1.01810 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097 復華台灣智能基金 11.91000 11.82000 0.09000 0.76142 復華全方位基金 29.05000 28.68000 0.37000 1.29010 復華全球大趨勢基金-美元 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.83000 19.74000 0.09000 0.45593 復華全球平衡基金-新臺幣 20.25000 20.21000 0.04000 0.19792 復華全球物聯網科技基金-美元 15.87000 15.88000 -0.01000 -0.06297 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 復華全球原物料基金 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 復華全球消費基金-新臺幣 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45470 11.45300 0.00170 0.01484 復華全球債券基金 13.62880 13.61540 0.01340 0.09842 復華全球債券組合基金 14.73000 14.72000 0.01000 0.06793 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.66000 13.55000 0.11000 0.81181 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 復華全球戰略配置強基金-美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 復華有利貨幣市場基金 13.41850 13.41810 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 14.10000 14.02000 0.08000 0.57061 復華亞太成長基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587 復華亞太神龍科技基金-美元 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944 復華南非幣長期收益基金A 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059 復華南非幣長期收益基金B 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 復華南非幣短期收益基金A 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026 復華美國新星基金-新臺幣 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 復華恒生基金 21.36000 21.66000 -0.30000 -1.38504 復華恒生單日反向一倍基金 8.33000 8.14000 0.19000 2.33415 復華恒生單日正向二倍基金 35.56000 37.19000 -1.63000 -4.38290 復華神盾基金 25.23880 24.81830 0.42050 1.69431 復華高成長基金 65.32000 64.54000 0.78000 1.20855 復華高益策略組合基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420 復華貨幣市場基金 14.37830 14.37780 0.00050 0.00348 復華富時不動產證券化基金 17.79000 17.87000 -0.08000 -0.44768 復華富時台灣高股息低波動基金 49.95000 49.98000 -0.03000 -0.06002 復華復華基金 20.69000 20.44000 0.25000 1.22309 復華華人世紀基金 19.86000 19.72000 0.14000 0.70994 復華傳家二號基金 28.64220 28.24440 0.39780 1.40842 復華傳家基金 23.67850 23.25990 0.41860 1.79966 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 復華新興人民幣債券基金A 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 復華新興人民幣債券基金B 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.74000 18.75000 -0.01000 -0.05333 復華新興市場高收益債券基金A 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 復華新興市場高收益債券基金B 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.76000 24.10000 -0.34000 -1.41079 復華數位經濟基金 56.98000 55.58000 1.40000 2.51889 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96740 9.96830 -0.00090 -0.00903 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.80070 9.79880 0.00190 0.01939 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12400 10.12500 -0.00100 -0.00988 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.92450 9.92260 0.00190 0.01915 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.95020 9.94750 0.00270 0.02714 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95080 9.93390 0.01690 0.17012 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99230 9.98970 0.00260 0.02603 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.99180 9.97490 0.01690 0.16943 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.99130 9.98870 0.00260 0.02603 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.99380 9.97690 0.01690 0.16939 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29240 9.29240 0.00000 0.00000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.20010 9.19250 0.00760 0.08268 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.71650 8.69670 0.01980 0.22767 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36870 11.36870 0.00000 0.00000 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.26510 11.25730 0.00780 0.06929 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.79680 10.77230 0.02450 0.22744 景順主流基金 19.95000 19.92000 0.03000 0.15060 景順台灣科技基金 35.73000 35.45000 0.28000 0.78984 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 20.01000 20.05000 -0.04000 -0.19950 景順全球康健基金 17.01000 17.02000 -0.01000 -0.05875 景順貨幣市場基金 15.91780 15.91730 0.00050 0.00314 景順潛力基金 36.87000 36.61000 0.26000 0.71019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.96000 15.08000 -0.12000 -0.79576 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.28000 13.37000 -0.09000 -0.67315 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.80120 8.80730 -0.00610 -0.06926 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.43290 8.41900 0.01390 0.16510 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.08380 11.09080 -0.00700 -0.06312 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59640 10.57910 0.01730 0.16353 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336 華南永昌中國A股基金(美元) 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.57580 9.64910 -0.07330 -0.75966 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.28200 9.33990 -0.05790 -0.61992 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.79020 9.79050 -0.00030 -0.00306 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.49160 9.47830 0.01330 0.14032 華南永昌永昌基金 20.18000 20.03000 0.15000 0.74888 華南永昌全球亨利組合基金 14.37940 14.35600 0.02340 0.16300 華南永昌全球神農水資源基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 