美股盤後─敘利亞擔憂消退 企業財報亮麗 道瓊收高213點

敘利亞衝突升高的擔憂消退，幾家美國大型企業公布財報強勁，支撑了美國股市週一上漲。



道瓊工業平均指數收高 212.90 點或 0.87% 至 24573.04。

Nasdaq 指數收高 49.63 點或 0.70% 至 7156.28。

S&P 500 指數收高 21.54 點或 0.81% 至 2677.84。

費城半導體指數收高 3.12 點或 0.23% 至 1332.52。

上週，美軍對敘利亞政府目標進行了精準飛彈攻擊，回應其化武攻擊。這次的攻擊係與法國與英國共同進行。

五角大廈形容這波由美國為首的攻擊 "正義，合法，是對敘利亞政權持續使用化學武器所做出的相對稱回應"。

分析師說，華盛頓做的事讓投資人緊張，但並非恐慌，除非是立即威脅。

投資人持續注意企業財報，美國銀行公布財報優於預期。貸款成長及企業稅率降低，有助拉抬該銀行獲利。

目前為止，財報季表現良好。上週，貝萊德，摩根大通與花旗均公布獲利優於預期。

華爾街對本財報季期望頗高，根據 FactSet 研究機構資料顯示，分析師預期第一季企業獲利成長 17.3%。

分析師說，這代表股市需要跨越的標準偏高，過去 20 年型態顯示，當獲利偏高的意外減少，股市易於受到壓力。

經濟數據方面，美國公布 3 月零售銷售上升 0.6%，汽車銷售上升 2%。