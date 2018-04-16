漲價效應 堡達Q1獲利拚新高 全年EPS挑戰3元 可望與蜜望實比價

MLCC 龍頭村田發出停產通知，加速中低階產品加速轉單至國內廠商如國巨 (2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、光頡(3624) 等，促使相關個股今日股價大漲，連帶通路商日電貿 (3090) 與蜜望實 (8043) 股價也同步走強。同樣也是被動元件通路商的堡達 (3537) 日前公布 2 月單月每股獲利達 0.22 元，前 2 月稅後純益 2100 萬元，EPS 0.43 元，較去年同期轉虧為盈。堡達主要代理 Panasonic 全系列被動元件產品，雖然第一季少了家電銷售業務，導致單季營收較去年同期出現下滑，但由於挖礦、電競、網通與工業電腦等應用，對固態電容市場需求強勁，造成供貨吃緊，整體獲利表現可望優於去年同期，首季 EPS 上看 0.7 元，可望挑戰去年第三季單季 EPS 0.79 元水準。此外，公司積極開發新業務，首先是 CO2 熱泵熱水機，相對於傳統電熱水器直接加熱，僅用四分之一的電能來搬運空氣中的免費熱能，更具節能減碳效益；適合飯店旅館、染整、屠宰業、食材烘乾業及汽電共生等工商業，取代電能、瓦斯、柴油鍋爐來產製熱水。



展望今年，在被動元件漲價效應持續發酵與新產品挹注之下，有利於產品組合優化，獲利表現優於營收，法人預估今年 EPS 挑戰 2.8~3 元，目前堡達本益比不到 10 倍，且低於同業蜜望實，顯然具有比價上漲空間。



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