華南永昌全球精品基金 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.77000 11.84000 -0.07000 -0.59122 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 華南永昌物聯網精選基金 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 華南永昌策略報酬基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18080 16.18030 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 25.13250 25.11300 0.01950 0.07765 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92030 11.91990 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18440 10.18180 0.00260 0.02554 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.50040 10.47640 0.02400 0.22909 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94380 9.94130 0.00250 0.02515 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.21760 10.19430 0.02330 0.22856 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.07050 10.06840 0.00210 0.02086 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.32000 10.29670 0.02330 0.22629 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92780 9.92570 0.00210 0.02116 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.17030 10.14750 0.02280 0.22469 華頓中小型基金 25.11000 24.76000 0.35000 1.41357 華頓中國多重機會平衡基金 12.55560 12.64190 -0.08630 -0.68265 華頓台灣基金 28.48000 27.83000 0.65000 2.33561 華頓平安貨幣市場基金 11.50260 11.50220 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 16.99000 17.14000 -0.15000 -0.87515 華頓全球高收益債券基金A 13.48640 13.46580 0.02060 0.15298 華頓全球高收益債券基金B 8.54480 8.53170 0.01310 0.15355 華頓全球黑鑽油源基金 5.91000 5.86000 0.05000 0.85324 華頓新興亞太債券基金A 10.56210 10.53780 0.02430 0.23060 華頓新興亞太債券基金B 8.13740 8.11870 0.01870 0.23033 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94560 2.97340 -0.02780 -0.93496 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.76090 13.87230 -0.11140 -0.80304 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46960 0.47410 -0.00450 -0.94917 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82500 11.84380 -0.01880 -0.15873 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.79550 10.81490 -0.01940 -0.17938 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98230 10.98550 -0.00320 -0.02913 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01350 10.01640 -0.00290 -0.02895 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.79610 11.81640 -0.02030 -0.17180 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.87210 10.89270 -0.02060 -0.18912 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.40000 12.46000 -0.06000 -0.48154 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41780 2.41680 0.00100 0.04138 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97310 1.97370 -0.00060 -0.03040 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.32870 12.32360 0.00510 0.04138 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.17780 10.17360 0.00420 0.04128 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38480 0.38470 0.00010 0.02599 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33080 0.33090 -0.00010 -0.03022 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.47000 3.50000 -0.03000 -0.85714 匯豐中國動力基金(台幣) 16.20000 16.31000 -0.11000 -0.67443 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.56000 -0.01000 -1.78571 匯豐太平洋精典基金 17.86000 17.88000 -0.02000 -0.11186 匯豐台灣精典基金 24.35000 24.24000 0.11000 0.45380 匯豐全球趨勢組合基金 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381 匯豐全球關鍵資源基金 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360 匯豐安富基金 25.53000 25.49000 0.04000 0.15692 匯豐成功基金 39.50000 39.55000 -0.05000 -0.12642 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45500 2.45470 0.00030 0.01222 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26050 2.26030 0.00020 0.00885 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84160 11.83610 0.00550 0.04647 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.33100 8.32540 0.00560 0.06726 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39210 0.39210 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35600 0.35600 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 8.17000 8.23000 -0.06000 -0.72904 匯豐金磚動力基金 14.70000 14.78000 -0.08000 -0.54127 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97100 14.97080 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.15000 5.08000 0.07000 1.37795 匯豐新鑽動力基金 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.75870 5.75840 0.00030 0.00521 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.26120 9.26110 0.00010 0.00108 匯豐龍鳳基金-A類型 52.23000 52.00000 0.23000 0.44231 匯豐龍鳳基金-I類型 52.23000 52.00000 0.23000 0.44231 匯豐龍騰電子基金 38.64000 38.31000 0.33000 0.86139 匯豐雙高收益債券組合基金 12.49530 12.48070 0.01460 0.11698 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.86000 20.56000 0.30000 1.45914 新光中國成長基金(人民幣) 11.74000 11.88000 -0.14000 -1.17845 新光中國成長基金(美元) 12.87000 13.03000 -0.16000 -1.22794 新光中國成長基金(新臺幣) 12.21000 12.35000 -0.14000 -1.13360 新光台灣富貴基金 24.13000 24.25000 -0.12000 -0.49485 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 新光全球生技醫療基金(美元) 11.52000 11.62000 -0.10000 -0.86059 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349 新光全球債券基金(A累積)美元 10.03060 10.02490 0.00570 0.05686 