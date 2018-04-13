中國3月末社會融資規模存量179.93萬億元 同比增長10.5%

初步統計，3月末社會融資規模存量為179.93萬億元，同比增長10.5%。其中，對實體經濟發放的人民币貸款餘額為123.86萬億元，同比增長12.9%;對實體經濟發放的外币貸款折合人民币餘額為2.46萬億元，同比下降8.6%;委托貸款餘額為13.63萬億元，同比下降1.4%;信托貸款餘額為8.62萬億元，同比增長22.9%;未貼現的銀行承兌匯票餘額為4.56萬億元，同比下降0.4%;企業債券餘額為18.86萬億元，同比增長5.7%;非金融企業境内股票餘額為6.78萬億元，同比增長12.3%。

從結構看，3月末對實體經濟發放的人民币貸款餘額占同期社會融資規模存量的68.8%，同比高1.4個百分點;對實體經濟發放的外币貸款折合人民币餘額占比1.4%，同比低0.3個百分點;委托貸款餘額占比7.6%，同比低0.9個百分點;信托貸款餘額占比4.8%，同比高0.5個百分點;未貼現的銀行承兌匯票餘額占比2.5%，同比低0.3個百分點;企業債券餘額占比10.5%，同比低0.5個百分點;非金融企業境内股票餘額占比3.8%，同比高0.1個百分點。

文章來源：中國人民銀行網站

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