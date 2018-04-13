央行：2018年一季度社會融資規模增量累計為5.58萬億元

央行公布數據顯示，初步統計，2018年一季度社會融資規模增量累計為5.58萬億元，比上年同期少1.33萬億元。其中，對實體經濟發放的人民币貸款增加4.85萬億元，同比多增3438億元;對實體經濟發放的外币貸款折合人民币增加492億元，同比少增290億元;委托貸款減少3314億元，同比多減9661億元;信托貸款增加758億元，同比少增6591億元;未貼現的銀行承兌匯票增加1221億元，同比少增5581億元;企業債券淨融資5371億元，同比多6877億元;非金融企業境内股票融資1283億元，同比少1313億元。3月份社會融資規模增量為1.33萬億元，比上年同期少7863億元。

從結構看，一季度對實體經濟發放的人民币貸款占同期社會融資規模的86.9%，同比高21.7個百分點;對實體經濟發放的外币貸款折合人民币占比0.9%，同比低0.2個百分點;委托貸款占比-5.9%，同比低15.1個百分點;信托貸款占比1.4%，同比低9.2個百分點;未貼現的銀行承兌匯票占比2.2%，同比低7.6個百分點;企業債券占比9.6%，同比高11.8個百分點;非金融企業境内股票融資占比2.3%，同比低1.5個百分點。

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