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.32260 9.30900 0.01360 0.14610 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73780 9.73190 0.00590 0.06063 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.04100 9.02780 0.01320 0.14622 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 新光吉星貨幣市場基金 15.42240 15.42200 0.00040 0.00259 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光多重資產基金(A累積)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.88000 24.91000 -0.03000 -0.12043 新光亞洲精選基金-新台幣 23.98000 23.98000 0.00000 0.00000 新光兩岸優勢基金 13.88000 13.98000 -0.10000 -0.71531 新光店頭基金 26.57000 26.21000 0.36000 1.37352 新光南非幣保本基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 新光創新科技基金 16.19000 16.00000 0.19000 1.18750 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.86760 9.85350 0.01410 0.14310 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.18140 10.17660 0.00480 0.04717 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.81350 9.80470 0.00880 0.08975 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.47570 9.46220 0.01350 0.14267 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.79030 9.78580 0.00450 0.04598 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.43290 9.42460 0.00830 0.08807 新光澳幣八年期保本基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 新光澳幣十年期保本基金 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 新光澳幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10170 10.10050 0.00120 0.01188 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.10230 10.10100 0.00130 0.01287 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.97590 9.96830 0.00760 0.07624 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97590 9.96830 0.00760 0.07624 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.01160 10.00870 0.00290 0.02897 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.01130 10.00850 0.00280 0.02798 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.98860 9.98800 0.00060 0.00601 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.99100 9.99030 0.00070 0.00701 瑞銀全球創新趨勢基金 7.16000 7.17000 -0.01000 -0.13947 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04980 10.04520 0.00460 0.04579 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.83600 9.83160 0.00440 0.04475 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.03470 10.02860 0.00610 0.06083 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.85610 9.85020 0.00590 0.05990 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.87290 9.87980 -0.00690 -0.06984 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.11540 10.12210 -0.00670 -0.06619 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.95330 13.93590 0.01740 0.12486 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75160 8.74060 0.01100 0.12585 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.06230 36.98220 0.08010 0.21659 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.42890 37.34790 0.08100 0.21688 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.38510 39.32060 0.06450 0.16404 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06660 11.06560 0.00100 0.00904 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25740 10.24570 0.01170 0.11419 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.13920 13.21450 -0.07530 -0.56983 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.75390 10.81960 -0.06570 -0.60723 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 群益大印度基金-人民幣 13.12060 13.07540 0.04520 0.34569 群益大印度基金-美元 13.51180 13.47040 0.04140 0.30734 群益大印度基金-新臺幣 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.22150 12.22250 -0.00100 -0.00818 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.90490 12.91090 -0.00600 -0.04647 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.44800 11.44890 -0.00090 -0.00786 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.03120 11.03630 -0.00510 -0.04621 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.80700 9.80790 -0.00090 -0.00918 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.48810 9.49260 -0.00450 -0.04741 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.56040 9.56120 -0.00080 -0.00837 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.55920 9.56360 -0.00440 -0.04601 群益中小型股基金 49.18000 48.75000 0.43000 0.88205 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.84300 9.87800 -0.03500 -0.35432 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.00620 10.04570 -0.03950 -0.39320 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.91670 8.93900 -0.02230 -0.24947 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.78830 8.81960 -0.03130 -0.35489 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.93370 8.96890 -0.03520 -0.39247 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.96170 7.98170 -0.02000 -0.25057 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.47550 11.47550 0.00000 0.00000 群益中國高收益債券基金-美元 11.34260 11.34580 -0.00320 -0.02820 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.56830 10.55970 0.00860 0.08144 群益中國新機會基金N-人民幣 9.43050 9.52220 -0.09170 -0.96301 群益中國新機會基金N-美元 9.48220 9.57800 -0.09580 -1.00021 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 群益中國新機會基金-人民幣 8.36360 8.44500 -0.08140 -0.96388 群益中國新機會基金-美元 10.13880 10.24130 -0.10250 -1.00085 群益中國新機會基金-新臺幣 9.19000 9.27000 -0.08000 -0.86300 群益平衡王基金 19.52040 19.52480 -0.00440 -0.02254 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.84000 7.82000 0.02000 0.25575 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.71000 0.02000 0.35026 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.73190 9.68580 0.04610 0.47595 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.17150 10.12720 0.04430 0.43744 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.87360 8.83160 0.04200 0.47557 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.27450 9.23410 0.04040 0.43751 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.94180 9.94670 -0.00490 -0.04926 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.78830 9.79340 -0.00510 -0.05208 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.48550 9.49010 -0.00460 -0.04847 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.41280 9.41780 -0.00500 -0.05309 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.99900 10.00390 -0.00490 -0.04898 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.09500 10.10030 -0.00530 -0.05247 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65250 9.65710 -0.00460 -0.04763 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13360 10.12710 0.00650 0.06418 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.47140 7.46670 0.00470 0.06295 群益全球關鍵生技基金-美元 14.65690 14.71970 -0.06280 -0.42664 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.73000 13.77000 -0.04000 -0.29049 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129 群益印度中小基金N-美元 10.13360 10.09110 0.04250 0.42116 群益印度中小基金N-新臺幣 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 群益印度中小基金-人民幣 14.92460 14.85620 0.06840 0.46041 群益印度中小基金-美元 14.49380 14.43290 0.06090 0.42195 群益印度中小基金-新臺幣 15.92000 15.83000 0.09000 0.56854 群益多利策略組合基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 群益多重收益組合基金 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 群益多重資產組合基金 15.41000 15.40000 0.01000 0.06494 群益安家基金 24.59750 24.30110 0.29640 1.21970 群益安穩貨幣市場基金 16.05980 16.05930 0.00050 0.00311 群益那斯達克生技基金 20.72000 20.84000 -0.12000 -0.57582 群益亞太中小基金 13.43000 13.35000 0.08000 0.59925 群益亞太新趨勢平衡基金 17.37000 17.38000 -0.01000 -0.05754 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64550 9.63960 0.00590 0.06121 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.51590 7.51130 0.00460 0.06124 群益店頭市場基金 102.60000 101.36000 1.24000 1.22336 群益東方盛世基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 群益東協成長基金-人民幣 14.53610 14.40700 0.12910 0.89609 群益東協成長基金-美元 13.97110 13.85220 0.11890 0.85835 群益東協成長基金-新臺幣 13.12000 12.99000 0.13000 1.00077 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.20000 11.21520 -0.01520 -0.13553 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.76490 10.77980 -0.01490 -0.13822 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.04330 10.05130 -0.00800 -0.07959 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.03550 10.04910 -0.01360 -0.13534 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.64900 9.66240 -0.01340 -0.13868 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00000 9.00720 -0.00720 -0.07994 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.10030 10.11440 -0.01410 -0.13941 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.82060 9.83390 -0.01330 -0.13525 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.82050 9.83420 -0.01370 -0.13931 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.03230 10.04030 -0.00800 -0.07968 群益長安基金 29.90000 29.72000 0.18000 0.60565 群益美國新創亮點基金-美元 14.14460 14.21820 -0.07360 -0.51765 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.97000 13.02000 -0.05000 -0.38402 群益真善美基金 17.54130 17.42920 0.11210 0.64317 群益馬拉松基金 125.41000 123.77000 1.64000 1.32504 群益深証中小板基金 15.57000 15.59000 -0.02000 -0.12829 群益創新科技基金 33.77000 33.34000 0.43000 1.28974 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.77630 9.87030 -0.09400 -0.95235 群益華夏盛世基金N-美元 9.85200 9.95050 -0.09850 -0.98990 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 群益華夏盛世基金-人民幣 10.64640 10.74870 -0.10230 -0.95174 群益華夏盛世基金-美元 10.86320 10.97180 -0.10860 -0.98981 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.02000 17.16000 -0.14000 -0.81585 群益奧斯卡基金 28.62000 28.22000 0.40000 1.41743 群益新興金鑽基金-美元 13.44340 13.46320 -0.01980 -0.14707 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 24.36000 24.09000 0.27000 1.12080 群益道瓊美國地產ETF基金 18.14000 18.04000 0.10000 0.55432 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.60010 11.59280 0.00730 0.06297 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.44580 11.44190 0.00390 0.03409 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.27790 11.28670 -0.00880 -0.07797 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71220 8.70670 0.00550 0.06317 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.42820 9.42500 0.00320 0.03395 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.98490 8.99190 -0.00700 -0.07785 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.10000 30.02000 0.08000 0.26649 德信中國精選成長基金 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 德信台灣主流中小基金 19.59000 19.33000 0.26000 1.34506 德信新興股票組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.91600 11.91560 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.64920 10.64470 0.00450 0.04227 德信數位時代基金 28.28000 28.52000 -0.24000 -0.84151 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64310 11.64270 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.04000 17.08000 -0.04000 -0.23419 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.23000 18.12000 0.11000 0.60706 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.88910 9.92000 -0.03090 -0.31149 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.87870 13.92180 -0.04310 -0.30959 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.25390 8.27530 -0.02140 -0.25860 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.44390 11.47330 -0.02940 -0.25625 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.55340 11.59000 -0.03660 -0.31579 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.00680 13.03660 -0.02980 -0.22859 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.27000 18.20000 0.07000 0.38462 摩根中小基金 26.11000 25.78000 0.33000 1.28006 摩根中國A股基金 15.28000 15.35000 -0.07000 -0.45603 摩根中國A股基金(美元) 12.63000 12.71000 -0.08000 -0.62943 摩根中國亮點基金 14.13000 14.22000 -0.09000 -0.63291 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.87360 11.92920 -0.05560 -0.46608 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.81360 12.90250 -0.08890 -0.68901 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.38650 10.44520 -0.05870 -0.56198 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.14200 13.20350 -0.06150 -0.46579 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.62670 14.72780 -0.10110 -0.68646 摩根台灣金磚基金 21.53000 21.36000 0.17000 0.79588 摩根台灣增長基金 52.10000 51.94000 0.16000 0.30805 摩根平衡基金 28.29000 28.27000 0.02000 0.07075 摩根全球α基金 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447 摩根全球平衡基金 15.45750 15.46630 -0.00880 -0.05690 摩根全球發現基金 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.78660 9.76700 0.01960 0.20068 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61460 10.59840 0.01620 0.15285 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.17990 10.16160 0.01830 0.18009 摩根多元入息成長基金-累積型 11.29720 11.27460 0.02260 0.20045 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72660 10.71350 0.01310 0.12228 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.58230 13.56570 0.01660 0.12237 摩根亞洲基金 57.34000 57.39000 -0.05000 -0.08712 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.88900 8.88390 0.00510 0.05741 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31490 10.31620 -0.00130 -0.01260 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25680 9.25570 0.00110 0.01188 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.64870 12.64150 0.00720 0.05696 摩根東方內需機會基金 18.16000 18.18000 -0.02000 -0.11001 摩根東方科技基金 36.16000 36.07000 0.09000 0.24951 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 摩根金龍收成基金 23.03000 23.14000 -0.11000 -0.47537 摩根第一貨幣市場基金 15.06190 15.06160 0.00030 0.00199 摩根絕對日本基金 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 11.58000 11.70000 -0.12000 -1.02564 摩根新絲路基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 摩根新興35基金 13.80000 13.88000 -0.08000 -0.57637 摩根新興日本基金 24.39000 24.28000 0.11000 0.45305 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.97930 7.97520 0.00410 0.05141 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98610 10.00000 -0.01390 -0.13900 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03930 10.03650 0.00280 0.02790 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.11090 11.10520 0.00570 0.05133 摩根新興科技基金 61.92000 61.28000 0.64000 1.04439 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.47010 8.47010 0.00000 0.00000 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.60570 10.60570 0.00000 0.00000 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.92350 8.95930 -0.03580 -0.39958 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.86290 9.91980 -0.05690 -0.57360 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.51260 9.56200 -0.04940 -0.51663 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.09580 10.13590 -0.04010 -0.39562 摩根龍揚基金 34.44000 34.59000 -0.15000 -0.43365 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 摩根環球股票收益基金-累積型 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 摩根總收益組合基金-月配息型 9.42030 9.41360 0.00670 0.07117 摩根總收益組合基金-累積型 11.27360 11.26560 0.00800 0.07101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.20000 26.86000 0.34000 1.26582 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.87890 11.87730 0.00160 0.01347 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.25300 11.25130 0.00170 0.01511 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21400 10.21270 0.00130 0.01273 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62450 10.62300 0.00150 0.01412 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.08410 10.08250 0.00160 0.01587 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.14690 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